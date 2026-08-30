Cóctel de noticias. Un nuevo nieto para la trilliza María Eugenia, la cita más especial de Liz Solari y las vacaciones de Calu en África

UN NUEVO INTEGRANTE DE ORO

“Es divino”, repite, feliz, María Eugenia Laprida sin dejar de mirar al bebito que tiene en brazos. Se trata de Enzo, su flamante nieto.

María Eugenia y Enzo

Nacido por cesárea en la madrugada del lunes 10 de agosto, es hijo de Horacio “Nano” Laprida –el segundo de los cuatro hijos que la trilliza María Eugenia tuvo con el ex polista Horacio Laprida– y de la abogada Catalina Falappa, su pareja desde hace más de dos años.

De izquierda a derecha, María Laura, María Eugenia, Catalina con Enzo recién nacido, María Emilia y Horacio

Si bien la trilliza ya es abuela de César, León, Romeo, Otto y Cala, con Enzo inauguró una experiencia nueva: acompañar a su hijo varón en la paternidad. “María Emilia y María Laura ya han sido abuelas de sus hijos varones. Y ver que tu hijo se convierte en papá es una vivencia totalmente diferente a cuando se trata de una hija mujer, que tiene que pasar por el parto… Ver a Nano tan emocionado y lleno de ternura es muy conmovedor; está gagá”, confesó a ¡HOLA! Argentina la trilli, quien, además contó que Nano decidió que el segundo nombre de Enzo sea Víctor, que es el segundo nombre de Horacio Laprida padre. Y, si cabe alguna duda, Enzo ya es fanático de River.

El bebé pesó algo más de 2 kilos

ÁFRICA NUESTRA

Pasar la noche en lo alto de un camión y dormirse mirando las estrellas. Despertarse con todos los sonidos de África y, en la pradera interminable, toparse con un grupo de jirafas o con una manada de elefantes. Subirse a una lancha y ver quién de los chicos descubre primero a los hipopótamos que viven en el Okavango, uno de los ríos más particulares del mundo. Ubicado en Botsuana, este río con sus canales y afluentes conforma un delta que, contrariamente a lo que afirman los libros, no desemboca en el mar.

Tao, el hijo mayor que Calu tuvo con Aíto de la Rúa, durante uno de los safaris

Bee, con uno de los guías que trabajan en el delta del río Okavango, en Botsuana, al sur de África

Militante de brindarles a Tao (3) y a Bee (va a cumplir 2 en octubre), los dos hijos que tiene con Aíto de la Rúa, experiencias únicas vinculadas con la naturaleza, hasta allí viajó Calu Rivero (39). A este viaje soñado se sumó Daniela Ramos (38), ex pareja Antonio de la Rúa (53). La modelo, productora musical y DJ colombiana, quien vive en Berlín, quiso que sus dos herederos, Zulu (13) y Mael (9), vivieran esta aventura única junto con sus primos hermanos.

Calu y Tao (de pie); Daniela Ramos con sus herederos, Zulu (en primer plano) y Mael de la Rúa

LIZ SOLARI ACOMPAÑÓ A SU NOVIO EN LA PRESENTACIÓN DE SU LIBRO

En la terraza del Palacio Basavilbaso, Máximo Mazzocco (35) presentó Pangeísmo. El camino del árbol, un libro en el que desarrolla su filosofía de vida, basada en la convivencia armónica de todos los seres: la idea de que nada existe por separado y que todo –personas, naturaleza, comunidades– forma parte de una misma red viva. Entre las 150 personas que asistieron al encuentro, estaban el actor Boy Olmi, el diseñador Fabián Zitta y el humorista Andy Olivera. Y, por supuesto, también dijo presente la pareja del autor y ecologista Liz Solari (43).

Liz con Máximo, quien posa con su libro Pangeísmo. Lo que se obtenga de las ventas se destinará a la Red de Escuelas para el Desarrollo Sostenible (REDES), que es una iniciativa impulsada por Eco House Global y está acompañada por la Cátedra Unesco de Educación para la Sostenibilidad y la Ciudadanía Global de la Universidad de San Andrés junto con otras organizaciones

Los temas ambientales, la ecología y el amor por los animales unieron en 2022 a Liz con Máximo. “Nos cruzamos, tuvimos una charla de calle casual y enseguida hubo conexión y reconexión más tarde”, contó ella en un programa de televisión. Con una licenciatura en Ciencias Económicas (USAL) y una Maestría en Gestión Ambiental (ITBA), Máximo lleva muchos años en el activismo ambiental: fue embajador global de la juventud en un programa de Naciones Unidas, integró el Comité Directivo de un Fondo para la Justicia Climática y fundó Eco House Global, una ONG que busca poner lo ambiental en la agenda política.

Para este encuentro, Liz eligió una propuesta full bordó firmada por Fabián Zitta

El ambientalista, acompañado por su mamá, Inés Deambroggi Mazzocco

Liz y Máximo produjeron juntos Christspiracy, un documental que buscaba responder cuestionamientos éticos y filosóficos sobre la compasión hacia todos los seres y el consumo de animales. En 2024, cuando se estrenó el film, Liz dijo: “Mi activismo atraviesa y toca todo lo que hago y creo (…). Lo que hago es una expresión de lo que soy, y es una expresión de lo que aspiro que sea el mundo que habitamos (…). Y poder compartir propósito con Max es una bendición: es unir fuerzas, es empoderarnos y empoderar los proyectos que llevamos adelante por un bien mayor”.

El diseñador Fabián Zitta, en la terraza del Palacio Basavilbaso

Boy Olmi