La princesa Alexia reaparece espectacular junto a su madre, la reina Máxima, en la Fórmula 1: el detalle de sus joyas que las une

Madre e hija volvieron a hacer gala de un vínculo que reluce en los detalles, con un sutil guiño compartido a través de sus joyas
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Las vacaciones de verano llegaron a su fin para la familia real de los Países Bajos. El 23 de agosto, la reina Máxima (55), el rey Guillermo Alejandro (59) y su hija Alexia (21) asistieron al Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 –disputado en el circuito de Zandvoort–, en la que fue una de las apariciones públicas más esperadas de la temporada.
Y protagonizaron el momento más destacado de la jornada cuando el monarca le entregó el trofeo al ganador de la carrera, el británico Lando Norris. Sin embargo, muchas de las miradas estuvieron puestas en Máxima y Alexia, que reaparecieron con estilos bien diferentes, aunque igualmente cancheros y elegantes.
Y hubo un detalle que no pasó inadvertido: si bien no llevaron conjuntos coordinados, madre e hija volvieron a reflejar su complicidad a través de las joyas. Máxima eligió una de sus piezas favoritas, el brazalete rígido con un gran ojo turco de la diseñadora griega Marianna Lemos, una creación que luce con frecuencia en sus compromisos oficiales y que ya forma parte de su sello personal.
Alexia, por su parte, completó su outfit con un collar dorado de la misma colección, también decorado con el tradicional símbolo protector. Un guiño sutil, pero significativo, que volvió a poner de manifiesto el estrecho vínculo entre ambas. El día tuvo, además, un tinte especial: esta edición podría ser una de las últimas que se celebren en Zandvoort dentro del calendario de la Fórmula 1.
Por eso, la Casa de Orange-Nassau se hizo presente con una amplia representación familiar, encabezada por la princesa Mabel junto a sus hijas, Luana y Zaria, además de la princesa Margriet y los príncipes Maurits, Pieter-Christiaan, Floris, Aimée y Bernhard.
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