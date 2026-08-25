Saltar al contenido principal
LA NACION

Quién es el diseñador elegido por Tini Stoessel para su vestido de boda con Rodrigo de Paul

A meses de su casamiento, la estrella pop ya definió quién será el responsable de confeccionar el look nupcial con el que dará el “sí”

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Tini Stoessel junto al diseñador belga Ludovic de Saint Sernin, el elegido para crear su vestido de novia
Tini Stoessel junto al diseñador belga Ludovic de Saint Sernin, el elegido para crear su vestido de novia

“No te puedo mostrar nada, pero es una locura lo que me está pasando”. Con esa frase, Tini Stoessel (29) compartió con su futuro marido Rodrigo De Paul (32) uno de los momentos más especiales de los preparativos de su boda. En un íntimo vlog publicado en sus redes, la cantante mostró su reciente viaje a París, donde visitó el atelier de Ludovic de Saint Sernin (36), el diseñador elegido para crear el vestido con el que dará el sí en diciembre.

En su paso por el atelier parisino del diseñador, Tini se probó un strapless mini de estética balletcore con vaporosa falda de tul
En su paso por el atelier parisino del diseñador, Tini se probó un strapless mini de estética balletcore con vaporosa falda de tul

Nacido en Bruselas y criado en París, De Saint Sernin es una de las figuras más interesantes de la nueva generación de diseñadores franceses. Su universo creativo combina sensualidad, romanticismo y una mirada contemporánea que parece encajar a la perfección con el estilo de Tini.

Ivy Getty posa junto a Ludovic en la Met Gala pasada con un espectacular vestido de malla metálica y cristales, inspirado en una ilustración de Erté de 1926 y realizado artesanalmente durante más de 200 horas
Ivy Getty posa junto a Ludovic en la Met Gala pasada con un espectacular vestido de malla metálica y cristales, inspirado en una ilustración de Erté de 1926 y realizado artesanalmente durante más de 200 horasGettyImages
El año pasado, Emily Ratajkowski irrumpió en la fiesta de Vanity Fair post Oscar con este diseño a medida, realizado en malla metálica negra bordada y delicado encaje japonés, dos sellos distintivos del creador belga
El año pasado, Emily Ratajkowski irrumpió en la fiesta de Vanity Fair post Oscar con este diseño a medida, realizado en malla metálica negra bordada y delicado encaje japonés, dos sellos distintivos del creador belgaGettyImages
En la Met Gala 2024, Camila Cabello impactó con un diseño que llevaba 250 mil cristales Swarovski, inspirado en Désir (PV 2022), una de las colecciones más emblemáticas del diseñador
En la Met Gala 2024, Camila Cabello impactó con un diseño que llevaba 250 mil cristales Swarovski, inspirado en Désir (PV 2022), una de las colecciones más emblemáticas del diseñadorGettyImages

La artista reveló que llegó al atelier convencida de que sólo vería telas y avances, pero la sorpresa fue total: el vestido ya la estaba esperando. “Todo está en piezas. El corset, la falda, todo separado, para que podamos construirlo juntos”, le explicó el diseñador mientras la ayudaba a probárselo. Graduado de la Escuela de Arte y Diseño ESAA Duperré, trabajó para casas como Dior, Balmain y Saint Laurent antes de lanzar su firma homónima en 2017.

“Llevo casi veinte años soñando y visualizando este momento”, confesó el creador belga sobre este vestido con cristales Swarovski que diseñó para Lindsay Lohan
“Llevo casi veinte años soñando y visualizando este momento”, confesó el creador belga sobre este vestido con cristales Swarovski que diseñó para Lindsay LohanGettyImages
En la Met Gala 2026, Georgina Rodríguez apostó por un vestido de encaje francés y velo bordado que estaba inspirado en la Virgen de Fátima
En la Met Gala 2026, Georgina Rodríguez apostó por un vestido de encaje francés y velo bordado que estaba inspirado en la Virgen de FátimaGettyImages

Apenas un año después obtuvo el premio ANDAM Creative Label y fue nominado al prestigioso LVMH Prize. Célebre por una moda que desafía las etiquetas y por sus característicos detalles de cordones inspirados en la corsetería, se consolidó como una de las voces más influyentes de la nueva escena queer contemporánea.

Miley Cyrus eligió el look 7, con estampa reptil, de la colección Otoño-Invierno 2025 para presentar Something Beautiful en Nueva York
Miley Cyrus eligió el look 7, con estampa reptil, de la colección Otoño-Invierno 2025 para presentar Something Beautiful en Nueva York
En la alfombra roja de la CinemaCon 2024 en Las Vegas, Anya Taylor-Joy lució un minivestido de cuero con detalles metálicos de su colección Otoño-Invierno 2024
En la alfombra roja de la CinemaCon 2024 en Las Vegas, Anya Taylor-Joy lució un minivestido de cuero con detalles metálicos de su colección Otoño-Invierno 2024GettyImages

Su propuesta, sofisticada y libre de etiquetas, conquistó a celebridades como Dua Lipa, Georgina Rodríguez, Anya Taylor-Joy, el clan Kardashian y Miley Cyrus. Ahora, suma un nuevo nombre a esa lista: Tini, que ya encontró al creador del vestido más importante de su vida.

En marzo de 2025 comenzó el vínculo de Tini con el diseñador belga. Invitada a su desfile durante la Semana de la Moda de París, la cantante asistió con un exclusivo conjunto de la colección Otoño 2025: un top tipo corset y una falda midi a cuadros grises, ambos intervenidos con los característicos cordones metálicos de la firma
En marzo de 2025 comenzó el vínculo de Tini con el diseñador belga. Invitada a su desfile durante la Semana de la Moda de París, la cantante asistió con un exclusivo conjunto de la colección Otoño 2025: un top tipo corset y una falda midi a cuadros grises, ambos intervenidos con los característicos cordones metálicos de la firma
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanaTadeo jones
LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Eugenia de York y Rania de Jordania: tres nacimientos y dos nombres con homenajes incluidos
    1

    Bebés royal. Eugenia de York y Rania de Jordania: tres nacimientos y dos nombres con homenajes incluidos

  2. Cuál es el accesorio que no puede faltarle a la reina Letizia en los meses de calor
    2

    Del más original al más español. Cuál es el accesorio que no puede faltarle a la reina Letizia en los meses de calor

  3. Las fotos de sus vacaciones en el Mediterráneo que incluyeron un especial reencuentro
    3

    Nicolás Repetto y Florencia Raggi. Las fotos de sus vacaciones en el Mediterráneo que incluyeron un especial reencuentro

  4. Las fotos de sus fabulosas vacaciones en Grecia junto a su mujer, Diana Arnopoulos, y sus dos hijos
    4

    Las fotos de las fabulosas vacaciones de Pico Mónaco en Grecia junto a su mujer, Diana Arnopoulos, y sus dos hijos