Quién es el diseñador elegido por Tini Stoessel para su vestido de boda con Rodrigo de Paul

A meses de su casamiento, la estrella pop ya definió quién será el responsable de confeccionar el look nupcial con el que dará el “sí”
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“No te puedo mostrar nada, pero es una locura lo que me está pasando”. Con esa frase, Tini Stoessel (29) compartió con su futuro marido Rodrigo De Paul (32) uno de los momentos más especiales de los preparativos de su boda. En un íntimo vlog publicado en sus redes, la cantante mostró su reciente viaje a París, donde visitó el atelier de Ludovic de Saint Sernin (36), el diseñador elegido para crear el vestido con el que dará el sí en diciembre.
Nacido en Bruselas y criado en París, De Saint Sernin es una de las figuras más interesantes de la nueva generación de diseñadores franceses. Su universo creativo combina sensualidad, romanticismo y una mirada contemporánea que parece encajar a la perfección con el estilo de Tini.
La artista reveló que llegó al atelier convencida de que sólo vería telas y avances, pero la sorpresa fue total: el vestido ya la estaba esperando. “Todo está en piezas. El corset, la falda, todo separado, para que podamos construirlo juntos”, le explicó el diseñador mientras la ayudaba a probárselo. Graduado de la Escuela de Arte y Diseño ESAA Duperré, trabajó para casas como Dior, Balmain y Saint Laurent antes de lanzar su firma homónima en 2017.
Apenas un año después obtuvo el premio ANDAM Creative Label y fue nominado al prestigioso LVMH Prize. Célebre por una moda que desafía las etiquetas y por sus característicos detalles de cordones inspirados en la corsetería, se consolidó como una de las voces más influyentes de la nueva escena queer contemporánea.
Su propuesta, sofisticada y libre de etiquetas, conquistó a celebridades como Dua Lipa, Georgina Rodríguez, Anya Taylor-Joy, el clan Kardashian y Miley Cyrus. Ahora, suma un nuevo nombre a esa lista: Tini, que ya encontró al creador del vestido más importante de su vida.
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