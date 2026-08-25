Quién es el diseñador elegido por Tini Stoessel para su vestido de boda con Rodrigo de Paul

“No te puedo mostrar nada, pero es una locura lo que me está pasando”. Con esa frase, Tini Stoessel (29) compartió con su futuro marido Rodrigo De Paul (32) uno de los momentos más especiales de los preparativos de su boda. En un íntimo vlog publicado en sus redes, la cantante mostró su reciente viaje a París, donde visitó el atelier de Ludovic de Saint Sernin (36), el diseñador elegido para crear el vestido con el que dará el sí en diciembre.

En su paso por el atelier parisino del diseñador, Tini se probó un strapless mini de estética balletcore con vaporosa falda de tul

Nacido en Bruselas y criado en París, De Saint Sernin es una de las figuras más interesantes de la nueva generación de diseñadores franceses. Su universo creativo combina sensualidad, romanticismo y una mirada contemporánea que parece encajar a la perfección con el estilo de Tini.

Ivy Getty posa junto a Ludovic en la Met Gala pasada con un espectacular vestido de malla metálica y cristales, inspirado en una ilustración de Erté de 1926 y realizado artesanalmente durante más de 200 horas GettyImages

El año pasado, Emily Ratajkowski irrumpió en la fiesta de Vanity Fair post Oscar con este diseño a medida, realizado en malla metálica negra bordada y delicado encaje japonés, dos sellos distintivos del creador belga GettyImages

En la Met Gala 2024, Camila Cabello impactó con un diseño que llevaba 250 mil cristales Swarovski, inspirado en Désir (PV 2022), una de las colecciones más emblemáticas del diseñador GettyImages

La artista reveló que llegó al atelier convencida de que sólo vería telas y avances, pero la sorpresa fue total: el vestido ya la estaba esperando. “Todo está en piezas. El corset, la falda, todo separado, para que podamos construirlo juntos”, le explicó el diseñador mientras la ayudaba a probárselo. Graduado de la Escuela de Arte y Diseño ESAA Duperré, trabajó para casas como Dior, Balmain y Saint Laurent antes de lanzar su firma homónima en 2017.

“Llevo casi veinte años soñando y visualizando este momento”, confesó el creador belga sobre este vestido con cristales Swarovski que diseñó para Lindsay Lohan GettyImages

En la Met Gala 2026, Georgina Rodríguez apostó por un vestido de encaje francés y velo bordado que estaba inspirado en la Virgen de Fátima GettyImages

Apenas un año después obtuvo el premio ANDAM Creative Label y fue nominado al prestigioso LVMH Prize. Célebre por una moda que desafía las etiquetas y por sus característicos detalles de cordones inspirados en la corsetería, se consolidó como una de las voces más influyentes de la nueva escena queer contemporánea.

Miley Cyrus eligió el look 7, con estampa reptil, de la colección Otoño-Invierno 2025 para presentar Something Beautiful en Nueva York

En la alfombra roja de la CinemaCon 2024 en Las Vegas, Anya Taylor-Joy lució un minivestido de cuero con detalles metálicos de su colección Otoño-Invierno 2024 GettyImages

Su propuesta, sofisticada y libre de etiquetas, conquistó a celebridades como Dua Lipa, Georgina Rodríguez, Anya Taylor-Joy, el clan Kardashian y Miley Cyrus. Ahora, suma un nuevo nombre a esa lista: Tini, que ya encontró al creador del vestido más importante de su vida.

En marzo de 2025 comenzó el vínculo de Tini con el diseñador belga. Invitada a su desfile durante la Semana de la Moda de París, la cantante asistió con un exclusivo conjunto de la colección Otoño 2025: un top tipo corset y una falda midi a cuadros grises, ambos intervenidos con los característicos cordones metálicos de la firma