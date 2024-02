escuchar

Siempre sintió un deseo muy fuerte que la impulsó hacia adelante y por el cual dejó todo sin mirar atrás: ser actriz. Clara Lope (23) creció entre las tardes en el río en Concordia a la salida del colegio y los carnavales entrerrianos, en esas fiestas que despertaron su amor por el baile, que luego combinaría con la interpretación. Cuando subió por primera vez a un escenario en su ciudad natal, ya lo tenía claro: su vida no estaba en Entre Ríos, aunque amara su tierra, sino en otro lugar, mucho más lejos, donde pudiera mantener viva esa llama vocacional que crecía en su pecho.

De visita por unos días en Buenos Aires, Clara posa espléndida para la cámara de ¡HOLA! Argentina en los jardines del Círculo Italiano.

–¿Cómo surgió esa pasión por el mundo artístico?

–Empecé haciendo danza y comedia musical desde los 5 años a los 18. También, mucho teatro. Estaba bastante acostumbrada a probarme trajes y maquillaje, vivía rodeada de la tradición de los carnavales y también aprendí a bailar tango. Sin embargo, me veía muy limitada por ser del interior. Yo quería ir a Buenos Aires y le insistía a mi mamá para que me llevara a hacer castings a la ciudad, pero ella me decía: “No vas a ir, no es una opción”. Mis padres en ese momento metían excusas como “no podés ir sola, nosotros tenemos que trabajar”. Eran entendibles, pero yo sabía que, en el fondo, había otra cosa. Mi mamá tenía una desconexión muy intensa con mi carrera.

–¿Entonces?

–A los 18 años me mudé a Buenos Aires y empecé a estudiar Periodismo. Comencé a vincularme con gente del ambiente artístico y al poco tiempo ya era parte de una agencia de modelos. Trabajé a full y entonces mis padres se dieron cuenta de que lo mío iba en serio. Igualmente, me costaba mucho mantenerme sola.

"Este año voy a filmar un policial producido por Lee Caplin, el mismo que hizo la película Alí (con Will Smith) y la serie True Detective", cuenta.

–¿Cómo fue dejar Concordia?

–Fue como una brisa de aire fresco. Cuando llegué a Buenos Aires, la ciudad no me pareció tan hostil como me decían.

–¿Y cómo llegaste a trabajar en Los Ángeles, que para muchos artistas es la meca de sus carreras?

–Estando en Buenos Aires conocí a uno de los agentes de Tinto Talents Agency. En febrero de 2020, cuando cumplí 19 años, tuve un par de entrevistas y me propusieron ir a Estados Unidos para hacer unas pruebas como actriz. Ahí me instalé en Beverly Hills, que es donde vivo.

"Siempre hubo esa repulsión en mi familia por mi vocación. Hasta el día de hoy no entienden mucho lo que estoy haciendo ni lo ven como un logro".

–¿Fue difícil tomar la decisión de volver a hacer las valijas y mudarte a otro país?

–La relación con mis padres se había vuelto muy tensa, entonces no podía recurrir a ellos para subsistir. No estaban de acuerdo en mantenerme en Buenos Aires mientras yo estudiaba. Me dijeron: “Si querés trabajar, trabajá, pero mantenete sola”. No me costó aceptar la idea de que ellos no me apoyaran porque siempre fue así. Desde muy chica supe lo que quería hacer y siempre hubo esa repulsión en mi familia por mi vocación. Hasta el día de hoy no entienden mucho lo que estoy haciendo ni lo ven como un logro.

–Te mudaste en febrero y en marzo te sorprendió la pandemia, ¿cómo la viviste?

–Yo llegué un viernes y al lunes siguiente tenía una entrevista laboral. El sábado ya habían cerrado todo. Cuando me di cuenta de que estaba varada, pensé: “Esta es la mejor oportunidad para echar raíces acá”. Durante meses, la agencia me dio todo, un lugar donde vivir y un monto de dinero por semana. Igualmente, a los dos meses empecé a trabajar en campañas de moda y en comerciales. Me puse de novia y como él trabajaba en la industria, me fui metiendo en la producción de cine. Hice varios videos musicales y un cortometraje que se llama Dilema (2021) que ganó tuvo muchos reconocimientos [el film fue finalista en numerosos festivales internacionales y su director, Andrés Porras, ganó seis premios].

"Tuve mucha preparación física para el rodaje de Land of Grace, cuidé mucho mi alimentación y, obviamente, sabía mis textos muy bien", reveló la artista, que compartió set en Colombia con Josh Hutcherson, Frank Grillo, Andy García y Melissa Leo.

CON GRANDES ESTRELLAS

En 2023, Clara viajó a Colombia para filmar su primer gran proyecto de cine, Land of Grace, donde conoció a muchas figuras de Hollywood. “Estaba Josh Hutcherson de Los juegos del hambre, Frank Grillo de Capitán América, Andy García, Melissa Leo… Para mí fue increíble tenerlos cerca. Estaba trabajando con Josh y yo había crecido mirando Los juegos del hambre. Él fue tan divino, muy buena onda… Yo lo miraba durante la filmación y me decía: ‘No puedo creer que estoy acá’. Para ese rodaje, tuve mucha preparación física, cuidé mucho mi alimentación y, obviamente, sabía mis textos muy bien”, cuenta Clara entre risas.

Junto a Josh Hutcherson (quien interpretó a Peeta Mellark en Los juegos del hambre), durante el rodaje de Land of Grace en Colombia.

–¿Qué hay por delante en tu vida?

–Tengo un proyecto cinematográfico con Will Smith, llamado Flamingo, pero que se demoró por la huelga de guionistas y actores. También estoy con otro proyecto que se va a filmar en agosto o septiembre de este año. Es un policial producido por Lee Caplin, el mismo que hizo la película Alí (con Will Smith) y la serie True Detective. Estoy muy entusiasmada, no veo la hora de empezar a filmar.

"Nunca pensé en volver a Buenos Aires más que para trabajar. Si surge algún proyecto en Argentina, me encantaría".

