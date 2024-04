De una sensualísima Demi Moore y Cher con su joven novio, todas las estrellas en la fiesta de Dolce & Gabbana en Milán

Escuchar

Domenico Dolce y Stefano Gabbana celebraron por todo lo alto 40 años en la industria de la moda con un exclusivo party en el Palazzo Reale de Milán, que coincidió, además, con la inauguración de la exposición From The Heart to The Hands, que se podrá disfrutar hasta el 31 de julio y en la que se pueden apreciar doscientas piezas de su archivo de alta costura, así como conocer la inspiración y el trabajo artesanal detrás de sus creaciones. Demi Moore, Helen Mirren, Cher, Rosie Huntington-Whiteley y Lupita Nyong’o fueron algunas de las celebridades que, en su condición de embajadoras de Dolce & Gabbana, brillaron sobre la blue carpet enfundadas en llamativos diseños de la reconocida firma italiana, con los colores blanco y negro como grandes estrellas.

A sus fabulosos 61 años, Demi Moore sorprendió con un vestido semitransparente de malla metálica y cristales. Getty Images

La modelo Rosie Huntington-Whiteley lució un sensual diseño see through con soutien, culotte y portaligas a la vista. Getty Images

Naomi Campbell optó por un tailleur de raya diplomática que combinó con un top a lunares del que se desprendía una larga cola. Getty Images

Lupita Nyong’o llevó un original conjunto de crop top y falda con strass termoadhesivos sobre un mono transparente. Getty Images

Acompañada por su novio Alexander Edwards, Cher se robó todas las miradas con sus jeans acampanados con roturas que complementó con maxiabrigo de pelo bicolor y gorra. Getty Images

Domenico Dolce y Stefano Gabbana, los fundadores de la firma italiana. Getty Images

Helen Mirren aportó elegancia con un vestido de paillettes escote en V que le quedaba pintado. Lo accesorizó con un collar de rubíes con diamantes engastados a juego con sus aros. Getty Images

Lady Kitty Spencer, la sobrina de Diana de Gales, lució un vestido plisado de escote profundo que dejaba al descubierto el soutien de encaje; falda con abertura lateral y un imponente collar Dolce & Gabbana en oro blanco y rosa con diamantes y turmalinas Paraiba y Rubellite. Getty Images

La modelo y actriz italiana Isabella Rossellini eligió un conjunto de pantalón y chaqueta con mangas anchas y cuello camisero confeccionados en brocado.

La ex supermodelo checa Eva Herzigova y su hijo George Marsiaj eligieron looks coordinados. Ella, además, le sumó un sobrio tapado. Getty Images

Olivia Culpo también eligió un look de brillos con una chaqueta-vestido de tweed con lentejuelas y cuello bebé a contratono. Getty Images

