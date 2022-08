Dejó su carrera por la música. Margarita, la hija de Esteban Bullrich, y la enseñanza que le dio la enfermedad de su papá

Con 18 años, Margarita Bullrich enfrentó y enfrenta durísimos momentos: el cáncer que atravesó su hermana Luz y la enfermedad de su padre, el ex senador nacional Esteban Bullrich, que en 2020 fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Por eso, barajó de nuevo para empezar otro camino y decidió apostar por lo que realmente la hace feliz y, con el apoyo incondicional de su familia, dejó la carrera de Ciencias del Comportamiento en la Universidad de San Andrés y comenzó a estudiar música, tal como revela a ¡HOLA! Argentina. “Después de lo de papá me di cuenta de que no podía perder el tiempo y quería hacer lo que me gusta: empecé a estudiar en Otro Mundo (la escuela de arte de Cris Morena). Estoy muy contenta, arranqué este cuatrimestre, después de las vacaciones de invierno. Me di cuenta de que la vida es hoy, no sé lo que va a pasar mañana, por lo que quiero hacer lo que me gusta”, afirma.

Por consejo de su mamá, Margarita aprendió a tocar la guitarra (sus padres lo hacían en su juventud). Primero tomó clases, y luego continuó de forma autodidacta. Foto: Matias Salgado

–¿Cuándo llegó la música a tu vida?

–De muy chiquita siempre me gustó la música. Viene de papá, él siempre escucha rock nacional y Queen. De los 8 a los 11 años hice comedia musical y siempre cantaba con mi familia y amigos en reuniones, asados… De ahí, sin escalas a La Voz Argentina.

–Tu paso por La Voz Argentina seguramente también influyó en el cambio.

–Recontra tuvo que ver. Siempre me gustó la música, para mí es la forma perfecta de comunicar, pero no me animaba. Después de La Voz me volví a enamorar de la música y de lo que significa para mí. El cambio no fue por el programa en sí, pero me dio el empujón que necesitaba. Mis papás están felices, me apoyan en lo que quiero hacer y yo se los agradezco.

–¿Cómo reaccionaste cuando te llamaron para participar y qué dijo tu familia?

–Estaba haciendo un trabajo para la facultad en casa con dos amigas. Me puse feliz, no lo podía creer. Mi familia me dijo que me lo merecía. Papá y mamá se largaron a llorar. Después de un año bastante difícil, fue una noticia que nos encantó a todos. Por mí y por algo que compartimos en familia que es el amor por la música.

Algo nerviosa por la sesión de fotos, Margarita decidió relajarse con su guitarra y cantó "Juntos a la par". foto: Matias Salgado

–¿Cómo viviste tu primera presentación en La Voz con los nervios, el jurado enfrente y la emoción de tu familia?

–Fue muy fuerte, nunca había hecho algo así y de esa magnitud. Fui con un propósito muy grande que era concientizar sobre la ELA y otras enfermedades que no se conocen tanto. Y en el fondo también quería mostrarme. Después de todo lo que vivimos como familia tuvimos un acercamiento a Dios muy grande del que estoy muy agradecida. Nos hizo darnos cuenta de las cosas que realmente son importantes y quizás pasamos por alto. Sentía que tenía algo para decir y no quería desperdiciar la oportunidad. Eso también lo heredé de papá, él siempre fue de mostrar lo que importa y hablar con honestidad.

–La fe es un valor fundamental en tu familia...

–Siempre fuimos católicos, pero empezamos a entender otro lado de la vida, más la vida de fe. Nos cambió un montón. Tenemos días en los que lloramos, nos duele, nos cuesta, nos enojamos y nos peleamos, pero aprendimos a no quedarnos en eso. Siento que tengo mucho por lo que estar agradecida, no puedo estar triste. Ahora me considero una persona feliz con mis trabas y los obstáculos de mi día a día.

Margarita nos comparte esta postal familiar que su mamá eligió especialmente para la nota con ¡HOLA! Recostada en el piso, Marga (como le dicen sus seres queridos) junto a sus padres y hermanos. De izquierda a derecha: Agustín, Luz, Esteban, Lucas, María Eugenia y Paz.

–Tu mamá, María Eugenia (Sequeiros), es un gran pilar familiar.

–Lo de mamá es de otro mundo. Es un ejemplo de fortaleza y entereza. Se mantiene mentalmente sana, nos cuida, nos malcría, siempre está atenta. Se hace tiempo para estar con nosotros (se refiere a ella y a sus 4 hermanos), y también está todo el tiempo al lado de papá. La admiro.

–¿Cómo es un día en tu vida?

–A la mañana voy a estudiar, almuerzo en casa y después estoy componiendo bastante, aprendiendo piano de a poco. También paso bastante tiempo con mi familia, intento tomarme todos los días un ratito para estar con papá, ver una película, hacer algo juntos.

En su día libre de estudios, posó para la cámara de ¡HOLA! y habló por primera vez del nuevo rumbo que tomó en su vida. Foto: Matias Salgado

–¿Te imaginás un futuro en el mundo artístico?

–Mi sueño es estar arriba de un escenario toda mi vida, me di cuenta de eso en el Movistar Arena (en “La vida es hoy”, un evento organizado por la fundación de su papá). Siento que tengo mucho para decir y que puedo traer algo distinto, aunque sé que me falta mucho por aprender.

–También componés canciones. ¿Te acordás cuál fue la primera?

–Cuando empecé escribía cualquier cosa, era como un diario íntimo. Pero con lo de papá me vino otra inspiración de un lado más vulnerable que no conocía. Eso me encanta de la música, poder conocerte desde otro lugar y vivir situaciones de una manera distinta, verlo con otros ojos. Después del diagnóstico escribí una canción dedicada a papá llamada “For You”. Esa fue la primera. Últimamente estoy componiendo bastante, ojalá pueda grabar algo pronto.

Agradecimientos: Alex Coffee Roasters

"For You" fue el primer tema que compuso y está dedicado a su padre, Esteban Bullrich. Lo cantó en el escenario del Movistar Arena en “La vida es hoy”, un evento organizado por la fundación del ex senador. foto: Matias Salgado