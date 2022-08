La hija de Gege Neumann. Fotografiada por su padre en Italia, Helena Otamendi revela su mayor sueño

Tiene 16 años y está lista para conquistar el mundo. Helena Otamendi es la hija mayor del fotógrafo y filmmaker Jorge Otamendi (42) y la modelo Geraldine Neumann (39) y, al igual que su hermano Matías (12), de entrada se entusiasmó con la aventura familiar de recorrer Europa en motorhome para protagonizar una serie documental –producida por ellos mismos– en la que comparten los proyectos sustentables de cada uno de los destinos que visitan. “Viajar es todo para mí. Siempre quise conocer el mundo, por eso estoy muy agradecida con esta posibilidad. Tengo la suerte de que en este viaje puedo aprender sobre las diferentes soluciones sustentables y ecológicas que adoptaron los países con respecto al cambio climático. Y eso es realmente inspirador”, le cuenta a ¡HOLA! Helena, tras haber visitado España, Francia, Suiza, Austria, Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega y Países Bajos en los últimos cuatro meses. Gran enamorada de la música, a la heredera de Gegé le gusta cantar y así lo demostró en el tema que los Otamendi-Neumann compusieron, Un mensaje al mundo, que superó el millón de visitas en Youtube.

La hija mayor de Gege y el fotógrafo Jorge Otamendi dice que se animó a cantar "en serio" a los doce años y desde entonces no paró. Foto: Jorge Otamendi

Helena posó para la lente de su padre durante su breve escala por Sicilia, Italia. Foto: Jorge Otamendi

"Me encanta jugar con diferentes estilos de ropa y probar cosas nuevas. En ese sentido, mi mama siempre me apoya en mi manera de vestir". Foto: Jorge Otamendi

A principios de abril, Otamendi brilló en la pasarela junto a sus primas Indiana, Allegra y Sienna Cubero en el desfile de la diseñadora Nuria Bueno. "A fin del año pasado me anoté en la agencia Pink Models para pensar mi carrera de manera más profesional", explica. Foto: Jorge Otamendi

–¿Cuándo fue tu primer contacto con la música?

–Siempre hubo música en casa, pero a los 12 me animé a cantar más en serio y ahí mi papá me enseñó a tocar la guitarra y el piano. Desde entonces me encanta hacer covers y componer mis propias canciones.

–¿Qué es lo que más te gusta de la música?

–Me gusta todo lo que nos puede hacer sentir, creo que la música te mueve, te libera, te sana.

–También diste tus primeros pasos como modelo... ¿Cuál fue el mejor consejo que te dio tu mamá?

–[Piensa]. Siempre me recalca que no deje de ser yo misma.

"Algún día me gustaría poder vivir de la música", revela. Foto: Jorge Otamendi

"Tenía nueve años cuando con papá y mamá hicimos la canción "Un mensaje al mundo", que enseguida se hizo viral. La verdad es que nunca imaginé que iba a llegar a tantas personas", cuenta entusiasmada. Foto: Jorge Otamendi

"Recorremos Europa tratando de aprender cómo los países trabajan soluciones sustentables frente al cambio climático. Es muy inspirador... Ojalá que con la serie que estamos grabando podamos transmitir ese mensaje", dice. Foto: Jorge Otamendi

Helena con sus papás Jorge Otamendi y Geraldine Neumann y su hermano Matías. Después de visitar España, Francia, Suiza, Austria, Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega, Países Bajos e Italia, el plan de la familia es regresar a Argentina en octubre.

–¿Cómo imaginás tu futuro?

–Hay tantas cosas que quiero hacer y aprender… Me encantaría vivir de la música y compartir escenarios con los artistas que admiro. Ese es mi gran sueño.