En fotos. Entramos a la fiesta más exclusiva de Marbella, donde brillaron Antonio Banderas, Valeria Mazza y Carla Pereyra

Cada año, durante el verano europeo, Marbella se viste de lujo para recibir a los artistas más reconocidos de la industria de la música, el cine, la moda y el arte. Se trata del Festival Starlite Catalana Occidente, el evento musical más extenso de Europa –comienza en junio y termina los primeros días de septiembre–, que tiene lugar en el histórico anfiteatro de piedra ubicado en la Cantera de Nagüeles de la ciudad española. Y en ese imponente escenario natural también sucede la fiesta más esperada del calendario social de la península: la prestigiosa Gala Starlite Porcelanosa.

En medio de su gira por España, Diego Torres se hizo un lugar para cantar en el festival benéfico. Starlite Catalana Occidente

Diego Boneta junto a la creadora de la gala, Sandra García- Sanjuán, Antonio Banderas y el actor cubano-estadounidense, William Levy. Starlite Catalana Occidente

Acompañada por su hijo mayor, Balthazar, y su marido, Alejandro Gravier, Valeria Mazza posó con otra creación de Gabriel Lage: un vestido haute couture escote en V con incrustaciones de hilos de seda aplicadas íntegramente a mano en tono strawberry red. Starlite Catalana Occidente

Comandada por Antonio Banderas y la empresaria (y creadora de la gala), Sandra García-Sanjuán, Starlite es una gran celebración solidaria que reúne a estrellas de renombre para apoyar distintos proyectos benéficos. “La gente tiene ganas de compartir, de disfrutar, de volverse a ilusionar y de vivir. Y eso es una alegría para todos”, dijo García- Sanjuán en la 13a edición de la gala, celebrada el domingo 14 bajo la temática “Circus”. La cita resultó un éxito: Richard Gere con su mujer, Alejandra Silva; Andrea Bocelli; Diego Boneta; Marta Sánchez, Valeria Mazza, Oscar Martínez, Carla Pereyra y Diego Torres, entre otros tantos, dijeron “presente”.

Con un sensual vestido asimétrico de Yves Saint Laurent, con profundo tajo, y un clutch de Yliana Yepez, Carla Pereyra recibió un premio por el trabajo solidario que organiza todos los años con su marido Diego Simeone junto a la Cruz Roja. Starlite Catalana Occidente

Con un vestido de su colección, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada desfiló la alfombra roja junto a su novio desde hace siete meses, el abogado José Manuel Díaz Patón. Starlite Catalana Occidente

El torero Francisco Rivera llegó con su mujer Lourdes Montes, quien lució un espectacular strapless de Tot-Hom. Starlite Catalana Occidente

LA INCONDICIONAL

Con un vestido de alta costura de Gabriel Lage, Valeria Mazza desfiló la alfombra roja del brazo de dos de sus amores, su marido Alejandro Gravier y su hijo mayor Balthazar. “Lo pasamos genial. Me da mucha felicidad poder colaborar con la causa. Se viven momentos de mucha alegría y de mucha emoción”, contó días después la top argentina, que desde hace diez años participa del evento. “La primera vez que me sumé a la gala fue para recibir un reconocimiento por mi trabajo solidario. Sin embargo, al año siguiente me volvieron a invitar para entregar un premio y al otro año para colaborar en la presentación del evento. Desde entonces sigo ayudando a la fundación en lo que necesiten”, explicó Valeria.

Valeria Mazza –que lució un segundo diseño realizado a mano en guipure laminado en hilo metálico oro y flores en 3D de Gabriel Lage–, posa con Carla Pereyra ( con su premio en mano), Oscar Martínez y Diego Torres. Starlite Catalana Occidente

La gala benéfica tuvo lugar el pasado domingo 14 de agosto en el anfiteatro natural de la Cantera de Nagüeles, Marbella. Starlite Catalana Occidente

ADMIRADA POR SU OBRA

“Fue una noche mágica para mí, todo esto me dio muchísima ilusión”, confesó a ¡HOLA! Argentina Carla Pereyra tras recibir un premio por la campaña de recaudación de alimentos que todos los años organiza con su marido Diego Simeone junto a la Cruz Roja. Si bien en esta oportunidad el director técnico del Atlético de Madrid no pudo acompañarla por sus compromisos laborales, se las ingenió para felicitarla con un video que se transmitió en una pantalla grande. “Siento orgullo y felicidad de compartir mi vida con vos… Me hacés mejor persona y sos una mujer muy solidaria. Disfrutá este reconocimiento que te hacen hoy porque es muy bonito”, dijo Simeone. Feliz con el premio, Carla habló con estusiasmo de su labor: “Con mi marido y la Cruz Roja llevamos adelante una increíble colecta de alimentos que por suerte tiene mucha aceptación. En la campaña de este año llegamos a juntar 47 toneladas de alimentos”, explicó la argentina.

Diego Simeone no pudo asistir a la gala por sus compromisos como DT, pero felicitó a su mujer desde Madrid por videollamada. Starlite Catalana Occidente

UNA LEYENDA EN MARBELLA

Richard Gere y Alejandra Silva fueron uno de los blancos favoritos de los fotógrafos en la gala. Sin embargo, esta vez la gran estrella de la noche no era él, sino la publicista española con la que está en pareja desde hace siete años. Luego de colaborar con la ONG Open Arms –que rescata a los migrantes que intentan llegar por mar a las costas europeas– y de trabajar activamente con las personas sin techo a través de la Fundación Hogar Sí, Alejandra fue otra de las figuras premiadas. Siempre a su lado, el actor de Hollywood volvió a dar muestras públicas del amor que siente por su mujer y madre de su hijo Alexander (3). “Estoy tan orgulloso de ella. Hizo un trabajo maravilloso”, dijo durante su paso por la red carpet.

“Estoy muy orgulloso de ella”, dijo Richard Gere luego de que su mujer, Alejandra Silva, recibiera un premio por su labor solidaria. Starlite Catalana Occidente

Tras intercambiar un cálido abrazo de Richard Gere, Andrea Bocelli fue distinguido por las acciones benéficas que realiza a través de la fundación que lleva su nombre. Starlite Catalana Occidente

A LOS BESOS

Además de los recitales de Diego Torres y Andrea Bocelli, la gala brilló con su tradicional subasta solidaria. Quizá una de las escenas más divertidas de la ceremonia fue el momento en que se ofreció un beso del actor cubano-estadounidense William Levy. Tres mujeres fueron las afortunadas, que pagaron 6 mil, 7 mil y 12 mil euros por besar al galán. Si bien después desistieron del premio por estar casadas, la anfitriona Sandra García-Sanjuán se animó a dar un paso al frente y le dio un pico al galán en nombre de las ganadoras.

x Starlite Catalana Occidente

Tras un año de noviazgo, Diego Boneta y la actriz Renata Notni se volvieron inseparables y lo dejaron en claro con besos y miradas cómplices durante la noche. Starlite Catalana Occidente

Victoria Federica, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, bailó muy divertida con Balthazar Gravier y amigos. Para la ocasión, lució un sensual vestido de lentejuelas en tonos pastel de la firma Amen. Starlite Catalana Occidente

Gunilla von Bismarck y su marido Luis Ortiz. La condesa coincidió en la fiesta con el mismo vestido que Victoria Federica. Starlite Catalana Occidente

Durante el evento también fueron subastados un retrato de Antonio Banderas por 40 mil euros y una obra del artista plástico Pedro Sandoval, La Madonna, por 100 mil euros, entre otros objetos. Con más de tres millones de euros recaudados en los últimos doce años, la Gala Starlite volvió a demostrar por qué es una de las citas más celebradas por las estrellas en la Costa del Sol.