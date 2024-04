Del nuevo tatuaje de Angelina Jolie y la sorpresa de Katy Perry y Orlando Bloom a Naomi Watts con su hija en Dior

Escuchar

ANGELINA JOLIE ESTRENÓ MUSICAL EN BROADWAY JUNTO A SUS HIJOS VIVIENNE Y PAX

Llegó el día más esperado para Angelina Jolie (48): el del estreno de The Outsiders, el musical que produjo junto a su hija menor, Vivienne (15). “La directora de teatro de mi familia es Viv. Ha sido una asistente realmente severa, ella se lo toma muy en serio”, contó la artista. Jolie posó en la alfombra roja del Teatro Bernard Jacobs de Nueva York con un deslumbrante vestido dorado que diseñó ella misma y que acompañó con una capa, pendientes Saint Laurent de oro y platino, peep toes en rojo (que hacían juego con sus labios) y un clutch Dior. Lo que más llamó la atención de su imagen, sin embargo, fue un nuevo tatuaje que la actriz se hizo en uno de sus brazos con la frase “Stay Gold” (que coloquialmente significa ‘conservá tu esencia’ o ‘sé auténtico’). Por su parte, Vivienne eligió un look más casual con un mono de jean. Angelina también contó con un invitado de lujo, Pax (20), otro de sus seis hijos, en medio de la disputa legal que la actriz ganadora de un Oscar mantiene con su ex marido, Brad Pitt, ente otras cosas, por la propiedad de un viñedo, Chateau Miraval, que compraron en Francia. Ni ella ni sus hijos quisieron tocar el tema del conflicto judicial y se retiraron a celebrar su gran noche en el restaurante Cipriani.

Angelina Jolie en Nueva York con su hijo Pax en la première de The Otsuiders. Getty Images

Vivienne, su hija menor, que fue su ayudante en la producción del musical y quien le propuso que lo presentaran en Broadway. Getty Images

“Stay Gold”, el nuevo tatuaje que la actriz y directora sumó a su brazo izquierdo. Getty Images

SORPRESA EN LA ALFOMBRA ROJA: KATY PERRY Y ORLANDO BLOOM ROMPEN CON SU COSTUMBRE Y POSAN JUNTOS

No suelen dejarse ver juntos en público, por eso causó sensación entre sus fans cuando Katy Perry (39) y Orlando Bloom (47) posaron superrománticos ante las cámaras a su llegada a los Premios Breakthrough, también conocidos como los “Oscar de la ciencia”, en el Museo de la Academia de Artes en Los Ángeles.

Katy deslumbró con un vestido negro de escote bardot y falda globo de Coperni. Getty Images

Lo que más llamó la atención fue su peinado: una cola de caballo a la que le dio un toque futurista con varios anillos plateados. Getty Images

La cantante y el actor demostraron que siguen tan enamorados como al principio tras ocho años juntos y, de paso, disiparon los rumores que surgieron en enero de este año sobre una crisis en la pareja cuando el protagonista de Piratas del Caribe asistió solo a la entrega de los Golden Globes y, además, compartió en su cuenta de Instagram las fotos de su cumpleaños en las que estaba rodeado de amigos, pero Katy brillaba por su ausencia. La última vez que la pareja pasó por una red carpet fue en septiembre de 2021, cuando acudieron a una fiesta en Beverly Hills.

Katy Perry y Orlando Bloom no suelen dejarse ver juntos en público, por eso causó sensación entre sus fans cuando posaron superrománticos en los Premios Breakthrough. Getty Images

AL DESFILE CON MAMÁ: NAOMI WATTS Y SU HIJA KAI, EN EL SHOW DE DIOR EN NUEVA YORK

Invitada al desfile pre-fall 2024 que Dior organizó el lunes 15 en el Museo Brooklyn de Nueva York, Naomi Watts (55) estuvo muy bien acompañada por Kai (15), su hija menor, fruto de su relación con el actor y productor estadounidense Liev Schreiber –también son padres de Sasha (16) –, de quien se separó en 2016 tras once años de relación. Madre e hija disfrutaron de la nueva colección que presentó la diseñadora de la maison, Maria Grazia Chiuri, y compartieron front row con Michelle Williams, Rosamund Pike, Diane Kruger, Charlize Theron, Anya Taylor-Joy y Karlie Kloss.

Para el desfile de Dior en Nueva York, Naomi Watts lució un vestido manga larga ajustado a la cintura, y su heredera llevó un conjunto de falda plisada y suéter con estampado de mariposas y flores. Getty Images

Madre e hija posan junto a Anya Taylor-Joy y Rosamund Pike. Getty Images

Samuel Kai –ella eligió su segundo nombre como principal– nació el 13 de diciembre de 2008 y se declaró no binaria desde muy chica. Sigue los pasos artísticos de sus padres: no sólo le gusta actuar, sino que además le apasionan la danza y la acrobacia aérea.

La actriz y su ex pareja, Liev Schreiber, junto a sus hijos Kai (15) y Sasha (16) en marzo de 2015. Getty Images

UN HOMENAJE EN SU PATRIA: CHICA KARLIE KLOSS INAUGURÓ UNA CALLE CON SU NOMBRE EN SAINT LOUIS

Sin dudas, Karlie Kloss (31) es un ícono en el mundo de la moda. Desde sus 13 años, cuando fue descubierta en una pasarela en St. Louis, donde acaba de inaugurar una calle con su nombre, su carrera como modelo fue en ascenso: no sólo se lució en las pasarelas de los mejores diseñadores del mundo, sino que se convirtió en una de las top models mejor pagas. Con el tiempo, descubrió que le interesaban otras cosas y empezó a abocarse a nuevos proyectos que no tenían que ver con el universo fashion. Así, se licenció en Informática en la Universidad de Nueva York y se metió de lleno en la programación, creando diversos proyectos tecnológicos. Y, junto a su marido, el empresario Joshua Kushner (38) –quien tiene amplia experiencia en el rubro, tras haber invertido en empresas como Instagram, Spotify y Slack–, comenzó un nuevo camino como inversora.

Acompañada por su familia y sus amigos, la empresaria y modelo dijo estar muy orgullosa de haberse criado en St. Luis, en el oeste de Estados Unidos. Shutterstock

La pareja, que tiene dos hijos, Levi y Elijah, fundó su propia empresa, Bedford Media, con la que también hizo pie en el periodismo: acaban de adquirir la emblemática revista Life, que volverán a editar, así como lo hicieron con la revista I-D.

Kloss destapando el cartel de la calle que de ahora en más llevará su nombre, ubicada en un tramo de Washington Avenue.

ADIÓS AL AMOR... Y A LA CASA: RAUW ALEJANDRO VENDE LA MANSIÓN CATALANA QUE COMPRÓ PARA VIVIR CON ROSALÍA

Aunque muchos de los fanáticos de Rauw Alejandro y Rosalía tenían la esperanza de que la pareja se reconciliara, el cantante dejó en claro que eso no va a suceder al poner en venta la mansión conocida como “La Morera”, ubicada en Manresa, Barcelona, que había comprado en 2022 para vivir juntos y felices. En ese momento, el intérprete de “Todo de ti” adquirió el palacete, construido a finales del siglo XIX, por una cifra cercana a los dos millones de dólares.

Rauw Alejandro y Rosalía en la red carpet de los Premios Latin Grammy 2022. Getty Images

La Masía Morera es una propiedad de 2624 metros cuadrados sobre un predio de 30 hectáreas, con diez habitaciones, una pileta espectacular, amplios jardines, jacuzzi interior y una enorme bodega. Además, tiene un importante valor arquitectónico e histórico: fue catalogada como Bien Cultural de Interés Local de Manresa. Los artistas anunciaron su compromiso en marzo de 2023 luego de tres años de relación, pero pronto confirmaron la ruptura a través de sus redes sociales. Rauw fue quien se encargó de desmentir las versiones de que la separación se debiera a una tercera en discordia, pero siempre estuvo claro que Rosalía no quería cortar con él. Ahora, ella vuelve a apostar al amor de la mano del actor Jeremy Allen White (protagonista de El Oso), mientras que al cantante puertorriqueño se lo vio muy cerca de Yasmin Barbieri, una bella influencer ítalo-marroquí.

Una vista de la propiedad en la que se aprecia la espectacular pileta.

La amplia cocina que es al mismo tiempo sala de estar y espacio de descanso.

Uno de los salones de la casa, presidido por un hogar revestido en azulejos.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana. foto: Pilar Bustelo