Las mujeres de su vida y sus hijos despidieron a Roberto Cavalli en Florencia

El lunes 15, familiares, amigos y admiradores le dieron el último adiós a Roberto Cavalli, el icónico diseñador italiano que murió el viernes 12, a los 83 años, tras una larga enfermedad. Fue una emotiva despedida, que tuvo lugar en la basílica de San Miniato al Monte, ubicada al norte de su Florencia natal: además de lágrimas y muestras de dolor, el féretro –trasladado desde la lujosa villa de Cavalli al sur de la capital toscana, que el fin de semana se convirtió en una improvisada capilla ardiente– fue recibido con aplausos por los presentes. Se la vio desolada a Sandra Bergman Nilsson, la modelo sueca que fuera su última mujer y madre de Giorgio, el menor de los hijos del diseñador, de apenas un año, igual que a los hijos mayores del modisto. Cavalli tuvo seis hijos: Tommaso y Cristiana, fruto de su primer matrimonio con Silvanella Giannoni, Robert, Rachele y Daniel, de su relación con Eva Düringer, su socia y persona clave en su carrera, y el pequeño Giorgio (Cavalli siempre habló con amor y admiración de las mujeres que formaron parte de su vida). También estuvieron en el último adiós figuras de la moda y el espectáculo italianos, como Leonardo Ferragamo, hijo de Salvatore, los actores Leonardo Pieraccioni y Paolo Ruffini, la modelo y presentadora Afef Jnifen y el ex futbolista Giancarlo Antognoni. En el interior de la basílica se instaló un altar con rosas rojas y blancas, candelabros y un retrato de Roberto Cavalli sobre el féretro. Y, durante la ceremonia, el sacerdote Bernardo Gianni –que había oficiado la boda de Rachele Cavalli– lo despidió con sentidas palabras. “Gracias, Roberto. Con tus obras, tu belleza, tu arte y tu humanidad, has manifestado una vez más la grandeza del Señor”. Roberto Cavalli había nacido el 15 de noviembre de 1940 y será recordado como el creador de una de las firmas de moda que hizo del “Made in Italy” una referencia global

Su última mujer, Sandra Bergman Nilsson, cuarenta y cuatro años menor que Cavalli, espera la llegada del féretro. Cordon Press - Sipa USA

Desconsolada, la viuda (una ex modelo sueca) se despide de su gran amor. Cordon Press - Sipa USA

Rachele Cavalli (con las manos juntas), hija del modisto, contenida por sus afectos. Cordon Press - Sipa USA

Tomasso Cavalli, el mayor de los hijos del pope de la moda, se mostró muy emocionado en la despedida a su padre. Cordon Press - Sipa USA

Unidas por el dolor: su última y su primera mujer, Sandra Bergman Nilsson y Silvanella Giannoni, juntas a la salida de la basílica. Cordon Press - Sipa USA

Cristiana Cavalli, a quien su padre llamaba “mi bebé”. Cordon Press - Sipa USA

Eva Düringer, la segunda mujer de Cavalli, con su hijo Robert. Cordon Press - Sipa USA

Eva Düring consolada por su otro hijo, Daniel. Cordon Press - ANSA via ZUMA Press

Sus seres queridos frente a la basílica de San Miniato al Monte, que ofrece una espectacular panorámica en altura de la ciudad donde nació y que tanto amaba el diseñador. Cordon Press - Sipa USA

