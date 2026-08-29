Dieron cátedra de estilo: todos los famosos que brillaron en los 25 años de la gran fiesta de la moda

En su última edición, BAFWEEK celebró su aniversario en una semana marcada por el diseño y las tendencias
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Entre primeras filas repletas de estrellas, herederos que comienzan a abrirse camino en la industria y los regresos más esperados de la moda argentina, BAFWEEK celebró sus 25 años con una edición inolvidable. Del 24 al 28 de agosto, La Rural reunió a las figuras más destacadas del espectáculo, el diseño y las redes sociales en cinco jornadas donde el estilo fue el gran protagonista.
Como sucede en cada temporada, las primeras filas compartieron protagonismo con las pasarelas y dejaron algunas de las postales más comentadas del evento. Entre ellas, la de Nicole Neumann (45), que acompañó orgullosa a sus hijas, Indiana Cubero (17) y Allegra Cubero (15), protagonistas del desfile de Ona Sáez by Luján Sáez. Las chicas vivieron un momento muy especial al compartir por primera vez una misma pasarela, convirtiéndose en una de las imágenes más celebradas de esta edición aniversario.
La presentación de Ona Saez no solo reveló su nueva colección, sino que también se convirtió en una verdadera vidriera para una generación que comienza a abrirse camino dentro de la industria. Además de las hijas de Nicole, estuvo Benicio Gravier (21), quien volvió a desfilar en BAFWEEK. Desde el front row lo acompañó su hermana, Taína (18), junto a su madre, Valeria Mazza (54), una de las invitadas más celebradas de la jornada, y su padre, Alejandro Gravier (64). También desfiló Ángelo Mutti Spinetta (25), hijo de Catarina Spinetta y Nahuel Mutti.
Los diferentes desfiles de la semana de la moda también reunieron a figuras como Flor de la V, Graciela Borges, Candelaria Tinelli, Marta Fort, Milagros Schmoll, Mery del Cerro, Brenda Gandini, Cale Ruggeri, Paloma Cepeda y Flor Torrente, quienes aportaron estilo a cada una de las presentaciones. Durante cinco jornadas, firmas como Fabián Zitta, Kosiuko, Pucheta-Paz, Las Pepas, María Cher, Ona Sáez, Lulu Martins, GNZ González, entre otras, presentaron sus propuestas para la temporada Primavera-Verano 2026/27.
Uno de los momentos más esperados fue el regreso de Fabián Zitta a BAFWEEK después de quince años. El diseñador inauguró el pre opening con Acto Número 2, una colección Prêt-à-Couture inspirada en el universo cinético de Julio Le Parc.
La moda entendida como experiencia también tuvo un rol central durante toda la semana. En ese sentido, Las Pepas sorprendió con una puesta inspirada en Los Ángeles, donde una escenografía retro y referencias cinematográficas transformaron la presentación en un auténtico universo de ficción.
Entre las invitadas, Sofía Gala (39) volvió a dar una lección de estilo con un sofisticado look total black compuesto por una pieza efecto cuero de líneas estructuradas, largo midi y detalles metálicos que reafirmaron su sello personal. A 25 años de su creación, BAFWEEK volvió a reunir a las principales figuras de la moda, el diseño y el espectáculo en una edición que celebró tanto la historia como el futuro de la industria argentina.
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