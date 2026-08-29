Dieron cátedra de estilo: todos los famosos que brillaron en los 25 años de la gran fiesta de la moda

Entre primeras filas repletas de estrellas, herederos que comienzan a abrirse camino en la industria y los regresos más esperados de la moda argentina, BAFWEEK celebró sus 25 años con una edición inolvidable. Del 24 al 28 de agosto, La Rural reunió a las figuras más destacadas del espectáculo, el diseño y las redes sociales en cinco jornadas donde el estilo fue el gran protagonista.

Con looks coordinados y mucha complicidad, Laurita Fernández y Anita Espasandín dijeron presente en el desfile de Las Pepas con estampados florales a juego. Mientras Laurita completó su apuesta con un pantalón rosa, Anita se animó a un estilismo más audaz con medias rojas y tacos al tono

Como sucede en cada temporada, las primeras filas compartieron protagonismo con las pasarelas y dejaron algunas de las postales más comentadas del evento. Entre ellas, la de Nicole Neumann (45), que acompañó orgullosa a sus hijas, Indiana Cubero (17) y Allegra Cubero (15), protagonistas del desfile de Ona Sáez by Luján Sáez. Las chicas vivieron un momento muy especial al compartir por primera vez una misma pasarela, convirtiéndose en una de las imágenes más celebradas de esta edición aniversario.

Indiana y Allegra Cubero, de 18 y 15 años, juntas por primera vez sobre la misma pasarela

Con un look urbano, Indiana se lució en el desfile y cautivó todas las miradas

Allegra deslumbró con un espectacular conjunto de denim intervenido con bordados, pedrería y aplicaciones multicolores

En primera fila, Nicole Neumann y su hermana Geraldine acompañaron con orgullo a Indiana y Allegra durante el desfile

La presentación de Ona Saez no solo reveló su nueva colección, sino que también se convirtió en una verdadera vidriera para una generación que comienza a abrirse camino dentro de la industria. Además de las hijas de Nicole, estuvo Benicio Gravier (21), quien volvió a desfilar en BAFWEEK. Desde el front row lo acompañó su hermana, Taína (18), junto a su madre, Valeria Mazza (54), una de las invitadas más celebradas de la jornada, y su padre, Alejandro Gravier (64). También desfiló Ángelo Mutti Spinetta (25), hijo de Catarina Spinetta y Nahuel Mutti.

Benicio Gravier, con actitud descontracturada y un look de inspiración rockera

Taína y Alejandro Gravier siguieron de cerca el paso de Benicio por la pasarela

Ángelo Mutti Spinetta llamó la atención por el parecido con su famoso abuelo

Julieta Cardinali fue una de las invitadas destacadas del desfile de Ona Sáez

Los diferentes desfiles de la semana de la moda también reunieron a figuras como Flor de la V, Graciela Borges, Candelaria Tinelli, Marta Fort, Milagros Schmoll, Mery del Cerro, Brenda Gandini, Cale Ruggeri, Paloma Cepeda y Flor Torrente, quienes aportaron estilo a cada una de las presentaciones. Durante cinco jornadas, firmas como Fabián Zitta, Kosiuko, Pucheta-Paz, Las Pepas, María Cher, Ona Sáez, Lulu Martins, GNZ González, entre otras, presentaron sus propuestas para la temporada Primavera-Verano 2026/27.

Valeria Mazza y Flor de la V, espléndidas en la primera fila de Pucheta-Paz

Milagros Schmoll deslumbró con una impactante creación de Pucheta-Paz: un vestido rojo de líneas escultóricas y silueta sirena que acaparó todas las miradas

Con la elegancia que la caracteriza, Graciela Borges asistió al desfile de Pucheta-Paz y acaparó todas las miradas desde el front row con un refinado look invernal

Brenda Gandini fue una de las invitadas destacadas del desfile de Lulu Martins, donde se lució con una apuesta clásica y chic, combinada con botas altas y un delicado clutch con brillos

Mery del Cerro acompañó la presentación de Kosiuko desde la primera fila, donde deslumbró con un look negro cargado de textura, brillo y espíritu western chic

Con un look total denim, Taína Gravier deslumbró en el front row de Kosiuko

Lola Latorre llevó camisa blanca oversize combinada con un cinturón con flecos y tachas que aportó protagonismo al look

Zaira Nara se robó todas las miradas con un estilismo relajado y sensual

Zuzu Coudeu llevó una apuesta casual y urbana, fiel a su estilo fresco y desenfadado

Cale Ruggeri dijo presente en el desfile de GNZ González

Desde la primera fila del desfile de Delfos, Candelaria Tinelli captó todas las miradas con una sofisticada combinación de cuero y accesorios protagonistas

Uno de los momentos más esperados fue el regreso de Fabián Zitta a BAFWEEK después de quince años. El diseñador inauguró el pre opening con Acto Número 2, una colección Prêt-à-Couture inspirada en el universo cinético de Julio Le Parc.

Radiante, Sofía “Jujuy” Jiménez fue una de las invitadas destacadas del desfile de Fabián Zitta y cautivó con un sofisticado look total black

Dafne Cejas se destacó con una elegante apuesta en negro combinada con una falda de acabado metalizado

Catherine Fulop y Claudia Fontán posan juntas

Flor Torrente optó por un elegante traje de sastrería en clave monocromática

Marta Fort sorprendió con un look de aire futurista que no pasó desapercibido

La moda entendida como experiencia también tuvo un rol central durante toda la semana. En ese sentido, Las Pepas sorprendió con una puesta inspirada en Los Ángeles, donde una escenografía retro y referencias cinematográficas transformaron la presentación en un auténtico universo de ficción.

Paloma Cepeda, hija de Mariana Arias, asistió al desfile de Las Pepas con un estilismo original que combinó clásicos urbanos y acentos de color vibrante

Entre las invitadas, Sofía Gala (39) volvió a dar una lección de estilo con un sofisticado look total black compuesto por una pieza efecto cuero de líneas estructuradas, largo midi y detalles metálicos que reafirmaron su sello personal. A 25 años de su creación, BAFWEEK volvió a reunir a las principales figuras de la moda, el diseño y el espectáculo en una edición que celebró tanto la historia como el futuro de la industria argentina.

Sofía Gala se destacó con una audaz apuesta total black: un vestido tipo trench de efecto cuero, cinturón ancho y accesorios de inspiración urbana

Chloé Bello con un impecable look nocturno en negro, compuesto por un tapado de textura suave, pantalón intervenido con aplicaciones brillantes y un clutch estampado que aportó el toque justo de contraste

Benjamín Alfonso apostó por un impecable traje gris y camisa al tono

Juan Otero, hijo de Florencia Peña, con un look de inspiración rockera cargado de brillo