El álbum privado de los novios. Juana Repetto nos comparte las fotos de su boda campestre en una estancia de Pilar

escuchar

Fue una celebración espiritual del amor. El sábado 4, a dos años de su paso por el Registro Civil, Juana Repetto (34) y Sebastián Graviotto (35) festejaron su unión junto a familiares y amigos. Los más de doscientos invitados arribaron cerca de las 15 a la estancia Carabassa en Pilar en una tarde de sol (¡y calor!) que terminó en una divertida fiesta a puro baile. “¡Fue divino! Todo salió perfecto, espectacular, los dos estábamos felices y tuvimos un atardecer de cuento que no se podía creer. ¡Lo disfrutamos un montón! Me divertí como hacía mucho no me divertía”, contó Juana en exclusiva a ¡HOLA! Argentina.

Juana junto a Belisario, su hijo menor, minutos previos a la boda. foto: Fabián Heredia de Punto Avi

La actriz posa con su hijo Toribio, quien acompañó a su mamá en cada detalle previo a la ceremonia. foto: Fabián Heredia de Punto Avi

La novia sale rumbo al altar acompañada de su papá Nicolás y sus chicos. “Entrar con ellos era mi sueño”, expresó. foto: Fabián Heredia de Punto Avi

EMOTIVA CEREMONIA

Alrededor de las 15:30, Juana caminó al encuentro de su marido junto a su padre, Nicolás Repetto (65), y sus dos hijos, Toribio (6) y Belisario (1), mientras sonaba de fondo la canción “Just The Two Of Us”. Al final de un camino de alfombras persas y flores silvestres, Sebastián la esperaba en el altar. “Entrar con papá y mis hijos era mi sueño. Obviamente, no quería forzar a los chicos porque lo ideal era que estuvieran de buen humor y con ganas de entrar conmigo. Y salió todo bien”, recordó la actriz.

Juana caminó hacia el altar con la canción “Just The Two Of Us”. Al final de un camino de alfombras persas y flores silvestres, la esperaba su marido, Sebastián. foto: Fabián Heredia de Punto Avi

En primera fila, los padres de la novia: Nicolás Repetto –acompañado por Florencia Raggi– y Reina Reech. foto: Fabián Heredia de Punto Avi

Juana completó su look con medias de plumetí y sandalias de Justa Osadía, mientras que Sebastián le sumó zapatillas a su traje. foto: Fabián Heredia de Punto Avi

La foto familiar. De pie, de izquierda a derecha: Francisco y Valeria Repetto –hermanos de Juana–, Florencia Raggi, Sebastián con Belisario en brazos, Reina Reech, Norma Süller –mamá del novio–, Bárbara y Yamila Graviotto –hermanas de Sebastián–. Abajo: Eddie Graviotto padre del novio– junto a la hija de Sebastián, Toribio, Renata Repetto, Delfina Villagra y su novio Bautista Lena –hermano de Juana–. foto: Fabián Heredia de Punto Avi

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la lectura de los votos. “Levantarme a la mañana, compartir unos mates con vos y planificar nuestra vida juntos me hace muy feliz. No pido más que eso, te agradezco por hacerme mejor persona y, sobre todo, mejor papá”, fueron las palabras de Sebastián, seguidas de los votos de la novia, quien emocionada expresó: “Mi sueño era formar una familia. Si bien, cuando nació Toro, sentí que se había cumplido, tenía una familia monoparental. Quizás por mi inseguridad, no creí poder tener una casa, pileta, más chicos… Hoy tenemos todo eso. Te agradezco por tu paciencia y amor por los chicos y conmigo”.

De izquierda a derecha: Norma Süller –mamá del novio–, Sebastián, Nicolás Repetto, Juana, Reina Reech, Eddie Graviotto –padre del novio– con Belisario en brazos. Abajo, la hija de Sebastián junto a Toribio. foto: Fabián Heredia de Punto Avi

Juana posa con su hermano Francisco, papá Nico, su hermana Renata y Florencia Raggi.

La actriz sonríe de felicidad junto a su abuela, Marta Repetto. foto: Fabián Heredia de Punto Avi

¡QUE EMPIECE LA FIESTA!

Luego de la ceremonia, que contó con la organización y ambientación de Vicky Canale, la fiesta siguió en unos cómodos livings ubicados al aire libre, debajo de los árboles. Unas barras de tragos y vinos Escoda y una gran mesa con opciones frías y calientes (medialunas con jamón y queso, sushi, tablas de quesos y fiambres, sándwiches de salmón y otras delicias) les daban la bienvenida a los invitados. Luego, de plato principal hubo asado, cazuelas de osobuco y empanadas fritas, y, de postre, cuadraditos de lemon pie, cheesecake y chocotorta. Como pedido especial de los novios, durante la comida, todos disfrutaron de un set de vinilos de música clásica.

La pareja celebró su amor con más de doscientos invitados en una estancia de Pilar.

Juana y Sebastián se conocieron a principios de 2008, pero fue recién una década después cuando se enamoraron y se volvieron inseparables. foto: Fabián Heredia de Punto Avi

A las 20, se abrió la pista de baile en una carpa montada especialmente y enseguida, muchos pasaron por el stand de maquillaje y glitter para sumarle brillo a la noche. Además del infaltable cotillón, que incluyó vinchas con luces y anteojos con detalles fluorescentes, hubo una cabina de photo booth para hacerse fotos en 360° y música en vivo. Antes de que todos regresaran a casa, se sirvió pizza.

Durante la fiesta, hubo un stand de glitter para sumarle brillo a la noche. foto: Fabián Heredia de Punto Avi

Los novios y sus invitados bailaron hasta la madrugada. Hubo DJ y una banda en vivo. foto: Fabián Heredia de Punto Avi

¡Enamorados! Juana y Sebastián, en la pista, la imagen del amor. foto: Fabián Heredia de Punto Avi

LA HISTORIA DE UN GRAN AMOR

Ya son una familia feliz, pero la historia de Juana y Sebastián no tuvo un comienzo idílico: se conocieron a principios de 2008 y tuvieron un romance fugaz que no funcionó. Sin embargo, una década más tarde se volvieron a encontrar en un evento y entonces sí Cupido fue certero. Por ese entonces, Juana se había convertido en mamá cuando nació Toribio –concebido por inseminación artificial– y Sebastián también era padre. Como en una película romántica, estaban destinados a estar juntos. En noviembre de 2020 pasaron por el Civil y, debido a la pandemia, postergaron la fiesta de casamiento. Después la actriz quedó embarazada y el 20 de junio 2021 nació Belisario, su primer hijo en común. Finalmente, Juana y Sebastián tuvieron su tan esperada celebración a lo grande y, como no podía ser de otra manera, sus hijos –el de ella, la de él y el de los dos– ocuparon un rol protagonista.

Felices, Sebastián y Juana junto a sus hijos después de dar el "sí, quiero". foto: Fabián Heredia de Punto Avi

“Planificar nuestra vida juntos me hace muy feliz. No pido más, te agradezco por hacerme mejor persona y, sobre todo, mejor papá”, expresó emocionado Sebastián en el intercambio de votos. foto: Fabián Heredia de Punto Avi