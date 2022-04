El drama de sus idílicas vidas. Las hermanas Hadid: de los problemas de salud mental de Bella a la separación de Gigi

Parecen haber descubierto la fórmula de la vida perfecta. Nadie se atrevería a decir que Gigi (26) y Bella (25) Hadid tienen o tuvieron “malos ratos” si se deja llevar por la gran cantidad de tapas que protagonizan, la adoración que despiertan en el mundo de la moda, los millones de seguidores que ostentan en sus cuentas de Instagram (entre las dos suman más de 120 millones), los lugares soñados a los que acceden y la fortuna que cosechan a cada paso. Pero el detrás de escena de las “hermanas Midas” no es tan perfecto ni tan color de rosa. A fines de 2021, en una entrevista a la revista Vogue, Bella habló a corazón abierto sobre la depresión y los problemas de ansiedad que atraviesa desde hace años, provocados por la enfermedad de Lyme que padece. La menor de las Hadid confesó haber sufrido trastornos alimenticios y de autoestima. “Durante tres años, mientras trabajaba, me despertaba todas las mañanas llorando. No le contaba eso a nadie. Iba a trabajar, lloraba de nuevo mientras almorzaba en el camarín, terminaba mi día, me iba a cualquier hotel en el que tuviera que pasar la noche, lloraba de nuevo, me despertaba por la mañana y otra vez”.

Bella en el desfile otoño invierno de Burberry, el 11 de marzo pasado. Getty Images

Con su novio, Marc Kalman, con quien sale desde el invierno de 2020. Getty Images

Bella además mostró su arrepentimiento por haberse hecho una cirugía de nariz a sus 14 años. “Era la hermana fea, no llamaba tanto la atención como Gigi… Eso era lo que decía la gente de mí y, por desgracia, cuando te dicen muchas cosas tantas veces, simplemente te lo terminás creyendo”. Sin embargo, en el terreno del amor, encontró la tranquilidad junto al director de arte Marc Kalman, con quien lleva una relación bajo perfil desde julio de 2020. Su noviazgo anterior con The Weeknd había tenido una gran exposición pública que la dejó marcada.

Las Hadid junto a su madre, Yolanda, en septiembre de 2012. La menor de las hermanas aún no había pasado por el quirófano para su cirugía de nariz Getty Images

TORMENTA AFECTIVA

Para Gigi, las cuestiones del corazón no resultaron tan sencillas como para su hermana. A fines de octubre del año pasado, se supo que había terminado su relación con Zayn Malik –padre de su hija Khai–, después de que su madre, Yolanda Hadid, lo denunciara por agresión. El ex integrante de One Direction se defendió desde sus redes sociales: “Soy una persona reservada y tengo muchas ganas de crear un espacio seguro y privado para que crezca mi hija. Un lugar donde los asuntos de la familia no se arrojen al escenario mundial. En un esfuerzo por proteger ese lugar, acepté no impugnar las afirmaciones derivadas de una discusión que tuve con un miembro de la familia de mi mujer, que entró a nuestra casa mientras ella estaba fuera por varias semanas”.

La modelo junto a Zayn Malik, con quien protagonizó una tormentosa ruptura en octubre de 2021. Getty Images

Con su hija Khai, que nació en septiembre de 2020. Getty Images

Según las últimas informaciones, la supermodelo y el cantante estarían intentando ponerse de acuerdo de manera privada por el bienestar de su heredera, de un año y medio, antes de llevar la batalla a tribunales. Hace unos días, Gigi nos sorprendía con un radical cambio de look: una melena platinada que, sobre la pasarela de Burberry en la Semana de la Moda de Londres, la hacía parecer rapada. Una nueva imagen que dejó en claro que lo sucedido con su ex pareja, sin dudas, movió los cimientos de su idílica vida de princesa del siglo XXI.

Gigi cambió su rubia melena por un tono platinado, como mostró en el desfile de Burberry. Sobre la pasarela –que compartió con su hermana– parecía un radical corte de pelo casi a cero. Getty Images