“Jorge tiene fuego”. Elba Marcovecchio habla de su amor con Lanata y nos adelanta detalles de su boda

Nos recibe en su flamante estudio sobre la calle Arroyo, en Recoleta. Cálida, detallista y siempre con una sonrisa. No hay en Elba Marcovecchio (45) ni un ápice de nerviosismo, teniendo en cuenta que en veinte días se casará con uno de los periodistas más importantes de Argentina. La abogada (se recibió a los 21 años en la Universidad de La Plata con el segundo mejor promedio de los egresados de 1998) es madre de Valentino (14) y Allegra (12) –de su matrimonio con Alejandro Mazzeo, quien murió en 2012– y dará el sí quiero a Jorge Lanata el 23 de abril en El Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz.

–¿Cuándo dejaste La Plata para venir a Buenos Aires?

–Yo trabajé en Capital desde 2002 a 2011, cuando se enfermó mi marido, Alejandro. Entonces sólo me quedé con las causas que tenía en La Plata. Ale murió en 2012 [a causa de un linfoma de Hodgkin] y yo me reinserté en Buenos Aires dos años después. El año 2013 fue muy duro para mí. Yo viví en La Plata hasta el año pasado. De hecho, terminé una casa grande y divina en un country de allá y nunca llegué a mudarme. Jorge me propuso que viviéramos en el mismo edificio, pero en distintos departamentos, y, como todo en nuestra relación, en un minuto le dije que sí.

–Como abogada, ¿cuál es tu límite a la hora de defender a alguien?

–La ética. Hay que proceder en la vida como si todos tus actos pudieran ser publicados en primera plana.

–¿Te molesta que te apoden “la abogada de los famosos”?

–No me molesta porque para mí todos mis clientes son iguales, sean famosos o no. No hago ninguna diferencia, ni maneja la causa la admiración que yo pueda tener por una persona, como me pasó con [Carlos] Bilardo.

–¿Sos futbolera?

–¡Recontra! Estudiantes siempre estará en mi corazón. Si puedo ir a la cancha, me encanta y veo todos los partidos. Me gustan mucho los deportes.

–También sos la abogada de Claudia Villafañe.

–La adoro, la quiero un montón. No somos íntimas amigas, pero descubrí una mujer con un amor infinito por sus hijas y que sabe manejar muy bien el límite entre lo público y lo privado.

Fanática de la ropa y los buenos zapatos, Elba llega (con look total black, cartera de Celine y stilettos) a su flamante estudio ubicado sobre la calle Arroyo. Foto: Matías Salgado

“¿Qué me sedujo de Jorge? Su empatía, su calidez, su poder de escucha, su nobleza, su humor inteligente, está hecho de buena madera, es buen padre, es esencialmente motivador". Foto: Matías Salgado

–¿Cómo atravesaste la muerte de tu marido con hijos tan chicos?

–Me sentí peor que si me hubiera explotado una bomba en mi casa, como si me hubiera muerto, desconectada absolutamente de mi alma. Alejandro fue mi primer novio y éramos muy felices. Fue muy, muy duro.

–¿Cómo saliste adelante?

–Salí adelante por mis hijos. Trabajaba muchísimo y les dedicaba todo el tiempo que podía a ellos. Mis amigos también estuvieron muy presentes. Recién dos años y medio después de la muerte de mi marido, pude sentarme a tomar algo con un hombre. Necesitaba sanar, recuperar el alma y sentir que no estaba mal volver a estar con alguien. Igualmente, a mis hijos nunca les presenté a nadie.

VOLVER A APOSTAR AL AMOR

–¿Tenés en tu nuevo estudio un cuadro de San Jorge?

–¡Sí! Me gusta el arte y tengo doce cuadros de Cándido López. Y en mi despacho, apenas levanto los ojos cuando estoy sentada en el escritorio, veo una pintura de San Jorge que me regaló Jorge. Él también tiene un cuadro de San Jorge en su casa –antes de conocerlo, yo pensaba que era ateo– y siempre le decía que me encantaba. Y cuando abrí mi estudio hace un año (tras seis años de trabajar en el estudio de Fernando Burlando), me regaló uno. En mi dormitorio, justo en la pared que está delante de mi cama, tengo una foto divina de Jorge en Siberia, o sea que es lo primero que veo cuando me despierto.

En su despacho, custodiada por el cuadro de San Jorge, que le regaló Jorge. Y en el dedo anular de su mano izquierda, luce el anillo (con una esmeralda central) con el que Lanata le pidió casamiento. Foto: Matías Salgado

–Además de creer que era ateo, ¿qué más pensabas de Jorge antes de conocerlo?

–No tenía ningún prejuicio. La primera vez que lo vi fue durante una audiencia de conciliación [Elba era la abogada de Flor de la V] y me encontré con el mejor oponente que podía tener. Jorge se defendió con una solidez legal que me sorprendió. Me fui de ahí diciendo “cuánto sabe este señor de leyes”. Al tiempo, cuando empecé a investigar sobre el derecho de imagen, uno de los puntos es la variable de la libertad de opinión. Un amigo en común me hizo el link para que yo pudiera entrevistarlo por este tema y nos encontramos en su casa. Entonces, quedé literalmente flechada.

Junto a Lanata, con quien está por cumplir dos años de noviazgo. “Es muy importante para mí casarme frente a Dios. Para Jorge es su primera vez por Iglesia y sabiendo de la importancia que tiene para mí, fue una idea de él. Que lo haya contemplado me conmueve”, nos revela Elba. Foto: Movil Press

–¿Qué fue lo que te sedujo?

–Hay cosas que te puedo explicar, como su empatía, su calidez, su poder de escucha, su nobleza, su humor inteligente, está hecho de buena madera, es buen padre, es esencialmente motivador. Jorge tiene fuego, se iría a cubrir la guerra ahora mismo, tiene ganas. Pero también hay un montón de cosas que me pasaron con él que no puedo poner en palabras. Y eso fue lo más profundo.

–El noviazgo con Lanata hace que estés mucho más expuesta. ¿Eso nunca te hizo dudar?

–Para nada. La gente que me conoce bien es muy poca y lo que piensen u opinen los que no me conocen no me importa. La exposición trae cosas buenas y malas, pero a mí no me modifican en absoluto.

–¿Cómo vivís los problemas de salud y las internaciones de Jorge?

–Él es como Terminator. Yo pienso siempre que vamos a estar juntos hasta que seamos viejitos y eso es lo que me guía. Obviamente tiene que cuidarse y estar alerta, pero nada que sea limitante.

–¿Cómo se lleva con tus hijos?

–Lo quieren mucho y son muy compinches. Por ejemplo, cuando Allegra me quiere pedir algo, lo hace adelante de Jorge porque sabe que él siempre va a tirar para su lado y le va a hacer la pata.

Con sus hijos Valentino y Allegra.

–¿Hablan de política?

–Sí, pero no es “el” tema. Con Jorge podés hablar de todo. El tema puede ser la vaca, pero con él, ese tema puede ir desde el campo hasta Warhol.

–¿Quién es más celoso?

–Los dos somos celosos. Yo me caso con el novio más atractivo del condado, así que imaginate.

Después de seis años trabajando con Fernando Burlando, Elbita abrió su propio estudio, en el que nos recibe. Foto: Matías Salgado

TODO SOBRE LA FIESTA

–¿Cómo fue la propuesta de casamiento?

–Fue sorpresiva porque nosotros no habíamos hablado nunca de casarnos. Nuestra relación es tan linda y tan llena de felicidad que el casamiento no era un tema. Para mí es muy importante casarme frente a Dios, es un paso que no daría con cualquiera. Para Jorge es su primera vez por Iglesia y sabiendo de la importancia que tiene para mí, fue una idea de él. Que lo haya contemplado me conmueve, me parece un gesto de amor enorme. Volviendo a la propuesta, salimos a comer y en un momento, Jorge me preguntó si yo lo quería mucho. “Sí”, le respondí. “¿Pero me querés mucho de verdad?”, volvió a preguntarme. Ahí yo no sabía hacía dónde iba. “¿Estarías conmigo toda la vida?”, me dijo. Me empecé a reír de la emoción. “¿Te querés casar conmigo?”, me preguntó y le dije que sí. Me regaló un anillo precioso que tenía en el bolsillo.

–¿Cómo vienen los preparativos de la boda?

–No tenemos wedding planner, pero nos ayuda mucho una de las chicas del Dok Haras, donde vamos a festejar. Me encanta estar metida en los preparativos y a Jorge también. Nos ocupamos los dos por igual y lo disfrutamos. Desde el principio pensamos en una comida a la noche para 50 invitados y finalmente ampliamos la lista a 120.

–Adelantanos detalles de la fiesta.

–El menú es de Eat Catering, va a ser por pasos, maridados con diferentes vinos. La música va a estar a cargo de Tommy Muñoz y la ambientadora es Marisa Tenguerian.

–¿Le hicieron algún pedido especial para la ambientación?

–Que sea elegante y que haya muchas velas.

–¿Y el vestido de novia?

–Me lo hace Gino Bogani. ¡Me encanta! Y me peina mi peluquero desde hace 25 años, Charly Novoa.

–¿Te casás de blanco?

–Sí. Aún no está terminado. Yo me puse en manos de Gino porque es el número 1. Dentro de mi estilo, yo confío ciegamente en él.

–¿Cómo se va a vestir Lanata?

–Sólo puedo contar que el traje se lo hace sastrería George y que los va a sorprender.

–¿Se van de luna de miel?

–No por ahora. Nosotros vivimos en una eterna luna de miel y no necesitamos irnos a otro lugar para vivir en ese estado. Vendrán otros viajes más adelante, pero no con el rótulo de luna de miel.

–¿Seguirán viviendo en casas separadas?

–Sí, estamos muy bien así. Y, además, ¿dónde mete Jorge todos sus trajes si nos mudamos juntos? [Se ríe].

Maquillaje: Lourdes Costa (@luleramakeup)