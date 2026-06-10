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El show de la F1: Las “formuleras” más sensuales, la primera vez de la novia de Colapinto y los royals fanáticos de los autos

Los príncipes Alberto II y Charlene fueron los grandes anfitriones de otro icónico fin de semana a máxima velocidad en Montecarlo

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Kim Kardashian, Maia Reffico y Charlotte Casiraghi atraparon todas las miradas en el evento deportivo más exclusivo de la Costa Azul
Kim Kardashian, Maia Reffico y Charlotte Casiraghi atraparon todas las miradas en el evento deportivo más exclusivo de la Costa Azul

Una vez más, el Grand Prix de Mónaco fue testigo del show off más vibrante del año. Con los príncipes Alberto II y Charlene como anfitriones y dueños de casa, las pintorescas calles de Montecarlo volvieron a transformarse en el epicentro de lujo que reúne al jet set y a las figuras más representativas del mundo de la moda, el entretenimiento y el deporte.

Kim Kardashian y su hermana, Khloé, entonaron sus vestidos en marfil
Kim Kardashian y su hermana, Khloé, entonaron sus vestidos en marfilGetty Images
Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, habitués de la F1
Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, habitués de la F1Getty Images
Alexandra Leclerc, casada con el piloto francés Charles Leclerc, llevó un modelo de Oscar de la Renta de la Colección Primavera 2026. Completó el look con una Poppy Handbag de la misma casa
Alexandra Leclerc, casada con el piloto francés Charles Leclerc, llevó un modelo de Oscar de la Renta de la Colección Primavera 2026. Completó el look con una Poppy Handbag de la misma casaGetty Images

La 83a edición celebrada el pasado fin de semana estuvo marcada además por la brillante performance del italiano Kimi Antonelli –de 19 años–, quien alcanzó su quinta victoria consecutiva de la temporada y se convirtió en el piloto más joven en ganar en Mónaco. “Este es un momento que sin dudas recordaré durante mucho tiempo”, escribió el deportista en sus redes sociales tras el épico triunfo.

Los príncipes Alberto y Charlene (con un vestido largo de escote cache coeur), anfitriones del gran evento
Los príncipes Alberto y Charlene (con un vestido largo de escote cache coeur), anfitriones del gran eventoGetty Images
Embajadora de Chanel, Charlotte Casiraghi lució un total look de la maison con un minivestido de cuero en tono morado
Embajadora de Chanel, Charlotte Casiraghi lució un total look de la maison con un minivestido de cuero en tono moradoGetty Images
Los hijos de la princesa Carolina. Beatrice Borromeo –la mujer de Pierre Casiraghi; con vestido de Dior–, Andrea Casiraghi, su esposa, Tatiana Santo Domingo, Alexandra de Hannover y su novio, Ben-Sylvester Strautmann
Los hijos de la princesa Carolina. Beatrice Borromeo –la mujer de Pierre Casiraghi; con vestido de Dior–, Andrea Casiraghi, su esposa, Tatiana Santo Domingo, Alexandra de Hannover y su novio, Ben-Sylvester StrautmannGetty Images
El italiano Andrea Kimi Antonelli, de sólo 19 años, logró una victoria histórica y se convirtió en el piloto más joven en ganar el Gran Premio de Mónaco. Le siguieron Lewis Hamilton y el francés Isack Hadjar. Detrás de ellos, los príncipes Alberto II y Charlene
El italiano Andrea Kimi Antonelli, de sólo 19 años, logró una victoria histórica y se convirtió en el piloto más joven en ganar el Gran Premio de Mónaco. Le siguieron Lewis Hamilton y el francés Isack Hadjar. Detrás de ellos, los príncipes Alberto II y CharleneGetty Images

Desde el paddock del principado, la familia monegasca aplaudió al ganador. Pierre Casiraghi y su mujer, Beatrice Borromeo –deslumbró con un delicado vestido de flores de Dior–, Andrea Casiraghi y Tatiana Santo Domingo y la princesa Alexandra de Hannover junto a su novio, BenSylvester Strautmann, entre otros, dijeron presente.

Alexandre Grimaldi, hijo del príncipe Alberto II y Nicole Coste, posa con su prima, Camille Gottlieb, hija de Estefanía de Mónaco
Alexandre Grimaldi, hijo del príncipe Alberto II y Nicole Coste, posa con su prima, Camille Gottlieb, hija de Estefanía de MónacoGetty Images
Louis Ducruet (otro hijo de Estefanía) y su mujer, Marie – vestida con un set de short y torera de manga corta– asistieron al evento, esta vez sin la compañía de sus hijas Victoire (4) y Constance (1)
Louis Ducruet (otro hijo de Estefanía) y su mujer, Marie – vestida con un set de short y torera de manga corta– asistieron al evento, esta vez sin la compañía de sus hijas Victoire (4) y Constance (1)Getty Images

PASIÓN Y VELOCIDAD

Luego de su última cita romántica por Broadway en mayo pasado, Kim Kardashian y Lewis Hamilton oficializaron finalmente su relación en la Fórmula 1. Lookeada con un sensual vestido de Gucci de espalda descubierta, la empresaria e influencer alentó a su novio inglés desde los boxes de la Scuderia Ferrari junto a su hermana, Khloé Kardashian.

Kim Kardashian impactó en el paddock con un sensual diseño de Gucci de espalda y escote asimétrico
Kim Kardashian impactó en el paddock con un sensual diseño de Gucci de espalda y escote asimétricoGetty Images
Tras conquistar el segundo puesto, Lewis Hamilton es felicitado por su novia
Tras conquistar el segundo puesto, Lewis Hamilton es felicitado por su noviaGetty Images

Tras meses de absoluto hermetismo, el piloto rompió el silencio y le dedicó unas cariñosas palabras a su chica. “Es increíble contar con Kim este fin de semana y recibir su apoyo. Tener buenas personas alrededor es fundamental”, dijo el piloto tras conquistar el segundo puesto de la competencia.

Si bien Franco Colapinto terminó en el puesto 14 y no pudo sumar puntos, no se desanimó y prefirió concentrarse en su próximo desafío: el Gran Premio de España
Si bien Franco Colapinto terminó en el puesto 14 y no pudo sumar puntos, no se desanimó y prefirió concentrarse en su próximo desafío: el Gran Premio de EspañaGetty Images
La actriz y cantante argentina Maia Reffico alentó desde el paddock a su novio, Franco Colapinto
La actriz y cantante argentina Maia Reffico alentó desde el paddock a su novio, Franco ColapintoGetty Images
Las chicas del equipo Alpine: la modelo portuguesa Kika Gomes, novia del piloto francés Pierre Gasly, y Maia Reffico, el amor de Colapinto, que disfrutó de su primer Grand Prix en Mónaco
Las chicas del equipo Alpine: la modelo portuguesa Kika Gomes, novia del piloto francés Pierre Gasly, y Maia Reffico, el amor de Colapinto, que disfrutó de su primer Grand Prix en MónacoGetty Images
Kelly Piquet, pareja del cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen, lució un abrigo de tweed de Chanel, firmado por el director creativo de la maison, Matthieu Blazy
Kelly Piquet, pareja del cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen, lució un abrigo de tweed de Chanel, firmado por el director creativo de la maison, Matthieu BlazyGetty Images

Franco Colapinto y Maia Reffico tampoco dudaron en desplegar su romance. Si bien el argentino terminó en el puesto 14 y no pudo sumar puntos, no se desanimó y prefirió centrarse en el próximo gran desafío en Barcelona. Los novios ya compartieron postales de su paso por París, Londres y, en los próximos días, será el turno del Gran Premio de España.

Los recién casados Donald Trump Junior y Bettina Anderson
Los recién casados Donald Trump Junior y Bettina AndersonGetty Images
La actriz Olivia Wilde y su hija, Daisy
La actriz Olivia Wilde y su hija, DaisyGetty Images
La modelo escocesa Rebecca Donaldson, novia del piloto español Carlos Sainz Jr, deslumbró con un vestido de lino de inspiración mediterránea que completó con una mini Kelly de Hermès y sandalias planas
La modelo escocesa Rebecca Donaldson, novia del piloto español Carlos Sainz Jr, deslumbró con un vestido de lino de inspiración mediterránea que completó con una mini Kelly de Hermès y sandalias planasGetty Images
El italiano Flavio Briatore –director de Alpine– y su mujer, Elisabetta Gregoraci
El italiano Flavio Briatore –director de Alpine– y su mujer, Elisabetta Gregoraci Getty Images
La esquiadora china Eileen Gu, tres veces campeona olímpica, lució un conjunto tipo pijama de seda, de Zimmermann
La esquiadora china Eileen Gu, tres veces campeona olímpica, lució un conjunto tipo pijama de seda, de ZimmermannGetty Images

Donald Trump Junior y su flamante mujer, Bettina Anderson, fueron otra de las parejas más buscadas por los fotógrafos. Otras celebridades como Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Lily Collins y Olivia Wilde coparon las zonas VIP. Un verdadero desfile de estrellas que demostró, una vez más, por qué la F1 en Mónaco sigue siendo el escenario más codiciado.

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