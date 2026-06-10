El show de la F1: Las “formuleras” más sensuales, la primera vez de la novia de Colapinto y los royals fanáticos de los autos

Los príncipes Alberto II y Charlene fueron los grandes anfitriones de otro icónico fin de semana a máxima velocidad en Montecarlo
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Una vez más, el Grand Prix de Mónaco fue testigo del show off más vibrante del año. Con los príncipes Alberto II y Charlene como anfitriones y dueños de casa, las pintorescas calles de Montecarlo volvieron a transformarse en el epicentro de lujo que reúne al jet set y a las figuras más representativas del mundo de la moda, el entretenimiento y el deporte.
La 83a edición celebrada el pasado fin de semana estuvo marcada además por la brillante performance del italiano Kimi Antonelli –de 19 años–, quien alcanzó su quinta victoria consecutiva de la temporada y se convirtió en el piloto más joven en ganar en Mónaco. “Este es un momento que sin dudas recordaré durante mucho tiempo”, escribió el deportista en sus redes sociales tras el épico triunfo.
Desde el paddock del principado, la familia monegasca aplaudió al ganador. Pierre Casiraghi y su mujer, Beatrice Borromeo –deslumbró con un delicado vestido de flores de Dior–, Andrea Casiraghi y Tatiana Santo Domingo y la princesa Alexandra de Hannover junto a su novio, BenSylvester Strautmann, entre otros, dijeron presente.
PASIÓN Y VELOCIDAD
Luego de su última cita romántica por Broadway en mayo pasado, Kim Kardashian y Lewis Hamilton oficializaron finalmente su relación en la Fórmula 1. Lookeada con un sensual vestido de Gucci de espalda descubierta, la empresaria e influencer alentó a su novio inglés desde los boxes de la Scuderia Ferrari junto a su hermana, Khloé Kardashian.
Tras meses de absoluto hermetismo, el piloto rompió el silencio y le dedicó unas cariñosas palabras a su chica. “Es increíble contar con Kim este fin de semana y recibir su apoyo. Tener buenas personas alrededor es fundamental”, dijo el piloto tras conquistar el segundo puesto de la competencia.
Franco Colapinto y Maia Reffico tampoco dudaron en desplegar su romance. Si bien el argentino terminó en el puesto 14 y no pudo sumar puntos, no se desanimó y prefirió centrarse en el próximo gran desafío en Barcelona. Los novios ya compartieron postales de su paso por París, Londres y, en los próximos días, será el turno del Gran Premio de España.
Donald Trump Junior y su flamante mujer, Bettina Anderson, fueron otra de las parejas más buscadas por los fotógrafos. Otras celebridades como Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Lily Collins y Olivia Wilde coparon las zonas VIP. Un verdadero desfile de estrellas que demostró, una vez más, por qué la F1 en Mónaco sigue siendo el escenario más codiciado.
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