Camaleónica. La actriz de sangre argentina, Anya Taylor-Joy, brilla con sus impactantes looks durante la promoción de su última serie

“Descubrí mi amor por la moda a través del vestuario de los personajes. Es mágico cómo una prenda puede ayudarte a entender quién es alguien o transformarte por completo en otra persona”, contó recientemente Anya Taylor-Joy (30), mientras promocionaba Lucky, la nueva serie basada en el bestseller de Marissa Stapley en la que interpreta a una estafadora que cambia de identidad constantemente. “Una prenda puede ayudarte a entender quién es alguien o transformarte por completo en otra persona”

En Nueva York, Anya apostó al romanticismo con un vestido de georgette de seda con delicados volados de encaje, firmado por Chloé y sandalias “Audrinette” de Giuseppe Zanotti GettyImages

Tal vez por eso, durante el tour promocional de su flamante trabajo, cada una de sus apariciones públicas pareció un guiño al personaje. Entre vestidos lenceros de alto impacto y siluetas inspiradas en el encanto del viejo Hollywood, la actriz de raíces argentinas desplegó una versatilidad estilística que no pasó inadvertida. Un juego de transformación permanente que también parece haber encontrado eco en su guardarropa fuera de la pantalla.

Horas más tarde, sorprendió con un cambio de registro y eligió un look minimalista de impronta urbana de la colección otoño 2026 de Tom Ford, que completó con anteojos de sol Gentle Monster y stilettos “Iriza” de Christian Louboutin GettyImages

Anya es fotografiada en el SoHo neoyorquino con un vibrante look tropical de Balmain preprimavera 2027, tacos destalonados de Ferragamo y joyas de Tiffany GettyImages

Para la fiesta postestreno, llevó un minivestido de satén, con la parte superior bordada a mano con cuentas de cristal de la firma neoyorquina Wiederhoeft y sandalias de Zanotti GettyImages

En su arribo a los ABC Studios, evocó el glamour del old Hollywood con un vestido de lamé, gasa y flecos de Ferragamo Cruise 2027, acompañado por sandalias doradas de la maison y un echarpe a tono GettyImages

Para la alfombra roja de la avant-première mundial de la serie en Los Ángeles, eligió una de sus marcas de cabecera: un solero de Dior Cruise 2027, con abertura lateral pronunciada y un drapeado a la cintura rematado con una flor. ¿Los accesorios? Nuevamente las sandalias de finas tiras de Zanotti y pendientes y pulsera de Tiffany GettyImages