Camaleónica. La actriz de sangre argentina, Anya Taylor-Joy, brilla con sus impactantes looks durante la promoción de su última serie

Del viejo Hollywood a las siluetas lenceras, la actriz reafirma su lugar como referente de moda durante la promoción de Lucky
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“Descubrí mi amor por la moda a través del vestuario de los personajes. Es mágico cómo una prenda puede ayudarte a entender quién es alguien o transformarte por completo en otra persona”, contó recientemente Anya Taylor-Joy (30), mientras promocionaba Lucky, la nueva serie basada en el bestseller de Marissa Stapley en la que interpreta a una estafadora que cambia de identidad constantemente. “Una prenda puede ayudarte a entender quién es alguien o transformarte por completo en otra persona”
Tal vez por eso, durante el tour promocional de su flamante trabajo, cada una de sus apariciones públicas pareció un guiño al personaje. Entre vestidos lenceros de alto impacto y siluetas inspiradas en el encanto del viejo Hollywood, la actriz de raíces argentinas desplegó una versatilidad estilística que no pasó inadvertida. Un juego de transformación permanente que también parece haber encontrado eco en su guardarropa fuera de la pantalla.
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