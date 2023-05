El team de Carlos III. ¿Quiénes son las mujeres Windsor que más influyen en la vida de Su Majestad?

escuchar

Aunque la Reina sigue siendo su pilar fundamental, otras tres mujeres desempeñan papeles importantes en la vida de Carlos III. La princesa de Gales, la princesa real y la duquesa de Edimburgo −ex condesa de Wessex− son piezas claves al momento de representar a la familia y tienen responsabilidades reales tanto en Reino Unido como en el extranjero. Y, a pesar de que la Corona británica le pertenecerá a un hombre durante las próximas tres generaciones –Carlos será sucedido por su hijo William y él, por el príncipe George–, las mujeres seguirán teniendo roles relevantes. La segunda mujer con mayor autoridad –después de Camilla– es Kate Middleton. Carlos reconoció la posición de su nuera en su primer discurso como monarca, y les otorgó a ella y a William los títulos de príncipes de Gales. “Con Kate a su lado, nuestro nuevo príncipe y princesa de Gales, sé que seguirán inspirando y liderando nuestras relaciones nacionales”, expresó.

La princesa real Ana, el vicealmirante Sir Tim Laurence, Carlos III, Sofía de Wessex –hoy, duquesa de Edimburgo– y el príncipe Eduardo posan en el Palacio de Holyroodhouse, en 2022. Getty Images

CERCANO A KATE

Carlos también le dio a Kate su primer rol dentro del ejército británico al nombrarla Coronel de Guardia Irlandesa, un cargo anteriormente ocupado por William. Suegro y nuera mantienen una estrecha amistad, al punto que representa una de las relaciones más valiosas para el Rey, quien sabe que la princesa de Gales es muy popular tanto en su país como en el resto del mundo.

Un momento de risas con su nuera, Kate Middleton, en su recorrido por la Galería Dulwich Picture donde se sumaron a un grupo de niños que realizaban manualidades. Getty Images

Kate tiene una estrecha amistad con Carlos, una de las relaciones más valiosas para el Rey. Getty Images

Mientras Kate desempeñó un papel clave desde que se unió a la familia real, Sofía, la duquesa de Edimburgo, se mantuvo alejada de los flashes luego de contraer matrimonio en 1999 con el hermano menor del Rey, el príncipe Eduardo. Pero su perfil creció y su lealtad la convirtió en uno de los miembros más fieles y confiables de la reina Isabel II. Muchos se refieren a ella como “el arma secreta de la realeza”.

La lealtad de Sofía hizo que se ganara la confianza de Isabel II. Getty Images

ADMIRACIÓN POR ANA

La princesa real Ana, hermana de Carlos y segunda de los cuatro hijos que tuvieron Isabel II y el príncipe Felipe, tiene una de las agendas de trabajo más ocupadas de la realeza: participa en más de trescientas organizaciones benéficas, en las fuerzas armadas y en visitas oficiales. “La idea de no participar me es imposible”, expresó en una ocasión. Aunque su rol no estaba tan definido como el de su hermano, Ana se desempeñó con ética y trabajó sin parar, demostrando que seguirá siendo fiel a Su Majestad a lo largo de todo su reinado. Tina Brown escribió en su libro The Palace Papers: “Hay muchos en el palacio que creen que ella es la mejor Reina que nunca tendremos”.

La hermana del Rey, la princesa Ana, es admirada por su trabajo. Getty Images

