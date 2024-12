En fotos. La pérdida millonaria de Robbie Williams, el fabuloso paso de Sharon Stone por Italia y Sean Penn con su nueva novia

“PERDÍ MILLONES DE LIBRAS”

Robbie Williams y su mujer, Ayda Field, en la première de Better Man, en el teatro Odeon Luxe Leicester de Londres, el 27 de noviembre. Getty Images

Se volvió mono, literalmente… Robbie Williams (50) presentó una serie basada en su tumultuosa vida titulada Better Man, en la que, curiosamente, su imagen fue reemplazada por la de un primate generado digitalmente, aunque con los ojos y la voz del cantante. La producción de Netflix incluye un ambicioso cuadro musical que resultó un dolor de cabeza para el artista. Él y el director Michael Gracey soñaban con tener una multitud bailando en la calle Regent, en pleno Londres, y pagaron una fortuna para disponer de esa locación por cuatro noches. Sin embargo, el permiso fue revocado por la muerte de la reina Isabel II, en septiembre de 2023, y Williams perdió millones de libras que había pagado por el alquiler, más los costos por detener el rodaje debido al duelo nacional. La producción tuvo que esperar meses para volver a reunir el dinero y poder grabar esa escena.

La historia de Robbie Williams, las experiencias que lo convirtieron en la estrella que es y los demonios con los que luchó tanto arriba como abajo del escenario. De todo eso habla la serie de Netflix.

La escena de una multitud bailando en Regent Street por la que perdió dinero.

PINTÓ CON FLORES ROJAS SU PASO POR ITALIA

Sharon Stone hizo una entrada inolvidable con una creación de la colección otoño invierno 2024-2025 de Alta Costura del ítalo-libanés Tony Ward. El strapless, de organza de seda y tul bordado con motivo salvaje, estaba bañado en cristales y acompañado por una impactante capa confeccionada con 3000 flores también de organza de seda. Completó su look con unos altísimos zapatos destalonados de doble textura en terciopelo y cuero. La cabellera wet peinada para atrás, un sello propio indiscutido. Getty Images

Sabe lo que es acaparar todas las miradas. Sharon Stone es una estrella con luz propia, capaz de llevar el glamour de Hollywood adonde quiera que vaya. Y así lo volvió a dejar en claro durante su paso por la 42a edición del Festival de Cine de Turín, Italia. A los 66, la actriz que supo revolucionar las salas de cine con su película Bajos instintos recibió el premio Stella della Mole en reconocimiento a su carrera y también presentó el film Rápida y mortal, de 1995, donde interpretaba a una pistolera del Oeste. En esta película compartió cartel con Gene Hackman, Russell Crowe y Leonardo DiCaprio. Para su merecido homenaje, Sharon deslumbró con un vestido strapless del diseñador ítalo-libanés Tony Ward. La capa confeccionada con 3000 flores rojas de organza de seda se convirtió en la gran protagonista a la hora de posar para los fotógrafos. Siempre con una amplia sonrisa –su mejor accesorio–, la actriz también impactó con otros looks de marcas de lujo, como Dolce&Gabbana y Lanvin, durante su estadía italiana.

Con un vestido de la colección otoño-invierno 2024 de Lanvin con estampado de calas, que realzó con un abrigo de Falconeri y botas Loro Piana a juego. Los collares en capas y las gafas de sol de gran tamaño de LensCrafters sumaron estilo a su equipo. Getty Images

Sharon cerró sus días en el festival con un conjunto Dolce & Gabbana compuesto por una chaqueta de smoking oversized y una pollera larga con cola y detalles de encaje. Los accesorios: guantes de satén negro y clutch modelo Marlene, también de la firma italiana. Getty Images

DEBUT EN LA ALFOMBRA ROJA

Sean Penn y Valeria Nicov fueron vistos por primera vez en septiembre de este año a los besos por las calles de Madrid y dispararon rumores de un nuevo romance. Ahora, con su presencia en Marrakech, Marruecos, oficializaron la relación, Getty Images

La cita fue el sábado 30 en el 21° Festival Internacional de Cine de Marrakech, en Marruecos. Allí, Sean Penn (64) hizo oficial su noviazgo con la actriz y modelo nacida en la República de Moldavia Valeria Nicov (30), al posar para los fotógrafos sobre la alfombra roja. Para el actor se trató de un momento de felicidad por partida doble, ya que fue premiado en el certamen por su carrera como actor y director. Tras recibir el galardón, Sean se dirigió a los presentes y les pidió “que sean tan políticamente incorrectos como su corazón desee”, según informó la revista Variety. “En todo el mundo existe una demanda de diversidad, pero no de diversidad de comportamientos ni de opiniones o de lenguaje. Simplemente, alentaría a todos a que se comprometan con la diversidad y sigan contando esas historias”, agregó.

La estrella de Hollywood con el premio que recibió por su trayectoria artística. Getty Images

UN ESTRENO CON SABOR AMARGO

La actriz Vanessa Williams –que en el musical El diablo viste de Prada interpreta a la editora de moda, Miranda Priestly–, Donatella Versace, Elton John, Anna Wintour y el marido del cantante, David Furnish.

El estreno del musical El diablo viste de Prada, del que Elton John escribió la música, en el teatro The Dominion de Londres, fue el lugar elegido por el cantante británico de 77 años para confesar que su problema en la vista se agravó. “Como algunos de ustedes sabrán, he tenido problemas y ahora he perdido mi vista. No pude ver la actuación, pero la disfruté. Me encantó escucharlo y sonó bien esta noche”, dijo desde el escenario. “Hace cuatro meses que no puedo ver y mi ojo izquierdo (el que estaba sano) no está en su mejor estado”, se sinceró. Elton estuvo acompañado en todo momento por su marido David Furnish. La función de gala del domingo 1, que recaudó fondos para la Fundación Elton John contra el sida, contó también con grandes amigos, entre ellos Donatella Versace y Anna Wintour.

Elizabeth Hurley llevó un vestido con transparencias de Alice Temperley. Getty Images

Lily Collins impactó con un diseño off shoulders, con gran tajo lateral, de Vivienne Westwood Getty Images

SE VIENE LA BODA

Aunque no trascendió la fecha exacta de la boda de Eric Murphy Jasmine Lawrence, sí se sabe que será en 2025. Getty Images

Luego de tres años de relación, Eric Murphy (hijo de Eddie Murphy) y Jasmin Lawrence (hija de Martin Lawrence) se comprometieron el sábado 30 y lo anunciaron con un video en sus redes sociales del exacto momento de la pedida de mano: en un escenario romántico perfecto creado por el novio, lleno de velas y pétalos de rosa y con la canción “Spend My Life With You”, de Eric Benét, como banda de sonido, Eric le pidió matrimonio a su amor que, conmovida, dijo “sí” al ver el anillo y a su chico de rodillas. “¡Estamos comprometidos! Dios nos ha bendecido con un amor que se siente como destino. Estamos muy emocionados por este nuevo capítulo de nuestras vidas”, postearon ambos junto al emotivo video. Los que también están exultantes de felicidad son los futuros suegros, que compartieron pantalla en Boomerang (1992) y en Life (1999) y son grandes amigos desde hace tres décadas.

El momento en el que el novio se arrodilla para pedirle matrimonio a Jasmin.

El astro de Hollywood feliz con el compromiso de su hijo. Eric es fruto del primer matrimonio de Eddie Murphy con Patricia Southall.

