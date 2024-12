Fotos exclusivas: entramos a la fiesta de casamiento de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin; acá, todos los detalles

“Porque me elegiste; te elegí. Porque creo en vos y vos creés en mí. Porque estamos juntos en las buenas, en las malas y en las malísimas. Porque cuando nos alejamos nos falta el aire. Porque no me imagino la vida sin vos”, leyó Mili en sus votos. Sin leer y sosteniéndole la mirada a Mili, Horacio le agradeció su risa, su compañía y lo amorosa que es con sus tres hijas.