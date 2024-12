María Vázquez. Las fotos del festejo íntimo y previo por sus fabulosos 50 años, en el Palacio Duhau

“Hace dos o tres años decidí que había que darle un espacio a la celebración, como sea, con un asado, una comidita, distintos programas, pero no dejar pasar el cumpleaños. Así que voy a festejar toda la semana”, le dice a ¡HOLA! Argentina María Vázquez, que el domingo 1 de diciembre cumplió 50 años y sopló las velitas en su casa de Cañuelas rodeada por su marido, el polista Adolfo Cambiaso, y sus hijos Mia (22), Poroto (19) y Myla (14). “Siempre me toca en medio del Abierto de Polo y, como llovió y no se jugó, nos quedamos en casa tranquilos, charlando, descansando, y nos vino genial”.

El retrato familiar que María compartió en su cuenta de Instagram y al que presentó como “Mi tribu”, junto a su marido, Adolfito Cambiaso, y sus tres hijos, Mia, Myla y Poroto.

María posa para una selfie de recuerdo con Sarah Siegel-Magness (directora y productora de cine norteamericana), su íntima amiga, quien le regaló el festejo de sus 50 años.

Ivana Figueiras, Julieta Spina, la homenajeda y Andrés Pastor, productor de moda.

La modelo celebró con amigos íntimos de la moda y de la vida. "Pasamos una noche lindísima", le dijo después a ¡HOLA! Argentina.

Pero antes, el jueves 28, su amiga norteamericana Sarah Siegel-Magness (que además es sponsor de La Dolfina), organizó una comida en el Palacio Duhau con la intención de festejarle por anticipado la nueva década y de paso despedirse de la Argentina (al día siguiente voló a Estados Unidos). “Pasamos una noche lindísima. Mi amiga Sarah organizó todo. Pusimos fecha con tres meses de anticipación y sólo me pidió que nos vistiéramos para la ocasión. A mí me vistió María Gorof, que me hizo un vestido divino que diseñamos juntas, y Adolfito me sorprendió poniéndose traje, algo que no hace ni para recibir sus premios”, dice.

Valeria Mazza y su marido, Alejandro Gravier, sonrieron a cámara. Pedro Orquera

Una vista del Palacio Duhau Hyatt y sus jardines, el lugar elegido para el festejo a cielo abierto.

Adolfito se puso traje para la celebración. No es habitual ver así al mejor polista del mundo, que rara vez deja sus dominios en Cañuelas para salir de noche.

Antes de que llegaran sus invitados, la homenajeada posó junto a la mesa, en blanco y con arreglos de flores frescas en altura y velas. María lució un vestido bordado semitransparente, con flecos de canutillos, de María Gorof.

La productora de moda Vicky Miranda, con un traje de pantalón y saco en blanco total. Pedro Orquera

Madre e hijo, María y Adolfo VII, más conocido como Poroto. A los 19 años, su único hijo varón es una estrella internacional de polo, con 10 goles de handicap.

Yanina Solnicki, fundadora de El Camarín, vistió un look juvenil de bermudas de cuero metalizado y borcegos. Además de íntima de María, su hija Lara está de novia con Poroto. Pedro Orquera

Para agasajar a sus veintiséis invitados se armó una mesa larga en la terraza del Duhau, decorada con unos arreglos florales en altura espectaculares. “Vinieron mis amigos más íntimos de la moda, del trabajo, algunos amigos de la vida y algunas parejas. Charlamos, disfrutamos, comimos riquísimo y cada detalle estuvo cuidado. Me sentí muy mimada ese día”, cierra la cumpleañera.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana

