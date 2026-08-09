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En fotos. Los mejores looks y las diosas que deslumbraron en una tarde de polo y moda en Sotogrande

Entre chucker y chucker revelaron las nuevas tendencias

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LA NACIONLucila Olivera
Mientras se juega el 55° Torneo Internacional de Polo, Rocio G instaló su pop up y nadie se lo quiso perder
Mientras se juega el 55° Torneo Internacional de Polo, Rocio G instaló su pop up y nadie se lo quiso perder

Mientras en sus canchas se disputa el 55° Torneo Internacional de Polo con figuras como Camilo “Jeta” Castagnola, Antonio Heguy y Nicolás Pieres, el exclusivo Ayala Polo Club de Sotogrande, al sur de España, vuelve a consolidarse como uno de los highlights del verano europeo. En ese marco y por segundo año consecutivo, la reconocida marca de ropa Rocío G instaló su pop up y reunió a polistas, influencers y personalidades del jet set internacional que, entre atardeceres dorados y con el inconfundible espíritu de la Costa del Sol, “desfilaron” las últimas tendencias entre chucker y chucker.

Inés Badiola, Isabelle Strom
Inés Badiola, Isabelle Strom
Chule von Wernich
Chule von Wernich
Loló Tanoira
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Victoria Aldanondo
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Victoria Ramírez y Elina Blaquier
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Mercedes Venancio
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Alexandra Zellinger de Balkany
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Tiffany Lockett
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Junny Luke Perez
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La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanaFabián Morassut
Por Lucila Olivera
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