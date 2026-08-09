En fotos. Los mejores looks y las diosas que deslumbraron en una tarde de polo y moda en Sotogrande

Mientras en sus canchas se disputa el 55° Torneo Internacional de Polo con figuras como Camilo “Jeta” Castagnola, Antonio Heguy y Nicolás Pieres, el exclusivo Ayala Polo Club de Sotogrande, al sur de España, vuelve a consolidarse como uno de los highlights del verano europeo. En ese marco y por segundo año consecutivo, la reconocida marca de ropa Rocío G instaló su pop up y reunió a polistas, influencers y personalidades del jet set internacional que, entre atardeceres dorados y con el inconfundible espíritu de la Costa del Sol, “desfilaron” las últimas tendencias entre chucker y chucker.

Inés Badiola, Isabelle Strom

Chule von Wernich

Loló Tanoira

Victoria Aldanondo

Victoria Ramírez y Elina Blaquier

Mercedes Venancio

Alexandra Zellinger de Balkany

Tiffany Lockett

Junny Luke Perez