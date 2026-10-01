En fotos: Mauricio Macri y su novia Lola Teuly entre los invitados especiales a la inauguración de FOA

1
El barrio de Barracas tuvo su gran noche deco: abrió la tradicional muestra con un cóctel repleto de caras conocidas
- 1 minuto de lectura'
El 30 de septiembre se inauguró Casa FOA 2026 en el Palacio Molina, la ex fábrica de Alpargatas ubicada en Barracas. Mauricio Macri asistió acompañado por su novia, Lola Teuly. Ella trabaja en el mundo de la decoración: está al frente de Qi Rugs, una marca de alfombras. La tradicional muestra de arquitectura e interiorismo abrió sus puertas esa misma noche y se podrá visitar hasta el 1 de noviembre.
LA NACION
Más leídas de Revista ¡HOLA!
- 2
Con capa y transparencias: la reina Letizia deslumbró con su vestido “Frozen” y la tiara Floral en el banquete de Estado con los Macron
- 3
Tiene 18 años, es heredero de una dinastía política y se consolida como cantante: “Amo la música desde que tengo memoria”
- 4
Con un hacha en la mano: Tiene 22 años, es la hija de dos estrellas del cine y se luce en su papel de asesina