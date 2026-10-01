En fotos: Mauricio Macri y su novia Lola Teuly entre los invitados especiales a la inauguración de FOA

El 30 de septiembre se inauguró Casa FOA 2026 en el Palacio Molina, la ex fábrica de Alpargatas ubicada en Barracas. Mauricio Macri asistió acompañado por su novia, Lola Teuly. Ella trabaja en el mundo de la decoración: está al frente de Qi Rugs, una marca de alfombras. La tradicional muestra de arquitectura e interiorismo abrió sus puertas esa misma noche y se podrá visitar hasta el 1 de noviembre.

Agostina Barbagelata y Joaquín Rozas

Marcela Tinayre con look navy

Mina Agostini, Naná Gallardo y Lina Camel

Lola Teuly (en total black, con un vestido de espalda descubierta) y Mauricio Macri

Clara Ibarguren y Ginette Reynal

Elena Roger y Mariano Torre

Flor de la V y Fabián Medina Flores

Eleonora Molina y Lis Bonari Banzer

Benito Fernández, Juan Blas Fernández, gerente general de Casa FOA, y Mora Furtado

Flavia Palmiero

Mónica Gutiérrez y Juan Blas Fernández

Graciela Alfano

Eduardo Celasco y Flor Fiorini

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana Tadeo Jones