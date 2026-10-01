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En fotos: Mauricio Macri y su novia Lola Teuly entre los invitados especiales a la inauguración de FOA

El barrio de Barracas tuvo su gran noche deco: abrió la tradicional muestra con un cóctel repleto de caras conocidas

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Mauricio Macri acompañó a Lola Teuly a la inauguración de Casa FOA 2026
Mauricio Macri acompañó a Lola Teuly a la inauguración de Casa FOA 2026

El 30 de septiembre se inauguró Casa FOA 2026 en el Palacio Molina, la ex fábrica de Alpargatas ubicada en Barracas. Mauricio Macri asistió acompañado por su novia, Lola Teuly. Ella trabaja en el mundo de la decoración: está al frente de Qi Rugs, una marca de alfombras. La tradicional muestra de arquitectura e interiorismo abrió sus puertas esa misma noche y se podrá visitar hasta el 1 de noviembre.

Agostina Barbagelata y Joaquín Rozas
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Marcela Tinayre con look navy
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Mina Agostini, Naná Gallardo y Lina Camel
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Lola Teuly (en total black, con un vestido de espalda descubierta) y Mauricio Macri
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Clara Ibarguren y Ginette Reynal
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Elena Roger y Mariano Torre
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Flor de la V y Fabián Medina Flores
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Eleonora Molina y Lis Bonari Banzer
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Benito Fernández, Juan Blas Fernández, gerente general de Casa FOA, y Mora Furtado
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Flavia Palmiero
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Mónica Gutiérrez y Juan Blas Fernández
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Graciela Alfano
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Eduardo Celasco y Flor Fiorini
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La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanaTadeo Jones

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