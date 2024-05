En fotos. Todas las famosas que acompañaron a Gino Bogani en la distinción que recibió en el Salón Dorado de la Legislatura

Escuchar

Por sus 55 años de trayectoria y su aporte a la cultura, Gino Bogani fue reconocido ayer en la Legislatura porteña durante una ceremonia donde primó la emoción, el cariño y la admiración. A sólo dos días del robo que sufrió en su atelier, fueron muchos los que quisieron acompañarlo en un día tan especial y dedicarle palabras amorosas, como su amiga y musa, Graciela Borges. “Siempre estuvimos juntos, en las buenas y en malas. Gracias por las preciosas conversaciones a las dos de la mañana, por las conversaciones alegres, por las conversaciones desesperadas, por el amor, por la resistencia, por la paciencia de probarme cada uno vestidos que hiciste para mis películas. No soy buena como modelo, no tengo paciencia, me decís ‘no te muevas más’, ‘levantá la mano’, ‘¿no te podés probar con taquitos?’. Sos implacable. Siempre hay un rulo más en tu historia, ¿no? Y vos seguís siempre. La oscuridad pasa, las dudas, la angustia, la zozobra de todos estos días. Todo lo malo va a volver a la nada de donde proviene y volverá la luz, el amor y la música de Dios. Te deseo lo mejor del mundo porque te amo, te doy las gracias por estar en mi vida, como siempre, desde los 17 años. Tenemos la misma edad, pero yo parezco más chica”, dijo con una sonriesa Graciela. Y cerró: “Recuerdo bien el sentimiento que tuve cuando llevamos “Pobre Mariposa” al Festival de Cannes. Me decían: ‘Qué divinura el vestuario, qué maravilla, qué estilo, qué calidad’. Ese es Gino”.

Con su diploma enmarcado en mano, Gino se mostró muy emocionado y dijo: "Gracias, gracias, gracias infinitas”. Como se sabe, esta fue una semana durísima para el diseñador que sufrió un robo en su atelier. Matias Salgado

A su turno, Mariana Arias habló en nombre de todas las ex mannequins que, como ella, tuvieron la dicha de recorrer las pasarelas con sus fabulosas creaciones. “Su mirada tiene el temblor de la emoción. Es una flecha que apunta y es certera. Se posa sobre cada mujer para potenciar la belleza que lleva en su fuero más íntimo y nos abraza. Nos ilumina a cada una de las mujeres que tuvimos esa dicha de ser vistas por él. Sabemos de qué se trata. Un antes y un después. Lo fue para mí y estoy segura de que cada una de ellas, cada una de ustedes, saben de lo que hablamos. Su destino estuvo marcado desde el comienzo cuando salvó su vida en el cuerpo de su madre, Alma, en medio de las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Como si la vida le hubiera hablado desde ese instante para decirle al oído que sería un creador. Su historia nos interpela a reconocerlo, a admirarlo, a agradecerle lo que dio y sigue dando en cada creación. Gino Bogani es único e irrepetible. Por eso hoy este reconocimiento a su aporte a la cultura argentina es indiscutible, es celebrado por todos los que conocemos su arte”, aseguró.

