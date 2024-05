La estrella más argentina de Hollywood: todos los looks al detalle de Anya Taylor-Joy en su fabuloso paso por Cannes

Escuchar

Desde que puso un pie en la Riviera francesa, Anya Taylor-Joy (28) se convirtió en la protagonista indiscutida de la 77ª edición del Festival de Cine de Cannes, donde acudió a presentar junto a Chris Hemsworth la película Furiosa: de la saga Mad Max (estrena en Argentina el jueves 23), la precuela de la franquicia dirigida por el australiano George Miller que podría marcar un antes y un después en la carrera de Anya. Con una maxipamela de Jacquemus, un vestido drapeado de Atlein y lentes de sol, la actriz hizo su entrada triunfal a La Croisette y acaparó todas las miradas como una verdadera diva de Hollywood. Como demostró en cada una de sus apariciones en el festival, Taylor-Joy no teme arriesgarse ni experimentar con sus looks de estilos tan variados como sofisticados, que acompaña con poses teatrales que hacen único su despliegue fashionista. “Nunca presté atención a la ropa hasta que me di cuenta de que para mí es una forma de arte escénico, específicamente en la alfombra roja”, explicó en otra oportunidad sobre su incursión en la moda de la mano de su estilista Ryan Hastings y como musa de firmas de lujo como Dior y Tiffany & Co.

Para la première en Cannes de su película Furiosa: de la saga Mad Max, Anya desplegó todo su glamour con un diseño Dior hecho a medida, una interpretación moderna de un vestido de 1957 hecho por Christian Dior. Completó con joyas Tiffany & Co (el collar pertenece a la colección de 2022 Botánica: Blue Book) y el cabello recogido, estilo Evita. AP

Como embajadora de Dior, la actriz se lució en el Festival de Cannes con diseños de Maria Grazia Chiuri y maquillaje de la línea beauty de la casa francesa.

La actriz posa divertida para los fotógrafos ante la atenta mirada de George Miller, director de Mad Max AP

La diseñadora Maria Grazia Chiuri confeccionó el vestido strapless para Taylor-Joy con tul de algodón, un delicado bordado que requirió 1200 horas de trabajo manual, lazo de muaré en la cintura y una enagua de tul.

La emoción con la que Anya sostiene su vestido en la habitación del Hotel Martínez, donde se alojó durante su estadía en Francia.

EN ASCENSO

En 2017, dos años después de su debut cinematográfico con la película de terror La bruja, Anya fue galardonada en Cannes con el Trophée Chopard, destinado a reconocer e impulsar la carrera de jóvenes actores. Curiosamente, su premio fue presentado por Charlize Theron, la protagonista de Mad Max: Furia en el camino (2015), quien interpretó el mismo personaje que ahora Anya encarna en Furiosa (aunque en versión más joven en la historia), la película que la llevó de vuelta a Cannes, siete años después, como una estrella que avanza a paso firme en la industria de Hollywood.

Gracias al boom que significó su protagónico en la miniserie de Netflix Gambito de dama (2020), Taylor-Joy fue ganando terreno y se convirtió en una de las favoritas de los directores. La vimos en la exitosa serie Peaky Blinders; en Emma (2020), una adaptación de la novela homónima de Jane Austen de 1815; El misterio de Soho (2021); El hombre del Norte (2022); El menú (2022), y hasta conquistó al público infantil al ponerle su voz a la princesa Peach en la película animada Super Mario Bros (2023). Pero es su llegada a los grandes blockbusters con Duna: parte 2 (donde su cameo sorpresa revolucionó las salas de cine) y la nueva entrega de Mad Max lo que reafirma su merecido lugar como parte de la nueva generación de Hollywood, especialmente dentro del selecto grupo de estrellas menores de 30 años que integran Zendaya, Timothée Chalamet y Florence Pugh, sus compañeros de elenco en Duna.

El cálido saludo entre la actriz de raíces argentinas y la española Elsa Pataky, la mujer de Chris Hemsworth, su compañero de elenco. AP

Impecable, con un conjunto de chaqueta corta y falda con flecos de Jil Sander, al que sumó un casquete de flecos y cristales de la misma diseñadora. Getty Images

El curioso momento en que Anya, acompañada por su co-star, se detuvo frente a un dispenser de agua para refrescarse. Getty Images

Ocurrente, saca la lengua mientras posa con Chris Hemsworth durante el photocall de Furiosa. Getty Images

DIVA DE BAJO PERFIL

Dueña de un magnetismo envidiable, talentosa y con una categórica presencia en la red carpet, Anya Taylor-Joy tiene otra cualidad que la convierte en una digna diva de Hollywood: el halo de misterio que mantiene en torno a su vida privada. No sólo pudo ocultar durante casi un año su relación con el músico Malcom McRae, de la que nunca dio demasiados detalles –aunque ¡HOLA! Argentina los descubrió juntos en Punta del Este en diciembre de 2021–, sino que además logró que nadie se enterase de su boda, que celebró el 1 de abril de 2022 en Nueva Orleans, Estados Unidos, sólo con dos de sus mejores amigos como testigos. Si bien hubo rumores al respecto, especialmente cuando en octubre de 2023 los novios festejaron ante más de 150 invitados en el histórico Palazzo Pisani Moretta de Venecia, la noticia nunca había sido confirmada hasta abril de este año, cuando la propia actriz lo hizo público en su cuenta de Instagram.

En su arribo al Hotel Martinez, Taylor-Joy lució una maxipamela de Jacquemus modelo Le Chapeau Bomba, vestido de drapeado asimétrico Atlein, sandalias Jimmy Choo y lentes de sol cat eye de Khaite. Getty Images

Con un street style elegante, Anya llevó un short de tiro alto y chaqueta abierta con apliques de brillos. AP

También se la vio con blusa Damson Madder, mini de jean de AG por Alexa Chung, zapatos metalizados de Maison Margiela y lentes Bottega Veneta. Getty Images

En uno de los balcones de su hotel, la actriz luce un vestido semitransparente con apliques de flores de la colección Le Mariage de Jacquemus y pamela de fibras naturales.

EL SUEÑO DE ACTUAR EN ARGENTINA

A pesar de su meteórico ascenso, Anya no se olvida de sus raíces argentinas (vivió en el país hasta los 6 años) y, tal como aseguró recientemente, sueña con hacer una película en español, a la que considera su lengua materna y con la que más se identifica. “No sé por qué todavía no salió nada... Yo trabajo mucho, pero todavía no tuve la oportunidad... me muero de ganas. ¡Por favor, llámenme!”, suplicó la actriz en diálogo con el periodista de cine Agustín Eme. Aunque habla un inglés perfecto, su tonada porteña no pasa inadvertida, especialmente cuando pronuncia palabras tan simbólicas de estas tierras como “dulce de leche” o “empanadas”, algunas de sus comidas preferidas y las que más extraña mientras viaja por todo el mundo. “Encontrar mi camino a casa siempre es volver a Buenos Aires de alguna manera, hace dos años que no voy y lo echo mucho de menos”, dijo en esa misma entrevista.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana Getty Images