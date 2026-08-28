De Pergolini a Eduardo y Elina Costantini. Todos los invitados, los looks y las sorpresas de la gran noche de la Fundación Paolini

Bajo el lema “De la Raíz al Corazón”, cerca de 600 invitados dijeron presente por una buena causa
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Bajo el lema “De la Raíz al Corazón”, la Fundación Paolini celebró la séptima edición de su tradicional gala solidaria en el hotel Alvear Icon de Puerto Madero. Con Guillermo Andino y Débora Plager como maestros de ceremonia, alrededor de seiscientos invitados, entre empresarios, figuras del espectáculo, referentes de la cultura y líderes sociales, se dieron cita para recaudar fondos para la remodelación integral del Hogar Milagros, institución de Billinghurst, partido de San Martín, que alberga a 20 niños judicializados, muchos de ellos con dificultades motrices y patologías que requieren atención y cuidados permanentes.
Presidida por Horacio Paolini y dirigida por Soledad Paolini, la Fundación volvió a reafirmar su compromiso con los hogares e instituciones que acompañan a niños víctimas de violencia, maltrato, abuso, explotación o abandono. En sus discursos, ambos destacaron la importancia de convertir la solidaridad en acciones concretas capaces de transformar realidades y generar oportunidades para quienes más lo necesitan.
La moda ocupó un lugar central en una noche cargada de emoción. Laurencio Adot presentó su colección de Alta Costura SS27, acompañado por Thiago Pinheiro, ambos embajadores de la Fundación. El desfile, que reunió a 50 modelos en pasarela, tuvo además el debut de Allegra Cubero, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, y contó con la participación especial de Barbie Simons. El gran cierre estuvo a cargo de Elina Costantini, protagonista de un emotivo homenaje a Arlete Pinheiro de Azevedo, hermana de Thiago, que murió recientemente.
Las sorpresas siguieron con la presentación de la Orquesta Juvenil Aeropuertos Argentina y la actuación del violinista Marcos Carreras, de apenas 12 años, que emocionó con su talento extraordinario. Otro de los momentos más significativos fue la entrega de la distinción “Corazón Solidario” a Elina Costantini y Eugenia Rossi, en reconocimiento a su compromiso social, cultural y empresarial. Además, la Fundación homenajeó a Patricia Saporiti, Lucrecia López, Lidia Llano, Manuel García y Rubén Gómez por su apoyo constante y sus generosas contribuciones a la causa.
Como broche de oro, Mario Pergolini entrevistó en vivo al presidente de la Fundación, aportando un momento distendido y cercano que coronó una noche divertida, comprometida y solidaria.
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