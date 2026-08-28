De Pergolini a Eduardo y Elina Costantini. Todos los invitados, los looks y las sorpresas de la gran noche de la Fundación Paolini

Bajo el lema “De la Raíz al Corazón”, la Fundación Paolini celebró la séptima edición de su tradicional gala solidaria en el hotel Alvear Icon de Puerto Madero. Con Guillermo Andino y Débora Plager como maestros de ceremonia, alrededor de seiscientos invitados, entre empresarios, figuras del espectáculo, referentes de la cultura y líderes sociales, se dieron cita para recaudar fondos para la remodelación integral del Hogar Milagros, institución de Billinghurst, partido de San Martín, que alberga a 20 niños judicializados, muchos de ellos con dificultades motrices y patologías que requieren atención y cuidados permanentes.

Eduardo y Elina Costantini posaron sobre la blue carpet. Con un espectacular traje con capa de Laurencio Adot, Elina fue distinguida con el premio "Corazón Solidario" por su compromiso social e iniciativas que acercan el arte y la cultura a la sociedad, como el impulso a la próxima llegada a la Argentina de la muestra dedicada a Frida Kahlo. También se destacó la creación de la Semana de la Alta Costura

Laurencio Adot y Thiago Pinheiro, embajadores de la fundación, presentaron la nueva colección de Alta Costura SS27, con 50 modelos en pasarela. Entre ellas, se lució Allegra Cubero, que estuvo acompañada por su mamá, Nicole Neumann

Elba Marcovecchio (lució un strapless de Camila Romano) y la actriz Naiara Awada fueron de las más divertidas

Mario Pergolini y Dolores Galán ocuparon una de las mesas principales. El conductor, además, subió al escenario para entrevistar a Horacio Paolini, presidente de la fundación

Soledad Paolini, directora de la fundación, junto a Elina Costantini, Marcela Tinayre, Elba Marcovecchio y Camila Romano

Presidida por Horacio Paolini y dirigida por Soledad Paolini, la Fundación volvió a reafirmar su compromiso con los hogares e instituciones que acompañan a niños víctimas de violencia, maltrato, abuso, explotación o abandono. En sus discursos, ambos destacaron la importancia de convertir la solidaridad en acciones concretas capaces de transformar realidades y generar oportunidades para quienes más lo necesitan.

maría Susini optó por un vestido largo de inspiración flapper

Ana Rusconi y Barbie Simons, que esa noche volvió a las pasarelas

Guillermo Andino y Débora Plager fueron los maestros de ceremonia JuanVillagran

La moda ocupó un lugar central en una noche cargada de emoción. Laurencio Adot presentó su colección de Alta Costura SS27, acompañado por Thiago Pinheiro, ambos embajadores de la Fundación. El desfile, que reunió a 50 modelos en pasarela, tuvo además el debut de Allegra Cubero, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, y contó con la participación especial de Barbie Simons. El gran cierre estuvo a cargo de Elina Costantini, protagonista de un emotivo homenaje a Arlete Pinheiro de Azevedo, hermana de Thiago, que murió recientemente.

¡A bailar, mi amor! Eduardo y Elina Costantini coparon la pista y dieron cátedra con sus pasos. Elina abrió el dancing con el mismo diseño con que cerró el desfile de Adot

El baile de máscaras, una de las sorpresas de la noche

El piloto Valentín Yan estuvo acompañado por su novia, Alfonsina Servent

Eugenia Rossi recibió una distinción por su compromiso solidario y por una vida dedicada a trabajar por la salud de los argentinos. Al bajar del escenario posó con su hija, Agustina

Diego y Yanina Latorre acompañaron la iniciativa de la velada: reunir fondos para mejorar las instalaciones del Hogar Milagros que alberga a 20 niños judicializados, algunos de ellos con problemas de motricidad y distintas patologías que requieren cuidados y atención permanente

Evelyn Scheidl impactó con un strapless con volados en el zócalo que complementó con guantes al codo y clutch con brillos

Eduardo y Elina Costantini posan con Vanesa Mansilla y Carlos Tevez. El ex futbolista donó una camiseta firmada que fue parte de la subasta solidaria y quedó en manos de Elina

Volados y más volados para Geraldine "Gegé" Neumann

Los anfitriones de la noche, Horacio y Soledad Paolini, presidente y directora de la fundación

Postal fashion protagonizada por Evelyn Scheidl, Rocío Vivas, Fabián Medina Flores, Nequi Galotti, Ileana Calabró y Priscila Crivocapich

Ladies in black. Elba Marcovecchio, Camila Romano y Yanina Latorre

Ginette Reynal estuvo acompañada por su amigo Gerard Confalonieri

Las sorpresas siguieron con la presentación de la Orquesta Juvenil Aeropuertos Argentina y la actuación del violinista Marcos Carreras, de apenas 12 años, que emocionó con su talento extraordinario. Otro de los momentos más significativos fue la entrega de la distinción “Corazón Solidario” a Elina Costantini y Eugenia Rossi, en reconocimiento a su compromiso social, cultural y empresarial. Además, la Fundación homenajeó a Patricia Saporiti, Lucrecia López, Lidia Llano, Manuel García y Rubén Gómez por su apoyo constante y sus generosas contribuciones a la causa.

Agustina Rossi y María Claudia Pedrayes posaron antes de pasar a las mesas. El menú incluyó delicias de mar, trilogía de carnes y namelaka de chocolate con leche y chocolate amargo

Como broche de oro, Mario Pergolini entrevistó en vivo al presidente de la Fundación, aportando un momento distendido y cercano que coronó una noche divertida, comprometida y solidaria.