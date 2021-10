En Puerto Madero. Floppy Tesouro abre las puertas de su nuevo departamento con unas vistas impresionantes

Con este departamento sentí un amor a primera vista”, revela Floppy Tesouro (35) quien, después de “blanquear la separación” del arquitecto Rodrigo Fernández Prieto (44), padre de su hija Moorea (5), a principios de año, dejó el lujoso penthouse que compartía con el empresario y dispuso la mudanza a su nuevo hogar de soltera. “Mi prioridad era que fuera un departamento en altura, para mantener una linda vista”, cuenta desde su luminoso tres ambientes con vista al río, en el piso 16 de un edificio construido por la empresa de su ex marido, en Puerto Madero. “También quería quedarme en la zona en la que vivo desde hace ya diez años, desde antes de mi relación con Rodri, porque me siento cómoda, segura y tengo a mis amigas cerca”, aclara la actriz, aunque ahora tiene otras ocupaciones. “Estoy dedicada a mi rol de empresaria con mis cápsulas de ropa deportiva y bikinis junto a la marca Biznet”, dice. Y también está incursionando en la música: “Estoy a punto de sacar mi tercer tema junto a OnceLoops y Warner”, le dice a ¡HOLA! Argentina.

–¿Cómo vivís esta nueva etapa?

–¡Feliz! Todavía nos estamos acomodando y hace poco nos llegaron los últimos muebles. Vivimos en una casa de mujeres que decoramos con More con mucho entusiasmo. Nos encanta jugar juntas a la maquilladora o la peinadora. Ella es una miniartista. Siempre fuimos muy compañeras y la mudanza nos unió aún más. Lo único que extraño de mi casa anterior es el vestidor. Aunque el que tengo ahora es enorme, ¡a mí me queda chico! Me estoy haciendo un mueble especial para las carteras. Atesoro carteras, zapatos y cinturones que compro en mis viajes.

–¿Cómo se tomó Moorea la separación y la mudanza?

–Con Rodri tenemos un muy buen vínculo y eso hace que todo sea más llevadero para More. No funcionamos como pareja, pero fuimos amigos diez años antes de estar juntos y hoy mantenemos una buena relación. Nuestra hija nota esa armonía y está contenta con sus dos casas. Tenemos tenencia compartida y los dos somos muy flexibles, dejamos que todo fluya.

Floppy en el hall de entrada, que vistió con un gran espejo octogonal sobre una mesa de vidrio donde se destacan fotos familiares Tadeo Jones

UN AMOR A LA DISTANCIA

–Estás de novia hace cinco meses con el empresario gastronómico Ezequiel Pereira, ¿cómo nació su historia de amor?

–Eze le pidió mi teléfono a un amigo que tenemos en común, pero yo no quise que se lo diera. Soy chapada a la antigua y criada con valores, ¡y conmigo hay que remarla! Entonces, me escribió por Instagram, y conectamos un montón. Al mes de hablarnos yo viajé a Miami a vacunarme y, como él vive allá, se ofreció a buscarme por el aeropuerto ¡a las cinco de la mañana! Me llevó al hotel, me ayudó con las valijas y me invitó a cenar. Y desde entonces estamos juntos.

–¿Tenías ganas de volver a estar en pareja?

–Yo soy una enamorada del amor. Me da mucha felicidad estar bien con alguien y en pareja.

–¿Qué te enamoró de Ezequiel?

–Tiene un montón de cosas que busco en un hombre: es compañero, buena gente, trabajador y familiero. Ese combo me atrae y además le gusta el fitness, como a mí.

Floppy junto al empresario gastronómico Ezequiel Pereira -con el que mantiene una relación a distancia desde hace cinco meses- durante un viaje que compartieron a Ibiza. “Me enamoró que sea compañero, buena gente, trabajador y familiero, y que además le guste el fitness, como a mí”, dice

–¿Cómo llevan la relación a distancia?

–No es fácil, pero tampoco imposible. Soy muy pegote y afectiva, y me cuesta. Pero como pasa con todo, tiene sus pros y sus contras. Lo lindo es que como ansiamos tanto vernos cada encuentro es como el primer día, y la contra es justamente no compartir el día a día. Igual uno puede estar lejos, pero conectar con el otro. Hablamos todos los días por Facetime y en estos cinco meses que llevamos juntos hicimos siete viajes. Nos encontramos en Miami, Orlando, Nueva York, Ibiza y Madrid. Ahora estamos organizando para vernos en noviembre, aunque todavía no sabemos si él viene o si yo voy para allá.

–¿La conoce a Moorea?

–Todavía no se conocen personalmente, pero sí se saludaron por Facetime. More sabe quién es Ezequiel. No escondo mi relación, lo manejo de forma muy natural y ella me ve bien. Y siento que él se involucra con el “combo”, me pregunta por ella… así que ya organizaremos el encuentro. Cuando sos mamá, no pensás sólo en vos, y una buena relación de tu pareja con tus hijos es imprescindible para que todo prospere. A esta altura de mi vida, o conecto o no, y cuando avanzo voy con todo. La maternidad me hizo una leona, la separación me impulsó a levantarme y seguir, y este nuevo amor con Ezequiel me llena de energía. Me sorprendió gratamente, me siento plena y me permito ser feliz.

Madre e hija con su vajilla preferida: el juego de té de Mrs. Potts y Chip de La bella y la bestia, que compraron en su último viaje a Disney, en marzo de este año Tadeo Jones

–Si la relación prospera, ¿evaluarías la posibilidad de mudarte a Miami?

–Amo Miami, es mi lugar en el mundo. Eze vive allá hace tres años y dudo que quiera volver a radicarse en nuestro país. Si bien estamos juntos desde hace poco tiempo, todo es muy intenso. Tenemos el mismo proyecto de vida, y deseamos que nuestro vínculo crezca. Si nuestra relación avanza, no descarto mudarme a Miami en un futuro… ¡No se puede estar para siempre a la distancia! Además, allá siempre tuve propuestas laborales, pero por ahora disfruto del presente y mi nuevo hogar con Moorea.

–¿Te gustaría darle hermanitos?

–Soy hija única y me hubiese gustado tener un hermano, por eso lo deseo para Moorea. Si en el futuro viene un hijo, será muy bienvenido. Me encantan los chicos y sigo creyendo en el amor y en la familia.

El living, con sus grandes ventanales, del piso al techo, dejan apreciar la fabulosa vista al río. Todos los muebles son de Fontenla. Tadeo Jones

El comedor –con una mesa para ocho comensales- se funde con el living en un concepto abierto en forma de L, abrazando el balcón Tadeo Jones

El balcón, cuadrado, con un juego de sillones de exterior, se funde con el interior del departamento a través de sus paredes totalmente vidriadas Tadeo Jones

“La relación a distancia no es fácil, pero tampoco imposible. Hablamos todos los días por Facetime y en estos cinco meses juntos compartimos siete viajes”, cuenta de su relación con Ezequiel Pereira, un joven empresario gastronómico que vive hace tres años en Miami Tadeo Jones

“Lo único que extraño de mi casa anterior es el vestidor. Aunque el que tengo ahora es enorme, ¡a mí me queda chico! Atesoro carteras, zapatos y cinturones que compro en mis viajes”, revela la actriz Tadeo Jones

“Con More somos muy unidas. Nos encanta jugar juntas a la maquilladora o la peinadora. Ella es una miniartista”, dice de su hija de 5 años, a la que le armó un cuarto “de princesas” con muebles, blanquería y cortinas de Reino Lejano Tadeo Jones

“Soy hija única y me hubiese gustado tener un hermano, por eso lo deseo para Moorea. Si en el futuro viene un hijo, será muy bienvenido. Sigo creyendo en el amor y en la familia”, revela Tadeo Jones

