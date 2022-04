En Punta del Este. El chef Jean Paul Bondoux presenta a su novia pastelera, Silvia Paiva, treinta años menor que él

Multipremiado y reconocido internacionalmente por su talento culinario, sus restaurantes, La Bourgogne y Table de Jean Paul, son sinónimos de excelencia. Con ese mismo espíritu aventurero con el que en los 80 vino de su Francia natal y se instaló en Punta del Este, el año pasado Jean Paul Bondoux (72) se animó a la televisión y debutó como jurado del reality Bake Off Uruguay. Lo que seguro no imaginó es que terminaría enamorándose de una de las participantes, Silvia Paiva (42), una enfermera de Montevideo –divorciada y madre de dos hijas, de 17 y 22 años– que lo encandiló con su entusiasmo y amor por la repostería.

Jean Paul nació en Luzy, en la zona de La Bourgogne, Francia, y de ahí tomó el nombre para fundar su icónico restaurante. “Acá vine de casualidad, por un amigo. Abrimos en los 80 y enseguida fue un éxito. Acabamos de celebrar los 40 años”, relata. Juana Mauri

–¿Fue amor a primera vista?

-Jean Paul: Silvia me gustó desde el primer día, sobre todo por la pasión que tiene con la repostería, por su capacidad de esfuerzo para llegar: fue elegida entre dos mil participantes. Esa fue la primera conexión.

–¿Y cómo siguió?

-Jean Paul: De a poco. Primero tomamos un café, más adelante vino a Punta del Este y así empezamos un acercamiento. Hoy la relación es bastante sólida.

-Silvia: Él se acercó un día y me invitó a mí y a mis hijas a conocer La Bourgogne. Le dije que, aunque me parecía muy interesante, era mejor esperar a quedar eliminada porque se podía malinterpretar. Hace seis meses que salimos y puedo decirte que lo aprecio, lo quiero, aún nos estamos conociendo.

Silvia vive en Montevideo con sus hijas de 17 y 22 años –es divorciada– pero por estos días está haciendo una capacitación en la panadería del emblemático restaurante y se instala semana de por medio en lo de su novio. Juana Mauri

–Silvia, ¿sabías de la trayectoria de Jean Paul?

–No. Al quedar seleccionada investigué al jurado y cuando vi su trayectoria como chef y empresario gastronómico, me dio algo de nervios. Dos semanas después de la salida al aire, quedé eliminada, entonces les conté a mis hijas que tenía esta propuesta de Jean Paul, pero no me quisieron acompañar. Viajé sola a Punta del Este, por el día. Conocí su casa, fuimos a su restaurante y a la noche él ya tenía preparada una mesa con sus mejores amigos y me presentó como su novia. Esperé a terminar y le pedí que aclaráramos lo que había dicho. Él se disculpó, me dijo que fue un malentendido.

–¿Qué es lo que más les gusta de la personalidad del otro?

-Jean Paul: Ella es una mujer increíble, es enfermera, por lo que tiene mucha disciplina. También tiene una gran vocación para la repostería y acá la puede canalizar. Silvia: Su amabilidad, la forma en que me trata o trata a la mujer en general, su sinceridad. Y su amor por la gastronomía es similar al mío por la repostería. Además, es muy culto, podemos pasar horas hablando. Y me gusta su buen gusto para la decoración, sus ideas y, su forma de trabajar.

Él dio el primer paso en la relación y la invitó a conocer su restaurante. Ella prefirió esperar a quedar eliminada del certamen. Y entonces sí empezaron a salir. Juana Mauri

–¿Es difícil la relación a la distancia?

-Jean Paul: Ella va y viene a Montevideo, que es donde vive, y compartimos momentos.

-Silvia: Sí, ahora estoy en Punta del Este porque estoy haciendo una capacitación en la panadería de La Bourgogne, es atrapante. Mis hijas están en Montevideo; viajo semana de por medio para estar con ellas, me entienden perfectamente. Lo conocen a Jean Paul pero reconozco que tardé en presentarlos, me tomó tiempo saber si era la persona a la que le iba a entregar mi corazón. Y yo también conozco a los suyos. Hace poco conocí a su hija, Amandine, que vino de vacaciones. Ella trabaja en España y es chef, al igual que el mayor, Aurelian, que trabaja en Alemania. Y Clement, su otro hijo, tiene BOAR, un local donde hacen cerveza artesanal.

“Me gusta su amabilidad, la forma en que me trata, su sinceridad. Además, es muy culto, podemos pasar horas hablando”, dice Silvia. Juana Mauri

–¿Qué pasa cuando los dos están en la cocina en tu casa, Jean Paul? ¿Quién da más ordenes?

-Jean Paul: Como somos un cocinero y una repostera, no hay competencia. Y no compartimos la cocina de manera profesional.

-Silvia: Jean Paul es muy generoso. Me ha dado la oportunidad de conocer, dentro de Uruguay, un poquito de Francia. La Bourgogne es eso, te atrapan sus platos, la decoración, cada detalle. Es como una gran familia.

Según cuentan, la diferencia de edad –él es treinta años mayor– no es motivo de problema. “A mí no me afecta, Silvia es una mujer muy inteligente”, dice él. Y ella remata: “Disfrutamos sin pensar. Vivimos el día a día”. Juana Mauri

–¿Cuesta enamorarse en la adultez?

-Jean Paul: Tratamos de entendernos, no es fácil conocerse y convivir. Ella tiene sus obligaciones como yo tengo las mías, y no las descuidamos. Así nos funciona la cosa.

–¿La diferencia de edad pesa?

-Jean Paul: Personalmente, no. Silvia es una mujer muy inteligente.

-Silvia: Disfrutamos sin pensar. Vivimos el día a día.