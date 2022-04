“Es una locura ser madre”. Luciana Aymar presenta a su hija Lupe, de siete meses, en una tierna producción familiar

Dice que el amor la alentó a vencer sus propios límites. Tal como lo hizo en la cancha cuando era capitana del seleccionado argentino de hockey, Luciana Aymar (44) les hizo frente a sus miedos y a sus peros y sólo tres meses después de haber comenzado su historia de amor con el ex tenista chileno, Fernando González (42), armó las valijas y, guiada por el impulso más romántico, dejó su Rosario natal para cruzar la Cordillera y apostar a la relación. Seis años después, la ex Leona vive su momento más pleno junto a Fernando y sus dos hijos, Félix (3) y Lupe (de siete meses). “Estoy feliz, tranquila, disfrutando mucho de la maternidad. Por suerte tengo tiempo para dedicarle a este momento y es lo que estoy haciendo”, dice Lucha –que fue elegida mejor jugadora del mundo en ocho oportunidades– desde su casa en Santiago de Chile.

–¿En qué te cambió la maternidad?

–Todavía no caigo, para mí es una locura ser madre. [Se ríe ]. La realidad es que el nacimiento de los chicos cambió mis ejes. Los deportistas somos un poco el centro del universo porque siempre estamos cuidándonos y preocupándonos por nuestra carrera: nuestro entrenamiento, las horas de sueño, la alimentación… La maternidad llega con otras exigencias y de un día para el otro, pasás a un segundo plano. De hecho, hoy las prioridades tienen que ver con que mis hijos estén bien, contentos, libres y, en ese camino, tratar de ser la mejor madre para ellos. Quiero conectarme con estas cosas, con ver crecer a los chicos porque me parece que es una parte increíble y magnífica de la vida.

Lucha y Fernando posan con sus hijos Félix y Lupe. La Cunita Fotografias

–Al no tener la exigencia del hockey, hoy podés manejar tus horarios...

–Tal cual. Y eso es una oportunidad espectacular. Claro que ser padres conlleva mucha responsabilidad. Con Fer siempre nos preguntamos si estamos haciendo bien las cosas. Pero no existe el libro perfecto para ser padres, sino que vamos aprendiendo sobre la marcha. Todos nos dicen que los primeros años de los chicos se pasan rapidísimo, por eso los queremos aprovechar a full. La idea es hacer lo máximo que podamos en familia. Pensá que nuestros hijos nacieron en pandemia y estuvieron encerrados bastante tiempo.

–¿Cómo es ser madre de una mujer?

–Es muy diferente a lo que es con Félix. Él tiene mucha energía y está en constante movimiento… Eso claramente lo heredó de nosotros. [Se ríe]. Es muy inquieto, pero no puedo quejarme porque yo era igual cuando era chica. La más revoltosa de mis hermanos. Lupe en cambio es tranquila –se entretiene sola con sus juguetes–, se ríe y se divierte con su hermano, al que todo el tiempo quiere abrazar y tocar. Antes de que naciera Lupe, yo pasaba por locales de ropa para chicos y miraba los percheros de bebas y me imaginaba vistiéndola con ropa floreada. Ahora me doy el gusto de ponerle moños y flores. Hace unos días le probé el vestido de mi bautismo, que había guardado mamá, y ahora es de ella. Le queda divino.

La más chica de la familia posa con el vestido que lució Luciana cuando la bautizaron. “Lo guardó mamá y me encanta que lo use. Le queda divino”, dice. La Cunita Fotografias

–¿Cómo fue estar con dos hijos tan chiquitos en pandemia?

–Félix nació y al poco tiempo comenzó la cuarentena. Lupe, en cambio, llegó cuando el panorama estaba más flexible. Obviamente se nota en la crianza. Pensá que Félix estuvo casi un año sin ver a nadie. Con Lupe fue distinto, pudo ver a sus abuelos, tías y primas. Nosotros también les transmitimos un poco más de tranquilidad a nuestros hijos. Al igual que muchos, los primeros meses de pandemia estuvimos muy estresados y eso Félix también lo vivió. Fue complicado. A mí se me hizo particularmente difícil no poder estar acompañada por mi familia en el momento en que justo estaba aprendiendo a ser mamá con mi primer hijo.

UN NUEVO COMIENZO

En 2014, luego de una brillante carrera profesional de más de veinte años, Luciana se despidió del hockey. El mayor desafío de entonces fue aprender cómo dar vuelta la página y empezar a escribir de cero una nueva vida alejada de las exigencias de la alta competición. “Fue un proceso de mucha angustia y en el que no llegaba a entender cómo había logrado tanto y que siendo lo que fui, me tenía que enfrentar a esta pelea imposible de vencer…. Empezar a vivir me resultaba tremendo. No sabía cómo hacerlo”, confesó en una entrevista a la revista Luz. Gracias a las sesiones de terapia y al apoyo de su familia, Lucha logró salir adelante. Y en ese camino, casi sin buscarlo, se enamoró de Fernando González, a quien había conocido en 2008 durante los Juegos Olímpicos de Pekín. “Yo todavía estaba tratando de encontrarme y apareció Fer y me enamoré”, recuerda a ¡HOLA! la ex jugadora. “El sueño de ser madre nació después de dejar de jugar, cuando conocí a Fernando. Antes simplemente no lo vivía como una prioridad”, dice.

–¿Les gustaría tener más hijos?

–No por ahora. Félix y Lupe son muy chiquitos y están en un momento que nos demandan mucha atención. Hoy estamos bien así. Si llega otro hijo, será bienvenido, pero no es el plan.

En marzo de 2021 fue Fernando quien reveló que Luciana estaba embarazada por segunda vez. Fue durante la transmisión del partido entre Nicolás Jarry y Frances Tiafoe, donde el ex tenista se desempeñaba como comentarista, por el ATP de Santiago. La Cunita Fotografias

Lupe nació el 10 de septiembre de 2021 en la Clínica Alemana de Santiago y pesó 3,300 kg. “Fer, amor, gracias por acompañarme en este tan lindo proyecto de familia… Sos un gran compañero y papá. Generoso, siempre dándome mucha contención y amor. Agradezco a la vida que nos haya cruzado en este camino y nos haya regalado la posibilidad de ser padres de Félix y Lupe”, escribió Lucha en su cuenta de Instagram tras compartir la noticia. La Cunita Fotografias

–¿Qué proyectos tenés?

–Con Fer siempre estamos pensando proyectos que puedan darse en diferentes lugares, teniendo como base Chile, pero al mismo tiempo trabajar también en Miami y Buenos Aires. Yo sigo a full con mis charlas motivacionales para empresas y colegios donde hablo del trabajo en equipo, el liderazgo… La pandemia y los embarazos me llevaron un poco a empezar a trabajar de manera online. En su momento, tenía el proyecto de organizar un Hockey Gol –una iniciativa que nació en 2011 con el objetivo de promocionar el deporte como un medio para tener una mejor vida– en Chile para después llevarlo a diferentes lugares, pero no lo pude realizar por la pandemia. Ahora nos vamos unos meses a Miami y mi plan es armar algo allá. No tengo muy claro qué, pero siempre estoy pensando cosas que me gusten y me sigan motivando.