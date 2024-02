escuchar

El fin de semana largo, Evangelina Anderson (40) viajó a Brasil para disfrutar del espectacular carnaval de Río de Janeiro. “Estoy maravillada por lo que estoy viviendo, superfeliz”, cuenta la modelo y bailarina a ¡HOLA! Argentina en medio de la agenda repleta de actividades como la fiesta temática Baile Do Copa, tardes de playa en Copacabana e Ipanema, y el carnaval en el inigualable sambódromo, invitada por la marca de joyas Pandora junto a un squad de influencers. A fines de 2022, tras más de una década viviendo en Europa, Eva regresó a la Argentina junto con sus tres hijos, Bastian (14), Lola (11) y Emma (cumple 7 este 21 de febrero), para acompañar a su marido, Martín Demichelis (43), en su nueva etapa profesional como director técnico de River Plate. “Estamos bien, superadaptados. Los chicos muy bien en el colegio, y yo trabajando un montón en Los 8 escalones [el programa de eltrece conducido por Guido Kaczka]. Enseguida volví a mi vida que había postergado durante tantos años, así que estoy disfrutándolo al ciento por ciento”, asegura.

Eva posa espléndida en la playa de Río de Janeiro con un bikini metalizado con efecto piel de reptil que complementó con un kimono, sombrero, lentes de sol Louis Vuitton y joyas Pandora.

La modelo viajó a Brasil con otras influencers argentinas como Stephanie Demner, Candelaria Ruggeri y Pía Slapka.

–¿Tenés otros proyectos para este año, además de tu rol como jurado de Los 8 escalones? ¿Te gustaría hacer más tele?

–Cuando hacés un programa diario y tenés familia es muy difícil. Como estoy todos los días grabando, paso muchas horas fuera de casa. Siempre hay propuestas, pero ahora estoy tranquila, y también trabajo mucho con mis redes sociales. Además, quiero compartir tiempo con mis hijos, imaginate que estuve tantos años encima de ellos 24/7. Ahora, si bien hago mis cosas, quiero hacerme un espacio para ellos. Llevo a Bastian a fútbol en River, y las nenas también tienen actividades fuera del colegio. Si no me coinciden con las grabaciones, estoy al pie del cañón.

"Ya había estado en Río de Janeiro, pero es mi primera vez en el carnaval", cuenta Anderson sobre su viaje laboral.

–Como mamá, ¿sos exigente o más relajada?

–Soy un poco de todo. Si bien trato de cumplir el rol de mamá poniendo límites, también charlo, los escucho, les doy consejos, accedo cuando tengo que acceder. La verdad es que trato de hacer lo mejor, nadie es perfecto. Soy maestra jardinera, me recibí cuando ya había empezado a trabajar en la tele, y aunque nunca ejercí, de alguna manera aplico con mis hijos todo lo que aprendí. Me gusta investigar, saber qué es lo mejor para ellos, buscar herramientas para cada situación, prepararme para diferentes procesos, como el cambio de mudarnos de Alemania a la Argentina. Estoy bastante encima de su educación y trato de nutrir sus valores cada día.

–El año pasado vimos a tus hijas Lola y Emma desfilando y protagonizando algunas producciones de fotos para marcas de ropa infantil. ¿Creés que van a seguir tus pasos o es más un juego?

–¡Les encanta! No lo toman como un trabajo, es diversión para ellas. Cuando nos proponen hacer alguna campaña o desfile, lo hablo con ellas y siempre dicen que sí. La chiquita [Emma, apodada cariñosamente Abrojito] es una loca del modelaje y la actuación. Lola está en la preadolescencia y la escucho cuando me dice: “Mamá, esto lo podés subir a las redes, esto no”. Me pone límites y yo la respeto.

Para su primer día en el sambódromo, Evangelina lució muy canchera: jean tiro bajo y body con strass y espalda descubierta.

“Hago lo que me gusta cuando trabajo, pero no tengo tiempo de disfrutar de otros momentos, como quizás sí lo hacía cuando vivía afuera”, cuenta sobre su nueva vida en Argentina.

–¿Saben de tu trabajo en los medios y como modelo?

–Sí, se criaron sabiéndolo porque veníamos de visita al país y la gente se acercaba a saludar o a pedir una foto. Viviendo acá también me ven en la tele, pero lo toman con mucha naturalidad.

–Por otro lado, Bastian sigue los pasos de su padre como futbolista. ¿Cómo lo ves a él, persiguiendo su sueño en las inferiores de River?

–Es un sueño que tiene desde chiquito. Hace mucho que se viene preparando y es muy responsable. Se despierta temprano, le va muy bien en el colegio y sigue una alimentación saludable. Yo le digo: “Basti, ¿querés un chocolatito?”. Y él me dice, firme: “No, mamá”. Tiene muchas ganas de ser jugador y tiene herramientas para serlo, porque es muy bueno. Pero que sea lo que Dios quiera, que crezca sin ninguna presión y que de grande pueda ser lo que lo haga feliz. Estoy muy orgullosa de él.

Eva presenció el carnaval desde un palco VIP, donde, fiel a sus dotes de bailarina, se animó a sambar.

–Entre el trabajo y la familia, ¿te tomás algún momento para vos sola?

–No, la verdad que no. Hago lo que me gusta cuando trabajo, pero no tengo tiempo de disfrutar de otros momentos, como quizás sí lo hacía cuando vivía afuera. Tampoco estoy haciendo mucho ejercicio, ya voy a encontrar el tiempo.

–¿Los fines de semana hacés vida familiar?

–Los fines de semana estoy con mis hijos. Mi mamá tiene una quinta grande en Leloir y nos juntamos todos los fines de semana con los tíos, los primos, aprovechamos la vida familiar.

Con un vestido cut out, la modelo deslumbró en la fiesta temática Baile Do Copa, un evento que se realiza como antesala del carnaval.

–Y con Martín, ¿tienen tiempo para dedicarle a la pareja?

–Pasamos bastante tiempo todos juntos, lo que podemos por nuestros trabajos. Pero cuando estamos juntos hacemos planes y estamos muy unidos.

–Hace unos días desmentiste los rumores de crisis con él y explicaste que siempre pasa lo mismo antes de un Superclásico entre River y Boca. ¿Cómo tomás estos rumores?

–No voy a hablar de eso porque es un chisme berreta. Ni bien salió en Twitter, dije: “Voy a aclararlo porque es una pavada, no voy a dejarlo pasar”. Pero después los medios no levantan eso, siguen levantando la noticia como si estuviera separada. El periodista que lo dijo después me pidió disculpas por privado. No les voy a dar lugar, ni darles entidad a los que inventan cosas, no vale la pena.

Evangelina junto a su marido, Martín Demichelis, y sus tres hijos, Bastian, Lola y Emma, el día en que River resultó campeón de la Liga Profesional, en julio de 2023.

–¿Cómo definirías este momento de tu vida?

–Me dediqué tanto a la vida familiar y postergué mi vida tantos años que ahora estoy muy feliz de tener la suerte de haber vuelto y estar cerca de mi familia, que es lo que quise durante tanto tiempo y extrañé. Yo era muy feliz viviendo en el exterior, pero sentía en mi corazón esa falta, el no estar cerca de mi familia y de mis amigos. Creo que la vida y Dios me pusieron esta oportunidad de volver a mi país para disfrutarlo, que mis padres disfruten de sus nietos. Entonces, estoy demasiado feliz porque tengo todo lo que quería: a mi familia, estoy con mucho trabajo y a mi marido le está yendo muy bien.

