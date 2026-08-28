Fama y dinero: quién es quién en la dinastía Kardashian-Jenner, que cosecha 1500 millones de seguidores en total en Instagram

Juntos forman una de las familias más famosas y populares de los Estados Unidos. Su matriarca, Kris Jenner, es una reconocida empresaria que logró transformar el nombre familiar en una verdadera marca global y millonaria. De su primer matrimonio con el destacado abogado Robert Kardashian –conocido por haber integrado la defensa de O.J Simpson, acusado de haber asesinado a su mujer, Nicole Brown, en 1994–, nacieron Kourtney (47), Kim (45), Khloé (42) y Rob (30). Además, en su segundo matrimonio con el medallista olímpico Bruce Jenner –quien en 2015 hizo pública su transición de género presentándose formalmente como Caitlyn Jenner– tuvo a Kendall (30) y Kylie (29).

Kris Jenner se casó dos veces y tuvo seis hijos. Con más de 1500 millones de seguidores en Instagram, el clan Kardashian-Jenner forma uno de los equipos más imbatibles y cotizados del negocio digital

Gracias a su visión de negocios, Kris creó en 2007 el reality que los llevaría a la fama, Keeping Up With The Kardashians, centrado en la vida íntima de los integrantes del clan que estuvo al aire 20 temporadas y que luego fue rebautizado como The Kardashians.

Hoy, cada uno de sus hijos brilla con nombre propio, formó familia y cosechó fortunas a través de sus marcas de cosméticos, ropa, suplementos naturales y bebidas alcohólicas. A sus 70 años, la matriarca vive con orgullo cada uno de los logros de los suyos. “Mi sueño era guiar a mis hijas hacia donde estuviera su pasión, ayudarlas a descifrar cómo se vería un negocio, ponerlo en marcha y construir marcas que pudieran sostener su propio estilo de vida y convertirse en su propio legado”, dijo a Forbes en 2023.

KRIS JENNER

A la par de su vida empresaria y social, Kris transita una etapa de plenitud junto al ejecutivo musical Corey Gamble, de 45 años, con quien comparte su vida desde 2014 GettyImages

A sus 70, Kristen Mary Houghton –ese es su verdadero nombre– es la matriarca más famosa del espectáculo. Creadora del concepto “momager” (combinación demother ymanager), revolucionó la industria del entretenimiento al convertir la vida cotidiana de sus seis hijos en un negocio televisivo rentable que ya lleva 26 temporadas en la pantalla. Su fórmula es infalible: retiene el 10% en concepto de comisión por cada contrato, patrocinio o negocio que firmen Kim, Kylie, Kendall, Khloé, Kourtney o Rob.

KIM KARDASHIAN

"Nunca me ha dado vergüenza admitir que me encanta el dinero y que me apasiona la idea de ser millonaria. Pero el dinero no llega por casualidad; es el resultado de obsesionarte con tu trabajo, levantarte temprano y nunca dar un 'no' por respuesta", dijo la empresaria a Forbes GettyImages

Si bien su fama nació siendo la estilista personal de Paris Hilton, Kim ganó popularidad en el reality show de la familia Kardashian. El ciclo fue el puntapié inicial para lanzarse al mundo de los negocios y cosechar una fortuna descomunal. En 2019 fundó SKIMS, una firma de ropa interior y fajas moldeadoras que en su primer día en el mercado facturó dos millones de dólares.

El año pasado, Kim celebró la Navidad en su casa con su hijo Saint y su hija mayor, North, y los pequeños, Chicago y Psalm, nacidos de su matrimonio con el rapero, Kanye West

“Esto definitivamente superó todo lo que alguna vez imaginé. A veces me miro al espejo y digo: ‘Sí, lo logré’”, dijo a la revista Time en 2023 tras darse a conocer su cosecha de 1900 millones de dólares. La mayor de las hermanas es madre de cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm, frutos de su matrimonio con Kanye West. Separada del rapero desde 2022, hoy vive un apasionado romance con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

Hace una semana, Kim y Lewis Hamilton disfrutaron de una escapada romántica a Hawái

KENDALL JENNER

A diferencia de sus hermanas, Kendall se abrió paso en el mundo de la Alta Costura y conquistó la pasarela de la mano de Chanel, Versace, Schiaparelli y Givenchy, entre otras firmas top. Tal fue su éxito que, en 2017, a sus 22 años, se convirtió en la modelo mejor paga del mundo–con ganancias de más de 22 millones de dólares anuales–destronandoa la entonces número1, Gisele Bündchen.

Con una exitosa carrera como modelo- llegó a ser la mejor paga del mundo, Jenner desfila para L'Oreal en la Semana de la Moda de París GettyImages

Con un patrimonio estimado de 200 millones de dólares e ingresos anuales por contratos publicitarios que rondan entre los 22 y 60 millones, Kendall brilla también como empresaria en la dinastía Kardashian tras lanzar 818 Tequila.En lo personal, vive una gran historia de amor con el actor australiano Jacob Elordi.

KYLIE JENNER

La menor de las hermanas creció frente a las cámaras en Keeping Up with the Kardashians, pero rápidamente construyó su propio camino como empresaria y modelo. En 2015, con sólo 18 años, convirtió su marca personal en un negocio multimillonario al lanzar sus famosos kits de labios (Kylie Lip Kits), que dieron origen a su compañía Kylie Cosmetics.

Fashionista como sus hermanas, Kylie fue retratada en los minutos previos al desfile de Tom Ford en el marco de la Semana de la Moda de París 2025 GettyImages

Su fortuna supera los600 millones de dólares gracias también a la venta de sus otras marcas de moda, Khy, y de vodka,Sprinter. Es madre de Stormi Webster y Aire Webster junto al músico Travis Scott, con quien mantuvo una relación entre 2017 y 2022. Tras su separación, Kylie rehízo su vida y volvió a apostar al amor junto al actor Timothée Chalamet.

Si bien son celosos de su vida privada, Timothée Chalamet y Kylie Jenner ya no esconden su relación. La pareja blanqueó su noviazgo en 2023 GettyImages

KOURTNEY KARDASHIAN

Es la mayor de los hermanos y la única que ostenta un título universitario (se graduó en Arte Dramático en la Universidad de Arizona). Si bien fue una de las grandes estrellas delreality familiar, lo cierto es que con el tiempo adoptó un perfil menos mediático para enfocarse en la maternidad.

Kourtney y su marido, el músico, Travis Barker están juntos desde hace casi seis años. "Estar con Travis es el sentimiento más sanador que viví hasta ahora. Es el amor más verdadero, maduro y seguro que tuve en toda mi vida", confió recientemente GettyImages

Tras una turbulenta relación de una década con el modelo y actor Scott Disick –padre de sus tres primeros hijos: Mason, Penelope y Reign–, Kourtney finalmente encontró la estabilidad junto al baterista de la bandaBlink-182, Travis Barker. La pareja se casó en 2022 en una fabulosa boda celebrada en un castillo frente al Mediterráneoy al año siguiente dio la bienvenida a su primer hijo en común, RockyThirteen.

Para el gran día, los novios dieron el "sí, quiero" vestidos con diseños exclusivos de Dolce & Gabbana

Dedicada de lleno a promocionar su estilo de vida holístico, lanzó la plataforma digital de salud y bienestar Poosh, y una marca de suplementos y gomitas vitamínicas, Lemme.

KHLOÉ KARDASHIAN

“No estoy saliendo con nadie y estoy feliz. Esta energía me resulta excelente en este momento”, declaró hace unas semanas la bella californiana de 42 años en su podcastKhloé in Wonder Land.

Con más de 290 millones de seguidores en sus redes sociales, la modelo e influencer promociona su marca de ropa inclusiva, Good American GettyImages

La socialité, que anteriormente estuvo casada con el basquetbolista Lamar Odom y luego mantuvo una relación compleja con el jugador de la NBA Tristan Thompson –padre de sus hijos, True y Tatum–, hoy tiene la mirada puesta en su rol como madre y empresaria. Creadora de la marca de ropa inclusiva Good American, Khloé tiene una fortuna estimada de 90 millones de dólares. Sus ganancias incluyen además los contratos millonarios en The Kardashians, las campañas digitales en sus redes sociales y su sociedad con la marca de bienestar neozelandesa Dose & Co.