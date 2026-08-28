Fama y dinero: quién es quién en la dinastía Kardashian-Jenner, que cosecha 1500 millones de seguidores en total en Instagram

La icónica familia estadounidense trascendió el reality show que la llevó a la fama y logró forjar un nombre propio y millonario en el mundo de la moda, el showbiz y la belleza
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Juntos forman una de las familias más famosas y populares de los Estados Unidos. Su matriarca, Kris Jenner, es una reconocida empresaria que logró transformar el nombre familiar en una verdadera marca global y millonaria. De su primer matrimonio con el destacado abogado Robert Kardashian –conocido por haber integrado la defensa de O.J Simpson, acusado de haber asesinado a su mujer, Nicole Brown, en 1994–, nacieron Kourtney (47), Kim (45), Khloé (42) y Rob (30). Además, en su segundo matrimonio con el medallista olímpico Bruce Jenner –quien en 2015 hizo pública su transición de género presentándose formalmente como Caitlyn Jenner– tuvo a Kendall (30) y Kylie (29).
Gracias a su visión de negocios, Kris creó en 2007 el reality que los llevaría a la fama, Keeping Up With The Kardashians, centrado en la vida íntima de los integrantes del clan que estuvo al aire 20 temporadas y que luego fue rebautizado como The Kardashians.
Hoy, cada uno de sus hijos brilla con nombre propio, formó familia y cosechó fortunas a través de sus marcas de cosméticos, ropa, suplementos naturales y bebidas alcohólicas. A sus 70 años, la matriarca vive con orgullo cada uno de los logros de los suyos. “Mi sueño era guiar a mis hijas hacia donde estuviera su pasión, ayudarlas a descifrar cómo se vería un negocio, ponerlo en marcha y construir marcas que pudieran sostener su propio estilo de vida y convertirse en su propio legado”, dijo a Forbes en 2023.
KRIS JENNER
A sus 70, Kristen Mary Houghton –ese es su verdadero nombre– es la matriarca más famosa del espectáculo. Creadora del concepto “momager” (combinación demother ymanager), revolucionó la industria del entretenimiento al convertir la vida cotidiana de sus seis hijos en un negocio televisivo rentable que ya lleva 26 temporadas en la pantalla. Su fórmula es infalible: retiene el 10% en concepto de comisión por cada contrato, patrocinio o negocio que firmen Kim, Kylie, Kendall, Khloé, Kourtney o Rob.
KIM KARDASHIAN
Si bien su fama nació siendo la estilista personal de Paris Hilton, Kim ganó popularidad en el reality show de la familia Kardashian. El ciclo fue el puntapié inicial para lanzarse al mundo de los negocios y cosechar una fortuna descomunal. En 2019 fundó SKIMS, una firma de ropa interior y fajas moldeadoras que en su primer día en el mercado facturó dos millones de dólares.
“Esto definitivamente superó todo lo que alguna vez imaginé. A veces me miro al espejo y digo: ‘Sí, lo logré’”, dijo a la revista Time en 2023 tras darse a conocer su cosecha de 1900 millones de dólares. La mayor de las hermanas es madre de cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm, frutos de su matrimonio con Kanye West. Separada del rapero desde 2022, hoy vive un apasionado romance con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton.
KENDALL JENNER
A diferencia de sus hermanas, Kendall se abrió paso en el mundo de la Alta Costura y conquistó la pasarela de la mano de Chanel, Versace, Schiaparelli y Givenchy, entre otras firmas top. Tal fue su éxito que, en 2017, a sus 22 años, se convirtió en la modelo mejor paga del mundo–con ganancias de más de 22 millones de dólares anuales–destronandoa la entonces número1, Gisele Bündchen.
Con un patrimonio estimado de 200 millones de dólares e ingresos anuales por contratos publicitarios que rondan entre los 22 y 60 millones, Kendall brilla también como empresaria en la dinastía Kardashian tras lanzar 818 Tequila.En lo personal, vive una gran historia de amor con el actor australiano Jacob Elordi.
KYLIE JENNER
La menor de las hermanas creció frente a las cámaras en Keeping Up with the Kardashians, pero rápidamente construyó su propio camino como empresaria y modelo. En 2015, con sólo 18 años, convirtió su marca personal en un negocio multimillonario al lanzar sus famosos kits de labios (Kylie Lip Kits), que dieron origen a su compañía Kylie Cosmetics.
Su fortuna supera los600 millones de dólares gracias también a la venta de sus otras marcas de moda, Khy, y de vodka,Sprinter. Es madre de Stormi Webster y Aire Webster junto al músico Travis Scott, con quien mantuvo una relación entre 2017 y 2022. Tras su separación, Kylie rehízo su vida y volvió a apostar al amor junto al actor Timothée Chalamet.
KOURTNEY KARDASHIAN
Es la mayor de los hermanos y la única que ostenta un título universitario (se graduó en Arte Dramático en la Universidad de Arizona). Si bien fue una de las grandes estrellas delreality familiar, lo cierto es que con el tiempo adoptó un perfil menos mediático para enfocarse en la maternidad.
Tras una turbulenta relación de una década con el modelo y actor Scott Disick –padre de sus tres primeros hijos: Mason, Penelope y Reign–, Kourtney finalmente encontró la estabilidad junto al baterista de la bandaBlink-182, Travis Barker. La pareja se casó en 2022 en una fabulosa boda celebrada en un castillo frente al Mediterráneoy al año siguiente dio la bienvenida a su primer hijo en común, RockyThirteen.
Dedicada de lleno a promocionar su estilo de vida holístico, lanzó la plataforma digital de salud y bienestar Poosh, y una marca de suplementos y gomitas vitamínicas, Lemme.
KHLOÉ KARDASHIAN
“No estoy saliendo con nadie y estoy feliz. Esta energía me resulta excelente en este momento”, declaró hace unas semanas la bella californiana de 42 años en su podcastKhloé in Wonder Land.
La socialité, que anteriormente estuvo casada con el basquetbolista Lamar Odom y luego mantuvo una relación compleja con el jugador de la NBA Tristan Thompson –padre de sus hijos, True y Tatum–, hoy tiene la mirada puesta en su rol como madre y empresaria. Creadora de la marca de ropa inclusiva Good American, Khloé tiene una fortuna estimada de 90 millones de dólares. Sus ganancias incluyen además los contratos millonarios en The Kardashians, las campañas digitales en sus redes sociales y su sociedad con la marca de bienestar neozelandesa Dose & Co.
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