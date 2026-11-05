Famosos de fiesta: Estrellas del cine, la música y el deporte se dieron cita en una gala solidaria en Los Ángeles

El exclusivo evento fue en los Milk Studios y contó con la conducción de Jimmy Kimmel
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Los reflectores de Hollywood apuntaron la semana pasada hacia los Milk Studios, en Los Ángeles, donde Airbnb.org celebró su primera gala benéfica rodeada de figuras del cine, la música, el deporte y la filantropía. El encuentro tuvo un objetivo claro: recaudar fondos y visibilizar la labor de la organización sin fines de lucro que ofrece alojamiento de emergencia gratuito a personas afectadas por desastres naturales, crisis humanitarias o situaciones de vulnerabilidad. La velada estuvo conducida por Jimmy Kimmel, quien aportó su característico sentido del humor a una noche marcada por la emoción y la solidaridad.
Entre los invitados famosos se encontraban Charlize Theron, Matthew McConaughey y Camila Alves, Zoe Saldaña, Serena Williams, Joshua Jackson, Joaquin Phoenix y Rooney Mara. Para la ocasión, el espacio fue transformado en un elegante escenario con espectaculares arreglos florales y una cuidada puesta en escena.
Los asistentes disfrutaron de un menú diseñado por el reconocido chef español José Andrés, fundador de World Central Kitchen y uno de los grandes referentes de la ayuda humanitaria a nivel internacional. Como broche de oro, la música también tuvo su momento estelar. La cantante británica Charli XCX sorprendió a todos con una actuación especial.
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