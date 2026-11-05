Famosos de fiesta: Estrellas del cine, la música y el deporte se dieron cita en una gala solidaria en Los Ángeles

Los reflectores de Hollywood apuntaron la semana pasada hacia los Milk Studios, en Los Ángeles, donde Airbnb.org celebró su primera gala benéfica rodeada de figuras del cine, la música, el deporte y la filantropía. El encuentro tuvo un objetivo claro: recaudar fondos y visibilizar la labor de la organización sin fines de lucro que ofrece alojamiento de emergencia gratuito a personas afectadas por desastres naturales, crisis humanitarias o situaciones de vulnerabilidad. La velada estuvo conducida por Jimmy Kimmel, quien aportó su característico sentido del humor a una noche marcada por la emoción y la solidaridad.

Jimmy Kimmel llevó adelante la conducción de la gala

Entre los invitados famosos se encontraban Charlize Theron, Matthew McConaughey y Camila Alves, Zoe Saldaña, Serena Williams, Joshua Jackson, Joaquin Phoenix y Rooney Mara. Para la ocasión, el espacio fue transformado en un elegante escenario con espectaculares arreglos florales y una cuidada puesta en escena.

Jessica Alba con un vestido de escote asimétrico de Donna Karan GettyImages - Getty Images North America

Sienna Miller llevó un diseño satinado de Alberta Ferretti. GettyImages - Getty Images North America

La actriz Madelyn Cline lució un vestido con estampa bordada y finos breteles de Wiederhoeft, al que le sumó joyas de Gabriel & Co. GettyImages - WireImage

Cynthia Erivo, con un diseño de Kong Tri, posó con Joshua Jackson GettyImages - Getty Images North America

Camila Alves, con un sensual diseño de Sergio Hudson y joyas de Le Vian, y Matthew McConaughey GettyImages - Getty Images North America

Charlize Theron sorprendió con look de Givenchy: vestido escote halter de flecos y sandalias con maxipompón GettyImages - Getty Images North America

Demi Lovato llevó un traje estructurado de Schiaparelli que combinó con zapatos Giuseppe Zanotti GettyImages - WireImage

Serena Williams lució espectacular con un vestido animal print de Clio Peppiatt GettyImages - Getty Images North America

Los asistentes disfrutaron de un menú diseñado por el reconocido chef español José Andrés, fundador de World Central Kitchen y uno de los grandes referentes de la ayuda humanitaria a nivel internacional. Como broche de oro, la música también tuvo su momento estelar. La cantante británica Charli XCX sorprendió a todos con una actuación especial.

El show en vivo de Charli XCX puso a todos los famosos a bailar

Zoe Saldana llevó un smoking firmado por Saint Laurent sin camisa y divinas joyas Cartier