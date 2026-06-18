Florencia Macri. La hermana menor de Mauricio Macri lanzó su carrera como cantante: cómo se llama su banda

Cineasta, fotógrafa y dueña de una marca de ropa, ahora le pone la voz a una banda de música
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Después de muchísimos ensayos, Florencia Macri (41) se presentó el viernes 12 de junio en el Hotel Faena con Fantasy Order, la banda que fusiona dream pop, noise, post punk y música alternativa y que lidera junto con su gran amigo Miguel Larreta. Formar una banda y animarse a cantar eran sueños que la hermana del ex presidente Mauricio Macri tenía pendientes. Dueña de un perfil bajo, el arte siempre ha estado presente en la vida de la menor de los seis hijos de Franco Macri [su mamá es la psicóloga María Cristina Greffier, con quien Macri estuvo casado entre 1982 y 1986]: estudió Cine en la Fundación Universidad del Cine [FUC], se dedicó a la fotografía y, recientemente, lanzó Come On, una marca de ropa inspirada en la música.
Cuando Florencia empezó a viajar más seguido a la Argentina tras haber vivido por más de seis años en Miami, Estados Unidos, se lanzó de lleno a concretar su proyecto musical de impronta experimental. Según anunciaron el productor Leroy Rotman y la productora Sound Ambition, los temas de Fantasy Order –la mayoría de las canciones surgen de sesiones en las cuales la improvisación es central– se plasmarán en los próximos meses en un álbum de estudio.
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