“Fue inolvidable”. Carolina Baldini: las fotos de sus soñadas vacaciones en Formentera con su novio y sus tres hijos

La primera parada de sus soñadas vacaciones fue Nápoles. Acompañada por su novio Pablo Pereyra, Carolina Baldini disfrutó a lo grande del partido en el que el Napoli se consagró campeón. “Ahí me encontré con Claudia (Villafañe) y fue superemocionante para las dos. Un rato antes de que empezara la final, ella me miró y me dijo: ‘Mirá si Giovanni (Simeone) hace un gol’. ¡Tenía razón, qué golazo que hizo mi hijo en los diez minutos finales! Fue tan increíble y con tanta emoción…”, nos cuenta desde sus fabulosos días de descanso en el verano europeo.

"Soy muy constante, disciplinada y entreno hace muchos años todos los días, menos sábados y domingos. Me cuido en las comidas y como muy sano", revela Caro sobre los secretos de su impactante figura.

"Tengo una personal trainer que me acompaña a todos lados del mundo por zoom. Cuando viajo, se despierta a la cinco de la mañana por la diferencia horaria y me entrena", asegura.

Después de Nápoles, Caro y Pablo estuvieron unos días en Capri y Sorrento y finalmente se encontraron con Gio, Gianluca y Giuliano –frutos del matrimonio de la ex modelo con Diego Simeone– en Formentera, donde alquilaron una casa para estar juntos. Las parejas de los futbolistas también fueron de la partida. “Para mí fue un plan divino, el mejor programa. Es la segunda vez que podemos reunirnos durante las vacaciones del fútbol que tienen ellos. Pasamos una semana inolvidable de charlas, playa, mates, barco, comida rica, bailes. Para mí fue un regalo del cielo poder tenerlos a los tres conmigo”, revela Carolina, que hasta mediados de julio seguirá en Europa.

Giuliano con Irene (de bikini estampado), Giovanni junto a su mujer Giulia (de bikini verde); Gianluca con Abril (con cup negra); y Caro con Pablo.

Carolina y Pablo, que están de novios desde junio de 2022, durante un paseo en barco con Nápoles como telón de fondo.

La pareja posa enamorada en una cueva de piedras en la playa de Formentera.

Carolina y Pablo, impecables con el Mediterráneo a sus espaldas.

"Estoy muy orgullosa de los hombres que son, de su presente y de las mujeres que eligieron. Me emociona mucho ver cómo las tratan. Además, soy amiga de mis tres nueras, cero celosa", le contó Baldini a ¡HOLA! Argentina en una entrevista en 2021.

