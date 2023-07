Herederas Sub 25. Son hijas de mujeres muy famosas, pero sus nombres también suenan con fuerzas: ¡conocelas!

escuchar

SURI CRUISE: NEW YORK STYLE

Suri Cruise tiene 17 años y es la hija de Katie Holmes y Tom Cruise.

Las cámaras la siguen desde que nació y, más aún, después del escandaloso divorcio de sus padres, Katie Holmes y Tom Cruise, a quien no ve, aparentemente, hace una década. A sus 17 años, Suri está terminando la secundaria y ya habría enviado su formulario de inscripción a varias universidades para estudiar Diseño de Moda. Por el momento, es una incógnita si permanecerá en Nueva York junto a su mamá, de quien es muy compinche, o si se radicará en otra ciudad. Además de la moda, es fanática de la música: Suri cantó en dos películas dirigidas por su madre.

Katie Holmes en Nueva York. Madre e hija son súper compinches y amantes de la moda. Getty Images

MARLOWE OTTOLINE: PEQUEÑA IT GIRL

Marlowe y Sienna Miller en el desfile de Proenza Schouler durante la Semana de la Moda de Nueva York, el 11 de febrero de este año. Getty Images

A principios de 2023, con sólo 10 años, la hija de Sienna Miller y el actor británico Tom Sturridge debutó como espectadora en la Semana de la Moda de Nueva York en el desfile de Proenza Schouler. Como buena heredera de estilo, Marlowe lució un conjunto de blazer y pantalón sastrero que complementó con zapatillas deportivas en blanco y negro, lentes de sol rectangulares y una cartera Dior. Desde la front row, no sólo posó junto a su mamá, sino que además se dio el lujo de dialogar con la gurú de la moda Anna Wintour.

EVER ANDERSON: UNA WENDY AGUERRIDA

Ever Anderson, que es embajadora de Miu Miu, durante el desfile primavera-verano 2023 de la firma en la Semana de la Moda de París, en octubre de 2022. Getty Images

Tiene 15 años y es la hija mayor de la actriz y modelo ucraniana Milla Jovovich y del director y productor de cine británico Paul W. S. Anderson. A los 9, debutó en la pantalla grande con Resident Evil: El capítulo final (dirigida por su padre), donde interpretó a la versión joven del personaje de su madre. También participó en la película Viuda negra, de Marvel, y es Wendy en la nueva Peter Pan & Wendy, de Disney. Además de actuar, es apasionada de la lectura y el arte. Habla inglés, ruso, francés y está estudiando japonés.

La actriz y modelo ucraniana. Su hija Ever contó: "Me enamoré de la interpretación cuando era chica porque mis padres solían llevarme a los sets de filmación. Pude viajar mucho con ellos y simplemente por estar allí aprendí un montón". Getty Images

DEVA CASSEL: EL MODELAJE EN LA SANGRE

Deva Cassel en el desfile de la colección de mujeres otoño-invierno 2023/2024 de Christian Dior en la Semana de la Moda en París, en febrero de este año. Getty Images

Siempre bajo la atenta mirada de sus padres, Monica Bellucci y el actor y director francés Vincent Cassel, Deva (cuyo nombre significa ‛'diosa’ en sánscrito) debutó como modelo a los 14 años (hoy tiene 18) para una campaña de Dolce & Gabbana. Es la embajadora más joven de Cartier y ya mostró su talento para la pasarela en desfiles de Jacquemus. También está dando sus primeros pasos como actriz en una serie de Netflix cuyo rodaje empezó en mayo. Deva, además, habla cuatro idiomas: francés, italiano, inglés y portugués (vivió dos años en Río de Janeiro con su familia).

Monica Bellucci en París, en febrero de 2023. "Mis padres me aconsejan pero me animan a tomar mis propias decisiones", aseguró Deva, su hija mayor. Getty Images

APPLE MARTIN: CHICA COLDPLAY

En enero, Apple Martin asistió al desfile de la colección primavera-verano 2023 de Chanel Haute Couture en la Semana de la Moda de París. Getty Images

Karl Lagerfeld la conoció cuando ella tenía 4 años y aseguró que un día sería una musa de Chanel. En enero de 2023, la hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin –tiene 19 años– asistió por primera vez a la Semana de la Moda de París invitada por la maison francesa, enfundada en un perfecto conjunto de tweed. De perfil bajo, mantiene sus redes sociales en privado y estudia en la Universidad de Vanderbilt, en Nashville. En 2018, cantó durante un concierto de Coldplay y está acreditada como coautora de una de las canciones de la banda británica, “Let Somebody Go”.

Apple mantiene sus redes sociales en privado, aunque alguna que otra vez se la vio en videos de Goop, la marca de bienestar y lifestyle de su madre, Gwyneth Paltrow. Getty Images

CARYS DOUGLAS: UNA ARTISTA ESTUDIOSA

Carys Zeta Douglas sorprendió a todos por su soltura en la red carpet del Festival de Cannes, donde su padre, Michael Douglas, recibió la Palma de Oro en reconocimiento por sus 55 años de trayectoria. Getty Images

A sus 20 años, despertó la atención de medios de todo el mundo tras su paso por la red carpet del Festival de Cannes 2023, donde brilló junto a sus padres, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones. Le gusta cantar y tocar el piano e hizo algunos trabajos como modelo, pero su foco está puesto en la universidad. En 2021, después de graduarse con honores de un internado de Europa (hizo un bachillerato Internacional), empezó a estudiar Ciencias Políticas e Historia, igual que su hermano Dylan, aunque luego se habría cambiado de carrera para seguir su pasión por la moda.

"Caminar por la icónica alfombra roja de Cannes con mi hija y mi marido fue una noche que nunca olvidaré", comentó Catherine Zeta-Jones. Getty Images

HONOR SWINTON BYRNE: ACTRIZ Y PSICÓLOGA

“Mi mamá y yo somos mejores amigas y almas gemelas, tenemos los mismos gestos", aseguró Honor sobre su relación con Tilda Swinton. Getty Images

La hija de Tilda Swinton y el dramaturgo John Patrick Byrne inició su formación escolar en un colegio Waldorf recién a los 7 años y el secundario lo cursó en una escuela libre de exámenes y calificaciones que su madre cofundó en 2013. A los 18 años (hoy tiene 25), mientras trabajaba como florista para poder costearse un viaje solidario a África, su madrina, la directora de cine Joanna Hogg, la llamó para protagonizar la película autobiográfica The Souvenir, en la que también actúa su madre. Además, Honor estudió Psicología.

Tilda Swinton y su hija Honor trabajaron juntas en las películas The Souvenir, parte I y II, en donde hacen de madre e hija. Getty Images

LIV FREUNDLICH: SIGUE SU PROPIO CAMINO

"Mi mamá baila mucho en público y lo hace a propósito para avergonzarme. Pero nunca deja de hacerme reír", contó Liv sobre la complicidad con su mamá, Julianne Moore. Getty Images

La hija menor de Julianne Moore y el director de cine Bartholomew Freundlich estudia en la Universidad de Northwestern, en Chicago, y, si bien hizo de extra en algunas películas de su padre y hasta trabajó como asistente de producción en una de ellas, el mundo del cine no sería el ámbito elegido para desarrollarse. Liv y su madre son muy unidas y comparten la pasión por la moda y el básquet. Además, fue ella quien inspiró a Julianne en su lucha contra la tenencia de armas.

MIA THREAPLETON: DE TAL PALO, TAL ASTILLA

Mia Threapleton en una fiesta anterior a los premios BAFTA en Londres, en febrero pasado. Kate Winslet prefirió no ir para dejarle el protagonismo a su hija. Getty Images

Usar el apellido de su padre, el director inglés Jim Threapleton, la ayudó a pasar inadvertida, aunque el parecido físico con su madre, Kate Winslet, es difícil de ocultar. Mia se crio en Manhattan alejada del ojo público y no tiene redes sociales; pero este año, a sus 22, se robó todas las miradas en los premios BAFTA, donde la actriz de Titanic fue galardonada por su papel en I Am Ruth, drama para la TV que ambas protagonizaron. Su debut actoral fue a los 14 años, estuvo en una película de terror italiana y una serie estadounidense. En los próximos meses se la verá en el drama británico The Buccaneers.

“Si pudiera cortar este premio por la mitad, se lo daría a mi hija, Mia Threapleton. Esto lo logramos juntas, nena”, dijo Kate Winslet cuando ganó el premio BAFTA a Mejor Actriz de Televisión por la película I am Ruth, donde hicieron de madre e hija. Getty Images

LENI OLUMI KLUM: FUTURA TOP MODEL

Tras los pasos de su madre. Leni Olumi Klum en el desfile de la colección otoño-invierno 2023 de Michael Kors durante la Semana de la Moda de Nueva York, el pasado febrero. Getty Images

Siguiendo los pasos de su mamá, Heidi Klum, Leni (19) se perfila como una destacada top model de la Generación Z. Sus padres no le permitieron trabajar hasta los 16 años, y en 2020 se abrió camino en la industria de la moda cuando protagonizó junto a su madre la portada de Vogue Alemania. Ya desfiló para Dolce & Gabbana, se convirtió en embajadora de Dior beauty en Alemania y tiene una colección cápsula con Fila. Su padre biológico, el magnate italiano Flavio Briatore, nunca la reconoció como hija y fue adoptada por el músico Seal, con quien Heidi tuvo otros tres herederos.

Además de posar juntas para la portada de Vogue Alemania, Heidi y Leni protagonizaron campañas publicitarias de una marca de lencería, que despertaron algunas críticas en las redes sociales, donde acusaron a la top model de sexualizar a su hija. Getty Images

