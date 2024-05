“Milagro”. Sonsoles Rey presentó el libro en el que cuenta su historia de vida, marcada por los trasplantes de riñón

Escuchar

La sala Carlos Gorostiza del Pabellón Amarillo de La Rural estuvo colmada de amigos y admiradores de Sonsoles Rey (44), quien presentó su libro De nuevo sale el sol, una selección de crónicas sobre uno de los momentos más difíciles que vivió, su segundo trasplante de riñón (después de una larga espera pudo ser operada en 2012 y Sandra Mihanovich, su madrina y la mujer de su mamá, Marita Novaro, fue la donante. A los 24 años ya había sido trasplantada por primera vez).

Sonsoles abrazada a su hijo León, de 13 años. “Al primero que le dedico el libro es a él, porque llegué a mi casa con un tubo en el cuello y me miró y me dijo ‘todo bien ma, parecés un robot. No pasa nada, no es tan grave’, contó ella. Tadeo Jones

Tomás y Carol Rey, hermanos de Sonsoles, con Marita Novaro, su mamá. Tadeo Jones

Acompañada por sus seres queridos, Sonsoles habló de su historia: “Gracias a los que conozco y a los que no por acompañarme hoy, y desde hace dieciséis años, con este tema. Ahora sé realmente el milagro de lo que fue el trasplante con Sandra”, dijo, mientras contaba que por tercera vez su órgano requiere ser reemplazado y que durante 2023 fracasaron todos los intentos: varios familiares y amigos se ofrecieron a darle el riñón que necesita, pero en ningún caso se pudo llegar a la cirugía por complicaciones en el proceso o porque los donantes no pasaban los tests de compatibilidad. “El año pasado fue el más duro de mi vida, porque se me iban cayendo los donantes”, agregó.

El padre de la autora, Johnny Rey, junto a su mujer, María Foster. Tadeo Jones

La autora junto a Tuti Yofre, que también recibió un trasplante de riñón. Tadeo Jones

Sandra Mihanovich acompañó a su ahijada cantando. Tadeo Jones

“Me ponía a bailar sola en mi casa, ahí empecé a ver que a la gente le importaba que estuviera contenta. Cambié de look, me puse una mariposa en la ropa, y bailaba, porque si no iba a estar todo el año en jogging esperando que la oscuridad me comiera. Mientras se me caía el pelo, yo seguía bailando. Me dedico este libro e historia a mí, por la fuerza que tengo que tener cuando suena el despertador a la mañana para ir a diálisis”, dijo Sonsoles, y el público se puso de pie, emocionado, para ovacionarla.

La autora posa para la cámara de ¡Hola! Argentina en uno de los días más especiales de su vida. Tadeo Jones

La familia al completo: Sandra Mihanovich, León Guzmán, el hijo de la autora, y su madre, Marita Novarro. Tadeo Jones

A la presentación en sala la Carlos Gorostiza del Pabellón Amarillo de La Rural, acudieron más de 150 personas. Tadeo Jones

Muy emocionada al escuchar las palabras de la autora, Sandra Mihanovich le dedicó una canción a su ahijada y tocó la guitarra en vivo. Tadeo Jones

Feliz, Sonsoles posó con su padre, Johnny Rey, y su mujer, María Foster, quienes estuvieron en primera fila apoyándola. Tadeo Jones

