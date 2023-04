Heredera. Es la hija de la ex modelo Sol Acuña, tiene 19 años y debuta en el mundo del diseño: “Soy muy autoexigente”

escuchar

Basta escribir “Zuzu Coudeu” en los buscadores de Internet para encontrarla, rankeando bien arriba en Youtube, en Instagram o en TikTok. Zuzu (que es el sobrenombre de Azucena) es modelo de la agencia Lo Management, conoce de tendencias y tiene en su ADN una capacidad envidiable para armar outfits que no pasan inadvertidos. “Más que influencer, me considero creadora de contenido. Desde que me levanto, ya estoy planificando qué material voy a subir. Si me demoro con un video, mis seguidores me lo reclaman al segundo”, reconoce Zuzu con ese combo de sonrisa transparente, seguridad, sofisticación y belleza magnética con la que ya conquistó marcas internacionales como Lacoste, empresas de accesorios y de skincare. Ahora se prepara para lanzar su primera cápsula para Rapsodia, la marca que su madre, la ex modelo Sol Acuña, creó en 1999 con Josefina Helguera.

–Hace algunos años, decías que tu deseo era ser actriz. ¿Qué paso?

–Es que me gustan muchas cosas. Pintar, hacer deportes o cocinar. Hasta hace poco, tuve un emprendimiento de pastelería, Zuzu Cooks [ahora está en stand by]. Me encanta lo dulce, soy fan del dulce de leche. Actuar me encanta. El año pasado, hice un casting para Cris Morena. No me llamó [se ríe], pero estoy feliz de haberlo hecho.

–¿Y cómo fue que terminaste trabajando en Rapsodia?

–El año pasado, cuando yo estaba cursando la carrera de Comunicación de Moda en la Universidad de Palermo, mamá me propuso sumarme. Trabajo en el área de marketing de la empresa. Tengo a mi cargo el contenido orgánico de sus redes, por ejemplo, los Get ready with me [son unos reels en los que Sol Acuña o Josefina Helguera muestran qué combinaciones pueden hacerse con el perchero de la marca].

–¿Y cómo surgió lo de tener una cápsula propia dentro de la marca?

–Mamá me tiró la idea hace un par de años. Me pareció un gran desafío meterme en el tema del diseño y ver cómo se arma una colección. De esta campaña 2023, elegí algunos ítems y les sumé una vuelta de tuerca: les di mi impronta. Es un orgullo, pero también una gran responsabilidad.

–¿Tenés un estilo similar al de tu mamá?

–La ropa siempre me gustó y la verdad es que me animé a mucho. [Se ríe]. A los 4 años, me armaba unos looks increíbles con la ropa de mamá. Si le decía que quería salir vestida de princesa a la calle o con calzas de Hello Kitty y remera con flores estampadas, me dejaba. A los 12 años, era capaz de salir con campera plateada a las 12 del mediodía. Aunque con ella compartimos el estilo, yo soy más rockera. Para mí, es clave sentirme cómoda. Y eso sí: me gusta tener siempre un ítem que se destaque.

BRILLO Y COLOR

La falda verde de lentejuelas y el suéter inmenso a rayas y lúrex acompañan los movimientos de Zuzu, quien –frente a las cámaras– se mueve como pez en el agua. Con el punch de rubio que, desde hace poco luce su melena corta, el parecido físico con su madre es notorio. “Me encanta que me digan que me parezco a mamá. Ella es mi referente. Es una diosa. Hay veces que me doy cuenta de que soy igual a ella… sus mismos gestos, las mismas palabras”, dice Zuzu. Y tienen la misma sonrisa. Y un tatuaje en el antebrazo izquierdo que dice en imprenta “Ludivine”, el nombre de su hermanita que nació sin vida el 24 de diciembre de 2009. “Hace un año y medio, después de un viaje a Bariloche con amigas, le dije a mamá ‘Vamos a tatuarnos’. Yo tenía 6 años cuando pasó. Estaba en primer grado y recuerdo llorar mucho en los recreos. Mamá estaba muy preocupada por mí. Su terapeuta, entonces, me pidió que dibujara a Ludi. La hice en el cielo con alas y con un corazón enorme. ‘Esta chica lo está procesando bastante bien’, le dijo. Aunque la palabra muerte es fuerte, en casa no es tabú. Es importante hablarlo. En Navidad, hacemos un brindis por Ludivine, que es justo su cumpleaños. El 12 de diciembre de 2012, el Día de la virgen de Guadalupe, nació mi hermano Lucio. Fue un milagro: mamá no podía quedar embarazada. Nos llevamos 9 años y lo amo. ‘Si Ludivine no se hubiera ido, Lucio no estaría acá’, suele decir mamá”.

–¿En qué más son parecidas con tu mamá?

–Tenemos el mismo talle de todo y compartimos la ropa: antes iba yo a su ropero y ahora es ella quien viene al mío. “Prestame”, me dice. Y ¡¿qué le voy a decir?! [Se ríe]. Nos encanta viajar. Compartimos, además, la independencia. Mamá, que empezó a trabajar cuando era chica, me lo transmitió. Pasé varios veranos en la calle de mi barrio vendiendo limonada o cosas que uno usaba para juntar plata. Con la campaña que hice para Complot, pude ir ahorrando de a poco para un auto. Durante la pandemia, lancé el emprendimiento de tortas. Con lo que vendía, pagaba la nafta. De mamá también heredé la autoexigencia. Trato de hacer todo lo mejor posible. Y, a veces, me paso de rosca. Hace unas semanas, el médico me dijo que me quedaba sin voz y dormía poco debido al estrés. Ahora, mamá y yo empezamos a meditar juntas.

–¿Qué sentís cuando te dicen que sos “la heredera”?

–Entiendo que me lo digan, pero me incomoda un poco. ¿Heredera de qué? Cada vez que me llaman así, siento que me tiran un elefante encima. ¡Mirá si el día de mañana no me quiero dedicar a hacer moda! Yo toda la vida voy a ser “la hija de…”, pero, cuando arranqué con las redes, haciendo videos en Youtube a los 14 años, mi idea fue ir por mi lado: no dije ni mu que mi mamá era Sol Acuña. Quise pelearla desde otro lugar. Y, cuando mamá me cuenta que se encuentra con gente que le dice “Ah, vos sos la mamá de Zuzu”, siento que lo estoy logrando.

