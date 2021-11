Ian Fleming, el creador de James Bond, también fue un espía al servicio de la reina Isabel II

Daniel Craig, el más sensible de los Agentes 007, se despidió de este papel tras el estreno de No Time to Die, la vigesimoquinta película de una saga que comenzó, en 1962, con El satánico Dr. No, dirigida por Terence Young, y protagonizada por Sean Connery y Ursula Andress. De 1962 a 2021, el personaje creado por Ian Fleming (1908-1964) se hizo de carne y hueso gracias a Sean Connery, George Lazenby (protagonista de 007: Al servicio de Su Majestad), en 1969; Roger Moore, Pierce Brosnan, Timothy Dalton y, finalmente, Craig.

George Lazenby, en 007: Al servicio de Su Majestad (1969). Getty Images

Roger Moore como James Bond. Getty Images

Sean Conner, en James Bond: de Rusia con amor. Getty Images

Timothy Dalton en 007: Su nombre es peligro. Getty Images

Pierce Brosnan en la piel del detective para el film El mañana nunca muere. Getty Images

Todos ellos se desenvolvieron en la pantalla grande como geniales espías al servicio de Su Majestad. Un capítulo aparte es la estrecha relación entre la corona británica y James Bond. Como punto álgido de esa particular historia de amor hay que recordar la aparición de la mismísima Isabel II en un sketch junto al Agente 007 durante la gala de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres. Sin embargo, a veces se olvida que, detrás de James Bond, hay un autor, el creador de una serie de novelas sobre este seductor espía que, por la magia del cine, se transformó en personaje icónico de la cultura popular.

IAN FLEMING, EL ESCRITOR

Un retrato del creador de James Bond. Getty Images

Aunque los críticos no son muy magnánimos en cuanto a la calidad literaria de Ian Fleming, lo cierto es que cuando, en 1953 (tenía 45 años), escribió la primera novela de acción de James Bond –en una lujosa mansión de Jamaica llamada Goldeneye–, no sospechaba el tremendo éxito que tendría. Llegó a vender 30 millones de copias de sus doce novelas llenas de alcohol, humo, violencia y atractivas mujeres con espíritu de Mata Hari, que se dejaban seducir por James Bond, el espía de la Guerra Fría por antonomasia. Fleming sabía de lo que escribía. Nacido en Londres, en mayo de 1908, se educó en las mejores escuelas del Reino Unido: del Eton College a la Academia Militar de Sandhurst, de la que fue expulsado por su indisimulado gusto por la vida licenciosa. Finalmente, estudió Letras en Ginebra y Múnich. Su madre, la socialité Evelyn Rose, obsesionada con el éxito y la fama, buscó salidas para este hijo díscolo y, en un primer momento, le consiguió un puesto de reportero en la Agencia Reuters, donde no cosechó fama alguna. Después, intentó satisfacer a su madre y se volcó a la Bolsa. Otro fracaso. Finalmente, la Segunda Guerra Mundial le abrió las puertas de los Servicios de Inteligencia internacionales. Como miembro de la División de Inteligencia Naval participó en distintas operaciones y más que jugar a ser espía, lo fue y más tarde, llevó sus experiencias al papel. Por ejemplo, entre 1941 y 1942 trabajó en la Operación Goldeneye, cuyo fin era mantener una estructura de espionaje en España, en caso de que Alemania invadiera este país.

UNA MUERTE PREMATURA

El año 1952 fue muy especial para Fleming. Por un lado, comenzó a escribir Casino Royale y, por otro, se casó con Ann Charteris, una aristócrata con quien, desde 1939, había entablado una amistad –demasiado amistosa–, en especial para los maridos de ella: estuvo casada con el tercer barón O’Neill y, desde 1945, con el segundo vizconde de Rothermere. Trece años después de su primer amorío, ambos decidieron casarse. Ella siempre decía que Ian Fleming le había parecido, desde su primer encuentro, un hombre “original, entretenido y totalmente diferente a cualquier persona”. Fleming contaba con humor que el nacimiento de James Bond se debió principalmente al estrés que le ocasionó su inminente matrimonio. Se encerró a escribir en su casa de Jamaica y se impuso un ritmo de trabajo que mantuvo en sus siguientes trabajos: 2.000 palabras al día. Un año más tarde, saboreó al fin eso que su madre tanto ambicionaba, el éxito. Las palabras de John F. Kennedy hacia otro de sus títulos, Desde Rusia con amor (1957), supusieron su definitiva escalada hacia las ventas millonarias. El resto, ya es historia. Ian Fleming, al principio algo reacio, terminó aplaudiendo que un escocés, Sean Connery, interpretara a James Bond en la versión cinematográfica. Mientras Hollywood y el mundo se rendían a sus pies, él, fumador empedernido, y bebedor sin freno, moría en 1964 (a los 56 años) de un problema cardíaco. Demasiado corazón en un hombre contradictorio.