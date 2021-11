Imparable. Kate está lista para su destino: el ascenso arrollador de la duquesa de Cambridge

Las duquesas nacen, pero también se hacen. El futuro de la Casa Windsor está asegurado con Kate. Hay pruebas de sobra, pero, diez años después de su llegada a la Corte, ella está preparada para su destino. Su popularidad está por las nubes, hace un trabajo extraordinario y representa, junto al príncipe William, la estabilidad y la continuidad. El tiempo avanza y hay señales de cambio por todas partes. Aunque la transición comenzó hace años, Isabel II cederá cada vez más funciones soberanas. Con 95 años, es infatigable, aunque ahora, y “a regañadientes”, fue obligada a descansar para cuidar su salud. El 20 de octubre, Buckingham anunció que se cancelaba su agenda a petición de su equipo médico. Justo cuando acababa de rechazar el premio Oldie of the Year (Ancianita del Año), porque, dijo la soberana, “uno es tan mayor como se siente” y justificó su negativa a recibirlo con que “no cumple los requisitos necesarios”. La reina de Inglaterra apenas se toma un respiro en el castillo de Windsor, aunque el futuro está a la vuelta de la esquina. Sólo estuvo internada en un sanatorio cuatro veces en toda su vida, pero después de pasar una noche en el hospital King Edward VII para hacerse “pruebas preliminares”, los ojos se vuelven hacia el príncipe Carlos, quien cumplirá 73 años el 14 de noviembre, y hacia los duques de Cambridge... especialmente, hacia Kate, el poder vital alrededor del trono.

El 17 de octubre, los duques presidieron la ceremonia del Earthshot Prize, una iniciativa ambiental de William, en el palacio Alexandra, de Londres. Las imágenes en blanco y negro fueron tomadas detrás de escena y muestran el rol central de Kate y los gestos de complicidad de la pareja. Getty Images

DETRÁS DE ESCENA

La duquesa ha sido entrenada “tras bambalinas” para el papel más importante de su vida, pero también frente a nuestros ojos, paso a paso, mientras Isabel II no dejaba de expresarle su aprobación, cariño y apoyo. En 2017, le entregó la Orden de la Familia Real, y en 2019, la nombró dama de la Real Orden Victoriana, el mayor título honorífico. También le otorgó otros dos poderes excepcionales: puede llamarla directamente sin tener que pasar por sus asistentes y, además, acceder a sus joyas. La soberana abrió su cofre para su nieta política como no lo hizo con ninguna de sus nueras. Ni siquiera con la princesa Diana. El de Kate ha sido un ascenso cuidadosamente administrado y, a la vez, imparable. La duquesa tiene la sonrisa de los ganadores y se está convirtiendo en una de las mujeres más influyentes del mundo. Su futura majestad ya es una verdadera reina. Al menos, una reina de corazones. Los británicos confían totalmente en ella. La ven crecer defendiendo los valores de la soberana –siempre con una sonrisa– a base de trabajo, aunque ha sido en los últimos dos años, con algunas situaciones difíciles para la familia real (la salida de los duques de Sussex, la caída en desgracia del príncipe Andrés, la pandemia y la muerte del duque de Edimburgo) que se confirma lo preparada que está para el futuro. Con el permiso de Su Majestad, Kate se ganó la corona de una reina a la espera. Isabel II confía en que será una gran monarca y le agradece no sólo la labor que desempeña como duquesa, sino también el haber construido, junto a William, un hogar feliz: el sueño que persiguió Diana.

Los futuros príncipes de Gales representan y son, junto a sus tres hijos, los príncipes George (8), Charlotte (6) y Louis (3), un modelo ideal de familia. La duquesa también estuvo a la altura en este sentido, porque las imágenes de ella junto a William en eventos públicos no muestran sólo que representan muy bien a la Reina, sino que son un matrimonio muy unido. En ese ascenso hay una hoja de ruta que siguen de manera eficaz.

Kate abraza a William mientras intercambian sonrisas. A sus 39 años, representan el futuro de la monarquía y se muestran como un matrimonio unido. Getty Images

DOS EN EL MISMO CAMINO

Si la duquesa siempre cuenta con el apoyo de William para poner en marcha proyectos para los que llama a Gran Bretaña a la acción, Kate también ha sido el mejor apoyo para su marido, como en la ceremonia inaugural del Earthshot Prize, la iniciativa ambiental lanzada por el duque –su proyecto más ambicioso–, con la que busca encontrar soluciones concretas ante el reto del cambio climático. En esa noche muy especial, dieron juntos otro paso al frente como futuros príncipes herederos y compartieron un momento muy significativo, detrás de escena, que hicieron público días después de la gala. Llevan casados diez años y tienen tres hijos, pero parecen una pareja de novios. Se quieren, se admiran y están orgullosos el uno del otro.

La duquesa con Isabel. La Reina valora su labor y le dio acceso a su cofre de joyas. Getty Images