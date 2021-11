Winona Ryder, la novia eterna de Hollywood, cumplió 50 años

En 1988, una actriz muy joven de inquietante belleza andrógina maravilló al mundo en la película Beetlejuice. Se llamaba Winona Ryder, tenía 17 años y un gran talento que la convirtió en la favorita de directores y en una de las últimas grandes promesas de Hollywood. Pero, además, con su sonrisa divina, su aire de eterna adolescente deprimida y sus looks de marcada impronta gótica, Winona se transformó en la representante de la generación X, un grupo etario que no empatizaba con los estereotipos de belleza perfecta, y enamoró a los actores más deseados de la década del 90: Rob Lowe, Christian Slater, Matt Damon y Johnny Depp fueron sus novios. De todas sus relaciones amorosas, la que mantuvo con Johnny Depp marcó una época. Se conocieron en el set de El joven manos de tijera (él le lleva doce años) y formaron una pareja que encandilaba: rara, extravagante, única. Su ropa –fueron los padres del grunge de los 90, vistiendo de negro, con mucho cuero y crucifijos–, sus elecciones artísticas, sus salidas, sus peleas y hasta sus tatuajes (Johnny se hizo un tatoo en el brazo derecho que decía “Winona for ever” y que luego fue logo de remeras) convocaban multitudes.

Winona y Christian Slater se conocieron en el rodaje de Heathers, en 1987, y él declaró en varias oportunidades que apenas la vio “se enamoró y que nunca pudo olvidarla”. Getty Images

La actriz en una sesión de fotos en Los Ángeles en 1986 y en Beetlejuice, la película que la convirtió en estrella. Getty Images

Muy sonriente junto a Rob Lowe en la 45a entrega de los Golden Globes, en 1998. Fueron novios un año. Getty Images

Con Johnny Depp en 1990. Su idilio duró cuatro años y juntos eran dinamita: cada vez que aparecían, fanáticos y fotógrafos enloquecían. Getty Images

En el año 2000, Winona fue a la ceremonia con Matt Damon, su pareja de entonces. Getty Images

ASCENSO Y CAÍDA

Con unos pocos años de trayectoria, Winona brilló en El joven manos de tijera, Inocencia interrumpida, Drácula y La edad de la inocencia. Logró tener el mundo rendido a sus pies y ella –arquetipo por excelencia de una mujer de apariencia frágil pero fuerte, lectora de Salinger y sin pelos en la lengua a la hora de hacer declaraciones- consolidó su status de ícono de estilo: puso de moda la sastrería masculina para las mujeres y, pese a que era capaz de desfilar por la red carpet con una camiseta tres talles más grandes y borceguíes, también fue la inspiración de grandes diseñadores (eterna musa y amiga de Marc Jacobs, por ejemplo). Y, justo en ese instante en el que parecía haber tocado el cielo con las manos, todo se vino abajo. Cayó en una profunda depresión y, en diciembre de 2001, se fue sin pagar de una de las tiendas más elegantes de Los Ángeles, con ropa y accesorios por un valor superior a los seis mil dólares. La noticia estalló en los medios de comunicación y la actriz se hundió un poco más todavía. “Fue muy irónico porque todos pensaban que estaba pasando un gran momento profesional y que entonces no tenía razón para estar deprimida. Quizás estaba en el pico de mi carrera, pero por dentro estaba completamente perdida”, diría ella mucho tiempo después.

Llega al aeropuerto de Los Ángeles vestida con un traje de líneas masculinas y una camiseta que le queda grande, el estilismo que impuso en los 90. Getty Images

En 2002, la actriz vista a través de un vidrio polarizado cuando llega a una de las sesiones del Tribunal Superior de Beverly Hills para su juicio por hurto y vandalismo en relación con su arresto de diciembre de 2001. Getty Images

Un año más tarde, tras trece días de juicio, “la novia rebelde de América” resultó declarada culpable del cargo de vandalismo, pero inocente del de hurto. La condenaron a tres años de libertad condicional, cuatrocientas ochenta horas de trabajo comunitario y el pago de una multa de once mil dólares. Winona cumplió con lo que decidió la Justicia, se mudó a San Francisco para estar cerca de sus padres (su madre, Cynthia Palmer, era productora de videos y su padre, Michael Horowitz, un reconocido editor y librero) y puso su trabajo en pausa. Pero esos días de altísima exposición marcaron un hito en su vida: además de la cobertura del juicio, estuvo bajo la lupa de los críticos de moda por el impecable estilismo con el que se presentaba en la corte. Con carteras Fendi, vestidos de estampa floral y abrigos de lana, la actriz hizo de los tribunales su pasarela.

Divina con pollera de cuero ajustada y remera de hilo negra, impactó en el estreno de Alien: Resurrection, en noviembre de 1997. Getty Images

En 1994 ganó el Golden Globe como Mejor Actriz de Reparto por su papel en La edad de la inocencia. Getty Images

Winona tuvo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en octubre de 2000. Getty Images

Musa y amiga de Marc Jacobs, Winona y él protagonizan una de las grandes historias fashionistas del siglo XXI. En la imagen, ella como cara de la campaña de anteojos de sol del diseñador, en 2015.

Con Marc Jacobs en la gala del Costume Institute en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 7 de mayo de 2007. Getty Images

Giorgio Armani la tiene entre sus favoritas desde que la actriz era muy joven. En la foto, en una fiesta que organizó el italiano en Park Avenue Armony, en 1996. Getty Images

LA REVANCHA

Duende, hada rebelde o hija consentida, Winona había nacido en el seno de una familia hippy. Pasó su infancia en una comunidad llamada Rainbow, al norte de California, sin electricidad, televisión, ni computadora, donde compartió sus días con los protagonistas de los libros que leía. Allí, su madre inauguró un pequeño cine, donde la niña Winona descubrió lo que quería: traspasar la pantalla para alojarse en ella, mientras los espectadores contemplaban sus películas. Y cumplió su sueño: tras su década de gloria y ese período de ostracismo lejos de la industria, volvió y demostró que el escándalo no erosionó su capacidad actoral. Primero, se lució en un papel chiquito en el Cisne negro, junto a Natalie Portman, y después se consagró con su actuación en la serie Stranger Things, de Netflix, en un personaje hecho a su medida: madre soltera, de bajos recursos e inestable emocionalmente, que lucha por su hijo desaparecido. Para algunos, su equilibrio y estabilidad personal –y, como consecuencia, profesional– tiene mucho que ver con su relación sentimental con Scott Mackinlay Hahn (es el fundador de Loomstate, una empresa de moda basada en la creación de ropa sostenible), su pareja desde 2011. Como sea, una generación entera aplaude su regreso y el brillante giro que le dio a su carrera. Parece que aquello de “Winona for ever” en el tatuaje de Johnny Depp fue más que profético.

En el año 2000, poco antes de su depresión y del episodio del robo que la pondría en la tapa de todos los diarios, Winona prefería outfits que le marcaran menos la figura. Getty Images

Con este look sin estridencias acompañó a su amigo Tim Burton a dejar la huella de su mano en el Teatro Chino de Hollywood en septiembre de 2016. Había empezado su renacimiento: tenía 43 años y acababa de anunciar que participaría en Stranger Things. Getty Images

Su interpretación en Stranger Things le valió el reconocimiento en los Screen Actors Guild Awards 2017. Getty Images

Junto a su pareja desde 2011, Scott Mackinlay Hann, durante el estreno de la tercera temporada de Stranger Things. Getty Images

Como Joyce Byers, su personaje en la famosa serie.