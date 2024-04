¿Quién es la actriz argentina que interpreta a la reina de los Países Bajos cuando era adolescente en la serie Máxima?

Escuchar

A los 6 años, Candela Saitta (20) descubrió su pasión por el mundo artístico durante las clases de comedia musical. Enseguida identificó que lo suyo iba por el lado de la actuación, y dos años más tarde siguió con clases de teatro (Julio Chávez fue uno de sus grandes maestros). “No sé muy bien de dónde viene esa vocación porque nadie de mi familia se dedica al arte, pero surgió y sigue intacta”, cuenta la joven actriz en diálogo con ¡HOLA! Argentina, un poco nerviosa porque es la primera entrevista que da. En 2022, Cande debutó en televisión con El primero de nosotros (2022), donde compartió pantalla con Rafael Ferro, a quien define como un compañero “fantástico y supergeneroso”. Ese mismo año participó en la serie Último primer día, junto a Eleonora Wexler, y luego, en 2023, en Argentina, tierra de amor y venganza II. Y más tarde, aunque desde Polka le propusieron continuar trabajando en la productora con la novela Buenos chicos, un proyecto inesperado cambió el rumbo de su vida.

Antes de viajar a Europa para la avant-première de Máxima (la serie saldrá por Max), que fue este lunes 15 en Ámsterdam, Candela Saitta posó para ¡HOLA! Argentina en el Hotel Casa Lucía. Se trató del primer reportaje de su carrera. foto: Matías Salgado

“No me imagino cuál será la repercusión de la serie, pero uno, como actor, tiene que quedarse tranquilo con el trabajo que hizo”, reflexiona la joven actriz. foto: Matías Salgado

–¿Cómo llegaste a la serie Máxima?

–Fue por casualidad. Estaba en Madrid, donde tenía unas reuniones de trabajo, y me enteré del casting por mi representante en España. Me dijo que era una serie importante y que se trataba del papel de Máxima Zorreguieta cuando era joven. Empecé con el proceso de audiciones, que habrá durado un mes y medio, y en la última audición tuve unos nervios increíbles porque se hacía con el director de la serie. ¡Por suerte salió todo bien! El día que me dijeron que había sido elegida sentí una felicidad absoluta. Soy joven y creo que interpretar a Máxima fue una oportunidad enorme y maravillosa, estoy muy agradecida.

Para interpretar a la reina de los Países Bajos durante su adolescencia, la actriz tuvo que aprender cómo montar a caballo.

Candela caracterizada como Máxima Zorreguieta cuando egresó del colegio Northlands.

–¿Fue difícil preparar el personaje, sentiste algún tipo de presión por interpretar a una reina?

–Hablamos un montón con los directores sobre el personaje y nos empapamos de toda la historia juntos. Como interpreto a Máxima cuando era chica, fue simplemente ponerme en la piel de una adolescente como lo fui yo, no sentí ningún tipo de presión. En el equipo de maquillaje y peinado había fotos de ella de esa época y copiábamos los peinados; también me agregaron pecas. Lo complicado fue que el guion estaba escrito en holandés, después se tradujo al inglés y por último al español, así que hicimos un trabajo entre todos para adaptarlo y aggiornarlo. Con Delfi [Chaves, quien interpreta a la Reina en su juventud] trabajamos mucho en equipo. Ella es divina e hizo que todo fuera más fácil.

–Para el rodaje tuviste que instalarte en España…

–Toda mi parte se grabó entre Madrid y Segovia. Simulamos Buenos Aires y La Pampa allá. Y, como la producción era neerlandesa, nos comunicábamos en inglés todo el tiempo; incluso con el equipo español, para que el resto pudiera entender lo que hablábamos.

“Con Delfina Chaves trabajamos mucho en equipo, ella es divina e hizo que todo fuera más fácil”, cuenta Saitta sobre su compatriota, que interpreta a Máxima en su juventud. foto: Matías Salgado

Para el rodaje de la serie, la actriz se instaló en España junto a su novio. Madrid y Segovia fueron las ciudades elegidas por la producción para simular Buenos Aires y La Pampa, donde transcurre la parte de la historia que le tocó interpretar a Candela. foto: Matías Salgado

–¿Te costó estar lejos de tus seres queridos tanto tiempo?

–Fue mi primera experiencia trabajando lejos de mi familia y mis amigos, pero por suerte estuve muy bien acompañada por mi novio, Lucas Velasco, que también es actor. Él es argentino y vive en Madrid: me quedé en su departamento.

–¿Tienen una relación a distancia?

–Sí, yo vivo en Argentina, vamos y venimos según nuestros trabajos. La distancia la llevamos bastante bien. Además, por la serie de Máxima estuve casi todo el año pasado en Madrid, por lo que no estuvimos tanto tiempo separados.

En Madrid junto al actor Lucas Velasco, su novio hace dos años.

–Además de actuar, ¿qué otras cosas te gusta hacer?

–Me encanta tocar la guitarra y leer. También disfruto mucho de tomar clases de teatro, siento que es mi espacio para experimentar, poder equivocarme y seguir aprendiendo.

