En Miami, Flavia Palmiero impactó con sus curvas y presentó su colección de trajes de baño

Lejos de estar cansada por estos últimos días superintensos y que la tuvieron de un lado y del otro del Atlántico, está feliz. Después de viajar a Cannes, Francia, para acompañar a su amor, Luis Scalella, productor y presidente de Argentina Sono Film, al esplendoroso Festival de Cine, Flavia Plamiero (57) desembarcó en España. En un evento que contó con invitados especiales y mucha música, la actriz, conductora y empresaria de la moda lanzó el 21 de mayo su nueva y glamorosa colección de trajes de baño, túnicas y vestidos lenceros en un exclusivo pop up store ubicado en Salamanca, uno de los barrios más distinguidos de Madrid. Días más tarde, fue ovacionada en la pasarela del Miami Swim Week.

En la pasarela de Miami Swim Week, Flavia saluda a las veinte modelos que lucieron sus diseños. Thomas Concordia - Getty Images North America

“Estar con mis diseños en otros países es un sueño “, contó ella, emocionada, a ¡HOLA! Argentina, tras el desfile, que se realizó en el SLS South Beach Miami y que, tanto Luis Scalella, como Giuliana y Gianmarco, sus dos hijos, siguieron a través de la transmisión online. “Desde hace cuarenta años vivo desafiándome. La edad no me detiene: tengo una vida sana, lejos de las cirugías, y este año cumpliré 58. Me siento bien para seguir trabajando y poder dar nuevas batallas”, aseguró Flavia.

La actriz, conductora y empresaria posa una de las propuestas de su nueva colección.

Luego de la presentación, Flavia aprovechó para descansar unos días en las playas de Miami y realizar las fotos para su próxima campaña.

El Miami Swim Week se llevó a cabo en el SLS South Beach, en Florida. Thomas Concordia - Getty Images North America

Al ritmo de una música italiana, veinte modelos mostraron la nueva colección de Flavia Palmiero Collection en la pasarela de Miami. El desfile fue transmitido online: "Luis [Scalella, su pareja], que tenía que regresar a Buenos Aires, siguió el evento a través de las redes sociales, al igual que mis hijos, quienes me han acompañado desde el comienzo de este sueño", relató Flavia. Los dos hijos que la conductora, actriz y empresaria tuvo con el empresario textil Marco Battellini viven en Europa: Guiliana, en Barcelona; y Gianmarco, en Madrid. Thomas Concordia - Getty Images North America

En la pasarela, las creaciones de Flavia Palmiero Collection y las joyas de Gabriela Capucci. Thomas Concordia - Getty Images North America

Desde hace meses que Flavia venía preparando este desfile, que contó con el apoyo de Tamara Parick, su socia en Miami. "En cada lugar en el que desembarcamos, estamos atentas al feedback de las mujeres. Y, en todos lados, la respuesta es increíble", contó. Thomas Concordia - Getty Images North America

"Estar acá, desfilando en la meca de los trajes de baño, es un sueño", confesó Flavia tras su desfile, el primero que realiza en el marco de este megaevento, uno de los más esperados del rubro. En la edición de este año, participaron del Miami Swim Week doscientos diseñadores de todo el mundo. Getty Images North America

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana. Jesús Cordero

