Rod Stewart celebró la boda de su hijo Liam en Escocia junto a su numerosa familia: las fotos

El fin de semana pasado, Rod Stewart (79) tuvo la dicha de reunir a toda su familia para la boda de su hijo Liam (29) –fruto de su relación con la ex modelo Rachel Hunter– con Nicole Artukovich, una joven estadounidense de raíces croatas. Ese fue justamente el motivo por el que los novios eligieron casarse en la iglesia de San Ignacio, en la ciudad de Dubrovnik, y celebraron con sus seres queridos en la espectacular fortaleza Lovrijenac, situada sobre un acantilado de la costa del mar Adriático. Allí, distribuidos en una mesa imperial, los invitados degustaron un menú mediterráneo y disfrutaron de música en vivo, como los shows sorpresa de Ruby Stewart, hermana del novio, y el cantante croata Petar Grašo. Nicole, la novia, llevó en la ceremonia religiosa un vestido de encaje con cola y mangas de Le Concept By Alex Dojcinovic, y para la fiesta lució un sensual diseño de corset y minifalda drapeada firmado por V. Chapman. El detalle especial: la torta de boda era una réplica de la que Rod Stewart (que desde 2007 está casado con Penny Lancaster) y la ex modelo Rachel Hunter habían tenido en su casamiento.

"¡Señor y señora Stewart! Nuestra boda de cuento de hadas… ahora, vivamos felices para siempre", expresaron Liam y Nicole en sus redes sociales.

Los recién casados a la salida de la iglesia de San Ignacio, en Dubrovnik.

La familia Stewart al completo. Rod (con traje gris) y Penny (con un vestido lila) junto a los novios (Nicole sostiene en sus brazos a Louie, su primogénito de un año), sus otros siete hijos –Sarah Streeter, Kimberly, Sean, Ruby, Renne, Alastair y Aiden– y su ex mujer, Rachel Hunter (que mira hacia atrás, con un vestido verde esmeralda).

Los novios y los invitados tuvieron que usar paraguas para protegerse de la lluvia antes y después de dar el "sí, quiero" en el altar.

Afortunadamente, el agua cedió al momento de la fiesta y el cielo les regaló un arcoíris doble.

Nicole llevó en la ceremonia religiosa un vestido de encaje con cola y mangas de Vera Wang, que adquirió en la boutique Le Concept By Alex Dojcinovic.

Los novios cortan la torta de tres pisos decorada con buttercream y frutillas.

Una romántica postal de Liam (que es jugador de hockey) y Nicole en la fortaleza Lovrijenac.

Penny Lancaster, la mujer de Rod Stewart desde hace dieciséis años, con Alastair y Aiden, los hijos que tuvo con el músico.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana. Jesús Cordero

