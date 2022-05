Jubileo de Platino. Reina Isabel: las impresionantes alhajas y los trajes de su Majestad que se exhibirán en tres palacios

El collar de esmeraldas y diamantes Delhi Durbar que la Reina heredó de su abuela, la reina Mary, Getty Images

PALACIO DE BUCKINGHAM DEL 22 DE JULIO AL 2 DE OCTUBRE

La Diadema de Diamantes es una de las joyas más reconocidas de la Reina y se considera la pieza central de la exhibición que se hará en los salones de su residencia en Londres. Creada para la extravagante coronación de Jorge IV en 1821, tiene 1333 diamantes talla brillante, algunos engastados en forma de rosa, cardo y dos tréboles, con dos hileras de perlas. Pasó de generación en generación y la Reina la usó el día de su coronación y también para los retratos oficiales tomados por Dorothy Wilding (que también serán exhibidos), que fueron utilizados en las estampillas del Reino Unido entre 1953 a 1971. Otra pieza significativa de la exposición es el collar Delhi Durbar, que posee nueve esmeraldas y un colgante de diamantes de 8,8 quilates extraídos del Cullinan, el diamante más grande del que se tenga registro. Hecho originalmente para la reina Mary en 1911, Isabel heredó el collar en 1953 y lo usó para posar en el último retrato que le hizo Dorothy Wilding en 1956. Quienes visiten Buckingham este año serán afortunados de poder verlo, ya que la última vez que el collar estuvo en exhibición fue hace una década, al igual que la tiara Girls of Great Britain and Ireland, que fue un regalo de bodas de la reina Mary cuando se casó con el rey Jorge V en 1893 (cuando aún no eran reyes) y que luego ella le legó a su nieta, la princesa Isabel (la actual reina), como un regalo de bodas por su unión con Felipe de Edimburgo, en 1947.

En un viaje a Nigeria con el collar de esmeraldas y diamantes Delhi Durbar. Getty Images

Con la misma pieza en una reunión de la Commonwealth en Malta en 2015 Getty Images

La Tiara de Diamantes es la joya más usada por la Reina para los eventos de gran importancia para el Estado, como en la apertura de las sesiones del Parlamento en 2012. Getty Images

La Diadema de Diamantes y perlas es una de las atracciones principales de la exhibición de las joyas de la Reina en los festejos por el Jubileo de Platino. Getty Images

La portada de la revista italiana Epoca, con un retrato de Isabel II con la Diadema de Diamantes en el año de su coronación. Getty Images

La tiara Girls of Great Britain and Ireland, regalo de bodas que le hizo su abuela Mary, también se exhibirá en Buckingham. Getty Images

PALACIO DE HOLYROODHOUSE DEL 3 DE JULIO AL 25 DE SEPTIEMBRE

La exposición de Holyroodhouse, en Edimburgo, se centrará en algunos de los trajes que la Reina usó para conmemorar sus Jubileos de Plata, Oro y Diamante. Para el de Plata, en 1977, Sir Hardy Amies, el modisto real, creó un llamativo conjunto de vestido, abrigo y es-tola en crêpe de seda rosa. El sombrero a juego fue diseñado por Simone Mirman, con flores sujetas por tallos de seda. Su Majestad usó esas prendas para el ser-vicio de Acción de Gracias en la catedral de San Pablo, el 7 de junio de 1977, por el 25o aniversario de su acceso al trono. También se exhibirá por primera vez el vestuario que Isabel lució en uno de los eventos por su Jubileo de Diamante, el 5 de junio de 2012. Diseñado por Angela Kelly, asesora personal y amiga de la Reina, el conjunto está formado por un vestido celeste, un abrigo bordado con flores plateadas y un sombrero a tono. Además, la exposición incluirá una selección de obsequios recibidos por la Reina durante los compromisos oficiales en Escocia, incluido un modelo realizado en plata de una lámpara Davy de minero y la llave ceremonial del Palacio de Holyroodhouse, que tradicionalmente se le entrega al comienzo de la Semana Real en el palacio, en cada verano.

Dos de los trajes que podrán apreciarse en Holyroodhouse: un conjunto rosa de Sir Hardy Amies que la Reina llevó en su Jubileo de Plata, en 1977. Getty Images

Otro vestido expuesto en Holyroodhouse es el que llevó en su Jubileo de Diamante, en 2012, diseñado por su asistente personal y amiga Angela Kelly. Getty Images

CASTILLO DE WINDSOR DEL 7 DE JULIO AL 2 DE SEPTIEMBRE

Anticipan que la principal atracción será el vestido de coronación y el manto que la Reina usó para su entronización en la abadía de Westminster el 2 de junio de 1953. El diseño incorpora los emblemas de los siete Estados independientes de los que Isabel era monarca, junto con las naciones del Reino Unido, en bordados con hilos de oro, plata y seda de colores pastel, e incrustaciones de perlas, lentejuelas y cristales. Otras piezas clave son los broches con los que Su Majestad representa a los países de la Commonwealth cuando los visita o si se reúne con sus representantes, como el Silver Fern de Nueva Zelanda, que le obsequiaron las Mujeres de Auckland en la Navidad de 1953; el prendedor Wattle, de su primera visita a Australia, en 1954, y el Sri Lanka, que le fue entregado durante una visita de Estado a esa nación en 1981. También se muestra el canadiense Maple Leaf que lució la entonces princesa Isabel en su primer viaje a Canadá en 1951. Tal vez la pieza de mayor valor emotivo sea el broche FlameLily que Isabel llevó en su solapa cuando volvió desde Kenia, en 1952, tras enterarse de la muerte de su padre, el rey Jorge VI. Se trata de una joya de diamantes, platino y oro blanco con la forma del lirio de fuego, un emblema de Zimbabue (entonces Rhodesia del Sur) que le regalaron los chicos de las es-cuelas de ese país.

El vestido y el manto con el que Isabel fue coronada, bordados en oro, plata y seda, será la principal atracción de la exhibición de Windsor. Getty Images

La Reina en Buckingham el día de su coronación, junto a Felipe de Edimburgo. Getty Images

La Reina tiene un prendedor por cada uno de los países de la Commonwealth, como el broche de hoja de helecho Silver Fern, en honor a Nueva Zelanda. Getty Images

La Reina usó el broche Silver Fern cuando el Primer Ministro de Nueva Zelanda visitó Londres en 2008. Getty Images

FlameLily es un broche de gran valor emotivo para Isabel. Cuando todavía era una princesa, lo llevó en la solapa apenas supo de la muerte de su padre, Jorge VI. Getty Images

Una de las tres joyas que representan a los países del Commonwealth: el prendedor Wattle, de Australia. Getty Images

El Maple Leaf, la hoja de arce que simboliza a Canadá, será uno de los broches se expondrán en Windsor. Getty Images

El multicolor Sri Lanka. La Reina los luce en sus visitas a esos países o cuando recibe a sus autoridades.