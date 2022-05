El club de las consagradas. Sharon Stone comandó el selecto grupo de actrices y modelos que brilló en Cannes

Son figuras consagradas con años de trayectoria. Dueñas de la alfombra roja y maestras de estilo, conquistaron la 75a edición del Festival de Cannes y demostraron una vez más por qué las cámaras las adoran. Quizá por eso no es casual que Julianne Moore (62), con setenta y dos películas en su carrera, haya sido la elegida para protagonizar la ceremonia de apertura en el emblemático teatro Lumière. Tal como lo hizo hace siete años, dijo las palabras mágicas “Cannes is open” para dar comienzo a la fiesta del cine en la Riviera francesa. Sharon Stone (64) eligió un look con espectacular vestido desmontable de Dolce & Gabbana que reveló durante su desfile por la Croisette. La actriz, cuyo debut en Cannes se dio en 1992 del brazo de Michael Douglas para el estreno de Bajos instintos, presentó el film en competencia, Les Amandiers. Eva Herzigova (49) fue otra invitada de lujo que dijo presente. Veintiséis años después de su primer desembarco en el festival, la modelo checa impactó con un diseño ceñido al cuerpo de Saint Laurent.

A sus 64 años, Sharon Stone sigue siendo la gran reina de la alfombra roja. La actriz de "Bajos Instintos" sorprendió a todos con un diseño con estampa y cola desmontable de la firma Dolce & Gabbana. Getty Images

En el estreno de la película "Crimes of the future", la actriz eligió un strapless, con gran tajo y cola, íntegramente bordado de Dolce & Gabbana que combinó con sandalias en mismo tono. Getty Images

Julianne Moore dio cátedra de estilo clásico. En su primera cita en el festival lució un vestido con escote en V y falda amplia con bolsillos de Bottega Veneta, que acompañó con una gargantilla de esmeraldas y diamantes de Bvlgari. Getty Images

Para el estreno del film, "When you finish saving the world", Moore optó por un moderno vestido de cuero con un toque de plumas, también de la firma italiana Bottega Veneta. Getty Images

Julia Roberts eligió un mono de inspiración smoking de Louis Vuitton hecho a medida. El protagonismo se lo llevó su collar en oro blanco y amarillo de 18 quilates con una gran gema y diamantes de Chopard. Getty Images

Como madrina del Premio Chopard, hizo una segunda aparición en total black, con la mítica chaqueta Bar de Dior –le sumó un broche en forma de rosa sobre la solapa– y falda de tul. Getty Images

Naomi Campbell desfiló la red carpet con un vestido negro cubierto de plumas y escote de vértigo de Alta Costura de Valentino, perteneciente la colección primavera-verano 2022. Sumó un impactante collar de diamantes con un zafiro de gran porte, de Bvlgari. Getty Images

Carla Bruni eligió Yves Saint Laurent para sus días en el certamen. La cantante y mujer de Nicolas Sarkozy se emocionó hasta las lágrimas en el estreno de Les Amandiers, la película dirigida por su hermana, Valeria BruniTedeschi. Getty Images

Para el día de proyección del largometraje "Triangle of sadness", la cantante francesa llevó un delicado diseño de tirantes muy finos de silueta sirena con ligera cola y escote recto, compuesto por lentejuelas lilas de Yves Saint Laurent. Getty Images

Y como hace quince años, en pleno desarrollo de su carrera, Eva Longoria (47) descolló en el certamen con un vestido de cuarenta dólares, esta vez la estrella de Amas de casa desesperadas acaparó las miradas del público y los fotógrafos con un sensual Cavalli, lleno de recortes. Julia Roberts (54), que había pisado esta alfombra roja por única vez en 2016, acudió a la proyección de Armageddon Time y enamoró con su sonrisa. Naomi Campbell (52), otro referente de las alfombras rojas, fue la encargada de subir la temperatura del festival con un escotado vestido y joyas de otra dimensión.

En la velada benéfica Global Gift Gala celebrada en el JW Marriott Hotel, Eva Longoria causó sensación con su vestido tipo bondage, con cortes y aros dorados y una pantera central, de la colección primavera-verano 2022 de Roberto Cavalli. Getty Images

Con un vestido verde neón con cortes y formas irregulares, de Stella McCartney, y stilettos engamados. Getty Images

Durante el estreno del film Les Amandiers, Eva Herzigova lució un diseño de Saint Laurent que completó con pendientes y pulseras de diamantes Getty Images

Un día antes, la top checa optó por un vestido de inspiración griega de Dior, cinturón dorado XL y capa. Getty Images

En su look de día, Tilda Swinton sorprendió con un maxicamisero con originales sandalias de inspiración romana. Getty Images

En el estreno de la película "R.M.N", del director rumano Cristian Mungiu, la actriz inglesa eligió otro vestido chemise, de Alaïa. Getty Images