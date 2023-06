Kate enfrentó a Su Majestad. En Wimbledon, la princesa de Gales jugó al tenis con Roger Federer días antes del Grand Slam

escuchar

Apasionada de los deportes en general, y del tenis en particular –es muy común verla disfrutando de los partidos decisivos de Wimbledon–, Kate Middleton (41) aprovechó la oportunidad de “desafiar” a Roger Federer (41) –conocido como “Su Majestad” en los courts– en una de las canchas del All England Lawn Tennis and Croquet Club y, tanto las imágenes como los videos de ambos peloteando entre sí o jugando con los ball boys and girls, se hicieron virales en minutos. Aunque el objetivo de la actividad era poner en valor a los recogepelotas que participan del torneo en la semana previa al comienzo del Grand Slam más codiciado, tanto la princesa como el ex número 1 del mundo se divirtieron a lo grande. El programa Ball Boys and Girls en Wimbledon cuenta con alrededor de doscientos cincuenta adolescentes talentosos, que comienzan a entrenarse en febrero en el Raynes Park Community Sports Ground, para lucirse en el papel que les toca cumplir durante el evento, que este año comienza el 3 de julio.

Tras el match, los “contrincantes” conversaron amistosamente. AELTC/Thomas Lovelock

