Katy Perry y Justin Trudeau: las fotos de sus espectaculares y románticas vacaciones en Saint-Tropez

Ya pasó un año de aquella foto que sorprendió al mundo y reveló el romance entre Katy Perry (41) y el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau (54). La imagen los mostraba comiendo en Le Violon, uno de los restaurantes más exclusivos de Montreal, tras una fecha de la gira Lifetimes de la cantante, el 28 de julio de 2025.

Katy Perry, con bikini marrón escote halter y anteojos Chloé, y Justin Trudeau eligieron Saint Tropez para descansar Cordon Press

Y, con el correr de los meses, lo que parecía una relación casual terminó convirtiéndose en una sólida historia de amor, que se confirmó cada vez que se mostraban juntos en distintos compromisos internacionales, desde el Foro Económico Mundial de Davos hasta un viaje a Japón donde posaron junto al ex primer ministro Fumio Kishida.

La cantante completó el look playero con un pareo a juego con el bikini y maxibolso de fibra natural Cordon Press

En junio, además, debutaron oficialmente en la alfombra roja del Festival de Tribeca, y, en los últimos días, la pareja fue fotografiada durante unas románticas vacaciones en Saint Tropez, uno de los destinos más top de la Costa Azul francesa. Entre paseos al sol, chapuzones en el Mediterráneo, mimos y brindis con cervezas, Perry y Trudeau estuvieron en Le Club 55, un parador muy conocido.

Enamoradísimos, hubo baños de mar con cerveza en mano Cordon Press

Cabe recordar que, cuando se conocieron, ella acababa de separarse del actor Orlando Bloom, padre de su hija Daisy (5), y él, por su parte, había anunciado en 2023 su separación de Sophie Grégoire, la ex presentadora y activista canadiense con quien estuvo durante 18 años y con quien tiene tres hijos: Xavier (18), Ella-Grace (16) y Hadrien (12).

La foto con la que Katy Perry terminó de confirmar su romance con Trudeau en su cuenta de Instagram: juntos en Japón durante su Lifetimes Tour, en diciembre de 2025 Instagram Katy Perry