La gran noche de Mauro Colagreco. Todos los invitados al cóctel del reconocido chef argentino recién llegado de Francia

Fue una velada que combinó diseño, negocios y la más alta gastronomía
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“Volver a crear en la Argentina tiene, para mí, un significado muy especial. Mi país siempre fue una enorme fuente de inspiración”, expresó emocionado Mauro Colagreco (49), recién llegado de Francia. En una velada que combinó diseño, negocios y la más alta gastronomía, el afamado creador del restaurante Mirazur, en la ciudad de Menton, en la Riviera Francesa, celebró su desembarco para anunciar una alianza con Pride Developer. La colaboración contempla la curaduría culinaria en los emprendimientos que la firma llevará adelante: un barrio cerrado en Canning, provincia de Buenos Aires, y un hotel de la cadena Marriott en el centro porteño.
A lo largo de la noche, los invitados –entre quienes se encontraban Valeria Mazza y Alejandro Gravier, Marcela Tinayre, Mónica Gutiérrez, Mauricio Filiberti, Mike y Mauara Reynal, Gloria Fiorito y Daniel Awada– se vieron deslumbrados por una experiencia gastronómica que trasladó el espíritu de las tres estrellas Michelin a la escena porteña. Para llevar a cabo esta sofisticada propuesta, Colagreco trajo parte de su staff desde Mirazur y contó con el respaldo de Juan Gaffuri, chef ejecutivo del Four Seasons (donde se celebró el evento), y todo su equipo de cocina.
Carola del Bianco junto a su marido Francisco “Paquito” Mayorga y Cristina Pérez elogiaron la originalidad del cóctel sólido de tagetes tenuifolia (un trago especial hecho flor que se desestructura en la boca) y la frescura del Nanakusa-no-sekku preparado con verduras orgánicas. En el recorrido de tapas, la armonía de sabores dejó cautivados a los diseñadores Gino Bogani y Adrián Brown gracias a creaciones refinadas como la tarteleta de pétalos de zanahoria y comino, la tostada de comté con trufa negra y la croqueta de centolla y yuzu, que se llevó todos los aplausos.
También hubo chawanmushi con caviar Río Negro y flores de borraja, sándwiches de lengua con salsa gribiche y trufa negra y un imperdible ojo de bife de wagyu. El broche dulce llegó con el helado de vainilla con pera al vin jaune y un ensamble de nueces con cardamomo negro. Para culminar una velada perfecta, el joven tenor Martín Savi cautivó a todos los presentes interpretando grandes clásicos de Frank Sinatra.
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