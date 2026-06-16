La lista definitiva. Ellas integran la “hinchada del amor” que va a alentar el primer partido de la selección argentina

ANTONELA ROCCUZZO

Antonela Rocuzzo

La rosarina tenía 18 años cuando Lionel Messi jugó su primer Mundial, en Alemania 2006. Ahora, Antonela Roccuzzo (38) se prepara a partir de este martes 16 de junio para su sexta copa. A lo largo de estas dos décadas, acompañó el camino del capitán y también construyó el propio: con el nacimiento de sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, consolidó la familia y se convirtió en una referente global de lifestyle y de firmas de lujo. Esta cita en los Estados Unidos, México y Canadá estará llena de significados para ambos. La Copa del Mundo 2026 marcará la despedida de Lionel Messi de la selección: el capitán, que cumplirá los 39 durante el torneo, ya confirmó que este será su último mundial. Entre el fervor y un sentimiento agridulce, Anto estará en las tribunas otra vez, como testigo y parte de una historia que empezaron a escribir con Leo hace veinte años.

TINI STOESSEL

Tini Stoessel

El 21 de marzo, cuando cumplió 29 años, su novio Rodrigo De Paul (31) le dedicó un emotivo posteo: “Feliz cumpleaños a mi persona favorita. Brindo por tu valentía para superar miedos y por alegrarme la vida”. La intérprete de Futtturay el jugador del Inter Miami comenzaron su relación a fines de 2021; ella lo acompañó en el Mundial de Qatar 2022 y, tras un impasse, se reconciliaron en marzo de 2025. Hoy los rumores de boda suenan con fuerza y tienen fecha: en diciembre de 2026 habrá casamiento y fiesta en Haras El Dok; eso confirmó la misma Tini durante un concierto en Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes.

MAGUI ALCACER

Magdalena Alcacer

Su historia de amor con el mediocampista Giovanni Lo Celso (30) empezó en Rosario, la ciudad santafesina donde ambos son oriundos. Fue en 2016, cuando Gio —que brillaba en Central— asistió al hospital donde Magui trabajaba como kinesióloga. Al poco tiempo, tras el pase del volante al PSG de París ella lo siguió a Europa y, juntos iniciaron un recorrido que los llevó también por Londres y Valencia. A fines de 2022, durante el Mundial de Qatar que Lo Celso no pudo jugar debido a una lesión, nació su hija Emilia (3). Hoy la familia reside en Sevilla, donde el volante brilla en el Real Betis y donde ella acaba de sumar el título de fisioterapeuta a su carrera.

MURIEL LÓPEZ BENÍTEZ

Muri López Benítez

Al igual que su gran amor, Lisandro Martínez (28), Muriel nació en Gualeguay, Entre Ríos. La pareja se conoce desde los 14 años y ha crecido a la par en cada desafío. Bailarina de formación, “Muri” fue figura de los carnavales entrerrianos: su paso por la comparsa Si-Sí le dio la disciplina que hoy aplica a su vida en Europa. Instalada en el Reino Unido desde 2022 —donde el “Licha” es ídolo del Manchester United—, la entrerriana comparte en sus redes sus rutinas de entrenamiento, postales de su vida cotidiana con Polo, el inseparable Bulldog francés, y toda su energía para la cita mundialista.

BÁRBARA OCCHIUZZI

Bárbara Occhiuzzi

Dueña de un estilo sofisticado, es la compañera de Nahuel Molina (28) desde que sus caminos se cruzaron en la Capital Federal, cuando el lateral —nacido en Embalse, Córdoba— daba sus primeros pasos en Boca Juniors. Desde 2022 viven en Madrid. En la capital española, mientras él brilla en el Atlético de Madrid, “Barbi” desarrolló su perfil emprendedor. A sus 28 años, no solo es una referente de moda en las redes, sino que lanzó su propia marca, B, una línea de accesorios deportivos que combina diseño funcional con su pasión por la vida sana. El 22 de enero de este año, nació Allegra, la primera hija de la pareja.

CAMILA GALANTE

Camila Galante

“El amor de mi vida”, dice Camila de Leandro Paredes. Fue gracias a su hermano, Ramiro, que jugaba en las inferiores de Boca, que se conocieron. Ambos nacieron en 1994 y son de San Justo, provincia de Buenos Aires. Se pusieron de novios a los 15 años y pasaron por el Registro Civil en 2017. Victoria (12), su primera hija, nació antes de mudarse a Italia; Giovanni (9), cuando llegó el pase para Rusia. En 2021, dos años antes del nacimiento de Lautaro (2), su tercer hijo, Camila debutó como empresaria con Galante Cosmética. Siempre fiel, hoy acompaña al volante que fue clave en los penales de Qatar.

AGUS GANDOLFO

Agustina Gandolfo

“Enamorada de la familia que formamos”, suele decir la empresaria mendocina Agustina Gandolfo (30). Instalada en Milán desde 2018, cuando Lautaro Martínez (28) fue transferido al Inter —donde hoy él es capitán—, Agus logró construir su propio camino. Dueña de “Coraje”, un exclusivo restaurante en el corazón de la ciudad italiana, no descuida sus rutinas de entrenamiento ni la crianza de sus hijos: Nina (5) y Theo (2). Mientras el “Toro” se prepara para liderar el ataque de la Scaloneta, ella ya alista las valijas para alentar desde la tribuna con su estilo único.

VALENTINA CERVANTES

Desde que lo conoció en un verano de 2018, en Mar del Tuyú, Valentina (26) supo que Enzo Fernández (25) llegaría lejos. Se fueron a vivir juntos y, mientras ella trabajaba en una casa de empanadas, él empezaba a romperla en River Plate. Tras su paso con éxito por el Benfica de Portugal y el desembarco en el Chelsea F. C. —protagonizando el fichaje más caro en la historia del fútbol inglés—, la pareja anunció su separación a fines de 2024. Pero el amor fue más fuerte y hoy, nuevamente juntos, apostaron a la familia. “Si no hubiera amor, no podría estar con Enzo. Sé que eso es lo que sobra”, confesó tras la reconciliación. A dos meses del Mundial, la ex de Masterchef Celebrity ya luce en sus redes la camiseta argentina junto a sus hijos Olivia (6) y Benjamín (2).

YAZMÍN JAUREGUY

Las chicas de la seleccion

Nacida en Castelar, Buenos Aires, la modelo de la agencia Multitalent e influencer de 28 años es la mujer de Valentín “Colo” Barco (21). Desde que se conocieron, a fines de 2023, cuando el jugador todavía jugaba en Boca Juniors, no se separaron más. Junto con ella desembarcó en Europa: primero en el Brighton & Hove Albion, de Inglaterra; luego, en el Sevilla F. C., en España; y, más tarde, en el Racing de Estrasburgo, en Francia. Cuando termine el Mundial, la pareja junto con su primera hija, Gemma [1 año, nació en marzo de 2025] y sus dos perritos pomeranian, Milo y Konan, regresarán a Inglaterra, donde el lateral se reincorporará al Brighton.

KARINA NACUCCHIO

Karina Nacucchio

Es el pilar de Gonzalo Montiel (29). Karina y el héroe de aquel penal definitivo en el estadio de Lusail, en 2022, están juntos desde sus comienzos en River Plate. De perfil bajo, ella ha sido clave en la estabilidad de “Cachete” en cada etapa. Después de una gran carrera en el fútbol europeo, hoy disfrutan de su presente profesional con la mirada puesta en nuevos desafíos. En su hogar, la vida transcurre entre la exigencia de los entrenamientos del lateral derecho, el cariño de sus perros —Indio y Luca— y la crianza de Thiago, el primer hijo de la pareja, que nació en junio de 2024. A fines de 2025, anunciaron que la familia se ampliaba: con la llegada de Juanita se sumará un nuevo integrante para alentar a la celeste y blanca en junio.

ANTONELLA D’ALOTTA

Antonella D'Alotta

Es la “otra Anto” de la Selección. Tiene 25 años, es creadora de contenido y, desde 2024, es quien acompaña a Thiago Almada (25), el mediocampista que se metió a último momento en el Mundial de Catar 2022 [Lionel Scaloni lo convocó para reemplazar a Joaquín Correa, que se había lesionado la rodilla]. En sus redes [tiene 30 mil seguidores], Anto suele publicar no solo los logros profesionales del jugador de Fuerte Apache: desde su paso por el Botafogo de Brasil hasta el Olympique de Lyon, hasta el Atlético de Madrid, donde juega como volante. También comparte hitos de su vida privada, entre ellos su fabulosa boda, en diciembre de 2024 en el Hotel Alvear, viajes e imágenes de su vida cotidiana en España acompañados por su caniche Simba.

EMMA RAMÍREZ

Emma Ramírez

Ella sabe de fútbol, de análisis táctico, de críticas y de presiones mucho antes de que el jugador del Como 1907 Nicolás Paz (21) se cruzara en su camino. Sucede que la española, de 21 años, es hija de Kiko Ramírez, un director técnico respetado tanto en el fútbol europeo como en el ámbito internacional. Y, además, su hermano, Daniel, juega como defensor en el CE Sabadell, de Cataluña. En una entrevista que Nico Paz —quien, por su parte, es hijo de Pablo Paz, el recordado defensor argentino que jugó bajo la dirección de Daniel Passarella [estuvo en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y en el Mundial de Francia 1998]— brindó a La Gazzetta dello Sport en mayo, confirmó su compromiso con la influencer de moda y lifestyle.

LUDMILA ISABELLA

Ludmila Isabella

El delantero Nicolás González (28) empezó este 2026 celebrando: en pleno festejo de Año Nuevo, les contó a sus 1,5 millones de seguidores de Instagram sobre su nuevo amor. Se trata de Ludmila Isabella (28), una modelo, influencer y conductora [en 2025, estuvo al frente del ciclo televisivo Todo al revés por Net TV] nacida en Brandsen, provincia de Buenos Aires. Se habrían conocido a fines de 2025, cuando el futbolista —que hoy está en la Juventus— vino al país para jugar con la Selección. Al poco tiempo, Ludmila se mudó con él a Turín junto con Benicio, el hijo que tuvo con su expareja, el jugador de Lanús, Lautaro “Laucha” Acosta.

YAMILA GAETANO

Yamila Gaetano con Exequiel Palacios

Su nombre surgió en julio de 2024, durante los cuartos de final de la Copa América. Antes del partido que la selección argentina iba a jugar contra Ecuador, el mediocampista tucumano Exequiel Palacios (27) publicó una foto suya con su nuevo amor: “Mi cita”, escribió él en la historia de Instagram, que fue vista por sus 1,6 millones de seguidores. Aseguran que Yamila, de perfil bajísimo y con candado en sus redes, no solo trajo la calma en la vida del volante tras la turbulenta separación con su exmujer, Yésica Frías, sino que, además, lo acompañó en Alemania durante la consagración del Bayer Leverkusen en la Bundesliga.

ROCIO ESPÓSITO SUÁREZ

Rocío Espósito Suárez

Con Gerónimo Rulli (34), el arquero del Olympique de Marsella desde 2024 y relevo de Emiliano “Dibu” Martínez, Rocío lleva doce años de amor. Nacidos ambos en La Plata, se conocieron en la adolescencia –compartían el mismo grupo de amigos- cuando él jugaba en las inferiores de Estudiantes. En 2014, cuando él fue cedido a préstamo a la Real Sociedad de España, ella se quedó en la Argentina para recibirse de licenciada en Nutrición. Celebraron su boda en Puerto Madero junto a figuras del plantel albirrojo; en 2021, nació Luca (4), su único hijo. Fanática del running, Rocío dirige Erre Homes [Erre por Rulli/Rocío], una empresa de real estate, pero también de reforma, diseño y venta de propiedades de lujo en que fundó principios de 2023, cuando vivían en los Países Bajos, cuando Rulli estaba en el Ajax.

IRENE ARIZA

Irene Ariza

Mucho antes de que lo convocaran para este Mundial 2026, el jugador del Atlético Madrid Giuliano Simeone (23) ya caminaba a la par de Irene Ariza. Nació en Madrid hace 23 años, tiene un título en Administración y Dirección de Empresas y forma parte de la agencia MB Talents Group. La historia de amor entre ambos comenzó en 2020 y se fortaleció en 2023: ella estaba con él cuando sufrió una grave lesión en el Deportivo Alavés: lo acompañó en la operación y la recuperación. Al igual que Giulia Ciancio –novia del defensor del Olympique de Marsella Leonardo Balerdi, quien fue desafectado de la selección debido a una lesión–, Irene ya conoce la Argentina: totalmente integrada al clan Simeone-Baldini, asistió no sólo al bautismo de Faustino, el hijo de Gianluca Simeone y la modelo Eva Bargiela, sino que pasó la Navidad en el país.

KELCI-ROSE BOWERS

La inglesa Kelci-Rose Bowers, con la casaca argentina que ella misma diseñó

El defensor Marcos Senesi (29) entró por la ventana de los últimos confirmados de Lionel Scaloni para jugar este mundial. Y, junto con él, entró en nuestro escenario su bellísima novia: la inglesa Kelci-Rose Bowers. De 22 años y nacida en Fareham, al sureste del Hampshire, es futbolista profesional: se formó en el Southampton FC y, al ver talento, el Chelsea la incorporó a su academia sub-18. A fines de 2021, debutó con la selección sub-19, las juveniles de Inglaterra. A mediados de 2022, jugó en la Louisiana State University (LSU), en la primera división de la NCAA, la liga universitaria de los Estados Unidos. Cuando volvió a Inglaterra, en 2023, se sumó al Portsmouth, que la cedió a préstamo al AFC Bournemouth, el club del condado de Dorset donde, en 2024, conoció al exjugador de San Lorenzo nacido en Concordia, Entre Ríos. Hay quienes aseguran que el encuentro entre ambos fue un poco por la casualidad, pero también por la moda: se conocieron protagonizando un shooting para el lanzamiento de las nuevas remeras del AFC Bournemouth. Inseparables, desde que están juntos comparten con sus seguidores escenas de su vida: entrenamientos, partidos, vacaciones y salidas (en general, con sus outfits matcheados). Aunque en algunas entrevistas, el argentino –que hizo su paso por el Feyenoord y, cuando termine este mundial, desembarcará en el Tottenham-, confesó que a Kelci-Rose todavía le cuesta bastante tomar mate, no hay dudas de que tiene puesta la camiseta albiceleste. “Esto es, literalmente, por lo que hemos estado rezando...”. ¡Es una locura!”, dijo ella en la historia viral de Instagram que conmovió a sus 221 mil seguidores: en Ibiza, donde estaban de vacaciones, ella grabó el momento en el cual su amor recibió la llamada telefónica que lo catapultó hacia su primera copa del mundo.