La “mesa chica” de Mirtha: quiénes son los íntimos amigos que acompañan a una diva de leyenda desde 1978

La visitaron en el Mater Dei durante su internación y comparten desde hace casi cinco décadas el ritual del té de los domingos; quiénes integran el círculo más cercano de Chiquita y la acompañan en cada momento
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Anfitriona de los almuerzos más famosos de la televisión argentina, cuando se apagan las cámaras, Mirtha Legrand tiene su propia mesa chica. Gino Bogani, Alejandro Veroutis, Héctor Vidal Rivas, Teté Coustarot, Martín Cabrales, Dany Mañas, María Teresa Villaroel y Amalia Idoyaga Molina forman parte de su núcleo súper íntimo, y son quienes tuvieron acceso a ella durante su reciente internación en el Mater Dei (el domingo le dieron el alta). Pero, además, son quienes cada domingo, a las 17.30, forman parte de una tradición: tomar el té con Chiquita en su departamento de la avenida Libertador para ponerse al día, charlar de cine, arte y las últimas noticias.
En esos tés también participa su hija, Marcela Tinayre, sus nietos y su bisnieta Ámbar, aunque no salen en las fotos. Otras veces se suman amigos, como su adorada Susana Giménez, que como vive en Uruguay, cada dos meses la sorprende con su presencia. Según el ritual, una vez que están todos, Mirtha hace su entrada triunfal maquillada, peinada y con outfits que incluyen hasta cartera coordinada. Superdetallista, cada encuentro es una verdadera producción: varía los manteles, la vajilla y adornos, y convierte cada encuentro en una auténtica celebración de la amistad.
GINO BOGANI
DANY MAÑAS
SUSANA ETCHEGOYEN ELÍA DE RETA
MARÍA TERESA VILLAROEL
MARTÍN CABRALES
Lo que nació como un vínculo laboral en los emblemáticos almuerzos de Mirtha (la diva lo llama cariñosamente Martincito) fue transformándose con el tiempo en una amistad entrañable. Entre encuentros con amigos y coincidencias en distintos eventos, la relación se fortaleció hasta convertirse en un lazo de afecto e incondicionalidad. Días atrás, cuando Cabrales fue distinguido con una mención de honor en el Senado, Chiquita no pudo asistir, pero le hizo llegar un cálido mensaje que fue proyectado en la pantalla gigante de la Sala Azul.
TETÉ COUSTAROT
“Nos conocimos en uno de sus almuerzos y desde entonces seguimos conectadas. Es una mujer admirable, muy generosa y cariñosa. Es alguien que siempre te hace sentir bien”, le contó Teté años atrás a ¡HOLA! Según la ex modelo y conductora, Mirtha los recibe en su casa cada domingo con un look diferente que incluye hasta cartera.
HÉCTOR VIDAL RIVAS
Es su asesor de imagen y amigo desde hace más de cincuenta años. En 2021, en una entrevista con ¡HOLA!, contó: “Después de tantos años, nos conocemos, nos respetamos, hay un vínculo familiar con Mirtha. Es una familia que la gente no conoce realmente cómo es. A veces se hacen historias y cuentos que nada tienen que ver con lo maravillosos que son”.
ALEJANDRO VEROUTIS
Se conocieron en 1986, cuando el periodista y productor teatral tenía 23 años y la entrevistó para su primera nota de tapa. Aquel encuentro marcó el inicio de una amistad que creció con el tiempo y se extendió a Daniel Tinayre y a toda la familia. Además, Veroutis estudió cine con José Martínez Suárez, hermano de Mirtha, con quien compartió una profunda pasión por el séptimo arte. Es uno de los amigos que acompaña siempre a Mirtha en las salidas nocturnas al teatro.
AMALIA IDOYAGA MOLINA
Es de familia ganadera y una de las integrantes con perfil menos conocido del grupo. Muy cercana también a las familias Tinayre y Viale, integra desde hace años el núcleo íntimo que acompaña a la estrella en los momentos más importantes de su vida. Se conocieron a través del hijo de Mirtha, Danielito, ya que ella era su mejor amiga.
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