La “mesa chica” de Mirtha: quiénes son los íntimos amigos que acompañan a una diva de leyenda desde 1978

Anfitriona de los almuerzos más famosos de la televisión argentina, cuando se apagan las cámaras, Mirtha Legrand tiene su propia mesa chica. Gino Bogani, Alejandro Veroutis, Héctor Vidal Rivas, Teté Coustarot, Martín Cabrales, Dany Mañas, María Teresa Villaroel y Amalia Idoyaga Molina forman parte de su núcleo súper íntimo, y son quienes tuvieron acceso a ella durante su reciente internación en el Mater Dei (el domingo le dieron el alta). Pero, además, son quienes cada domingo, a las 17.30, forman parte de una tradición: tomar el té con Chiquita en su departamento de la avenida Libertador para ponerse al día, charlar de cine, arte y las últimas noticias.

Mesa temática: en tiempos del último Mundial, con torta de pelota de fútbol y estampitas de “Santa Mirtha”, que se volvieron virales. De izquierda a derecha, Dany Mañas, María Teresa Villaroel, Alejandro Veroutis, Teté Coustarot, Héctor Vidal Rivas y Amalia Idoyaga Molina rodean a la anfitriona

En esos tés también participa su hija, Marcela Tinayre, sus nietos y su bisnieta Ámbar, aunque no salen en las fotos. Otras veces se suman amigos, como su adorada Susana Giménez, que como vive en Uruguay, cada dos meses la sorprende con su presencia. Según el ritual, una vez que están todos, Mirtha hace su entrada triunfal maquillada, peinada y con outfits que incluyen hasta cartera coordinada. Superdetallista, cada encuentro es una verdadera producción: varía los manteles, la vajilla y adornos, y convierte cada encuentro en una auténtica celebración de la amistad.

GINO BOGANI

Empezó vistiendo a Mirtha en el 68, en Mar del Plata, y con el tiempo, esa confianza se traspasó a las siguientes generaciones: en 1973 diseñó el icónico vestido de novia de su hija Marcela Tinayre, cuando se casó con Ignacio Viale del Carril (fue el primer strapless que se vio en una novia en Buenos Aires, estaba hecho de organza de seda natural con cincuenta metros de vuelo y sumaba un tocado de flores de organdí que caían en cascada) y, desde hace varios años, es el único diseñador que viste para la televisión a su nieta, Juana Viale

DANY MAÑAS

En los 70, en Mar del Plata, él trabajaba en el hotel Château Frontenac, donde se alojaban la conductora y Daniel Tinayre durante la temporada teatral de 40 quilates y les dejó una carta ofreciéndose como asistente. No sólo consiguió un puesto en camarines, sino que durante diez años trabajó y se formó con ellos. Por decisión de Mirtha, pasó de asistente a convertirse en el productor general de sus programas. De todos los que hoy se reúnen a tomar el té los domingos, él es el integrante más antiguo

SUSANA ETCHEGOYEN ELÍA DE RETA

"Mirtha es una excelente amiga, muy sensible”, la definió alguna vez la inolvidable socialité, que murió en noviembre del año pasado a los 99 años, dejando atrás cinco décadas de entrañable amistad con la diva. En otra oportunidad, Susy, como la llamaban cariñosamente sus íntimos, compartió una intimidad de la Chiqui: “Mientras construían Casa Blanca, en José Ignacio, se quedaba en mi casa. Lo curioso es que dormía toda la noche con la radio encendida. Siempre está informada; escucha AM permanentemente” Tadeo Jones

MARÍA TERESA VILLAROEL

Amiga desde los 20 años, se conocieron en el Festival de Cine de Mar del Plata y estuvo a su lado casi desde el inicio de los legendarios almuerzos, no sólo como amiga, sino que Mirtha solía acompañar sus looks con los accesorios de lujo de MT, la firma de Villarroel, que terminó convirtiéndose en su sello personal. Décadas después, la amistad sigue intacta: comparten el tradicional té semanal y adoran ir juntas al Teatro Colón Tadeo Jones

MARTÍN CABRALES

Lo que nació como un vínculo laboral en los emblemáticos almuerzos de Mirtha (la diva lo llama cariñosamente Martincito) fue transformándose con el tiempo en una amistad entrañable. Entre encuentros con amigos y coincidencias en distintos eventos, la relación se fortaleció hasta convertirse en un lazo de afecto e incondicionalidad. Días atrás, cuando Cabrales fue distinguido con una mención de honor en el Senado, Chiquita no pudo asistir, pero le hizo llegar un cálido mensaje que fue proyectado en la pantalla gigante de la Sala Azul.

TETÉ COUSTAROT

“Nos conocimos en uno de sus almuerzos y desde entonces seguimos conectadas. Es una mujer admirable, muy generosa y cariñosa. Es alguien que siempre te hace sentir bien”, le contó Teté años atrás a ¡HOLA! Según la ex modelo y conductora, Mirtha los recibe en su casa cada domingo con un look diferente que incluye hasta cartera.

Superdetallista y gran anfitriona, transforma cada mesa en una verdadera producción: cambia los manteles, la vajilla y los adornos

HÉCTOR VIDAL RIVAS

Es su asesor de imagen y amigo desde hace más de cincuenta años. En 2021, en una entrevista con ¡HOLA!, contó: “Después de tantos años, nos conocemos, nos respetamos, hay un vínculo familiar con Mirtha. Es una familia que la gente no conoce realmente cómo es. A veces se hacen historias y cuentos que nada tienen que ver con lo maravillosos que son”.

ALEJANDRO VEROUTIS

Se conocieron en 1986, cuando el periodista y productor teatral tenía 23 años y la entrevistó para su primera nota de tapa. Aquel encuentro marcó el inicio de una amistad que creció con el tiempo y se extendió a Daniel Tinayre y a toda la familia. Además, Veroutis estudió cine con José Martínez Suárez, hermano de Mirtha, con quien compartió una profunda pasión por el séptimo arte. Es uno de los amigos que acompaña siempre a Mirtha en las salidas nocturnas al teatro.

AMALIA IDOYAGA MOLINA

Es de familia ganadera y una de las integrantes con perfil menos conocido del grupo. Muy cercana también a las familias Tinayre y Viale, integra desde hace años el núcleo íntimo que acompaña a la estrella en los momentos más importantes de su vida. Se conocieron a través del hijo de Mirtha, Danielito, ya que ella era su mejor amiga.

De izquierda a derecha: Martín Cabrales, Alejandro Veroutis, Teté Coustarot, Mirtha, Héctor Vidal Rivas y Amalia Idoyaga Molina