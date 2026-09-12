En fotos. Una muestra en el Kavanagh con Yvonne Bordeu y Bernardita Barreiro entre las invitadas

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Protagonistas de la cultura y el diseño en una muestra imperdible que resignifica el legado de uno de los íconos arquitectónicos de Buenos Aires
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Con motivo de los 90 años del emblemático Edificio Kavanagh, se hizo un cóctel de presentación de Proyecto Kavanagh, una iniciativa que celebra y resignifica el legado de uno de los íconos arquitectónicos de Buenos Aires. Referentes de la cultura, el diseño, la arquitectura y las industrias creativas se dieron cita en Cora Café para recorrer una exhibición de arte, fotografía y diseño contemporáneo.
Impulsado por Díaz Ortiz Ediciones, Arkheion y Emma Livingston, el proyecto busca volver a poner al Kavanagh en el centro de la conversación cultural. Puede visitarse hasta el 30 de octubre.
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