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En fotos. Una muestra en el Kavanagh con Yvonne Bordeu y Bernardita Barreiro entre las invitadas

Protagonistas de la cultura y el diseño en una muestra imperdible que resignifica el legado de uno de los íconos arquitectónicos de Buenos Aires

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Bernardita Barreiro, Yvonne Bordeu y Federico Giménez Zapiola
Bernardita Barreiro, Yvonne Bordeu y Federico Giménez ZapiolaTadeo Jones

Con motivo de los 90 años del emblemático Edificio Kavanagh, se hizo un cóctel de presentación de Proyecto Kavanagh, una iniciativa que celebra y resignifica el legado de uno de los íconos arquitectónicos de Buenos Aires. Referentes de la cultura, el diseño, la arquitectura y las industrias creativas se dieron cita en Cora Café para recorrer una exhibición de arte, fotografía y diseño contemporáneo.

Pablo Ramírez
Pablo RamírezTadeo Jones
Ezequiel Díaz Ortiz, Teresa Zavalía Paunero y Gino Bogani
Ezequiel Díaz Ortiz, Teresa Zavalía Paunero y Gino Bogani Tadeo jones
Cora Reutemann
Cora Reutemann Tadeo jones
Marcela Giscafre y Agustina Bohtlingk
Marcela Giscafre y Agustina BohtlingkTadeo Jones

Impulsado por Díaz Ortiz Ediciones, Arkheion y Emma Livingston, el proyecto busca volver a poner al Kavanagh en el centro de la conversación cultural. Puede visitarse hasta el 30 de octubre.

Yvonne Bordeu y Federico Giménez Zapiola
Yvonne Bordeu y Federico Giménez Zapiola Tadeo Jones
Bernardita Barreiro
Bernardita BarreiroTadeo Jones
Clementina Lopetegui y Mia Novillo Astrada
Clementina Lopetegui y Mia Novillo Astrada
Emma Livingston
Emma Livingston
Amparo Molar, Victoria Quian, Clara Reigada
Amparo Molar, Victoria Quian, Clara Reigada
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